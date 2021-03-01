Осторожно! Эти знаки Зодиака несовместимы и никогда не должны вступать в брак!

Скандалы. Измены. Недопонимание. Когда супружескую жизнь сопровождают такие «бонусы», хочется побыстрее развестись и податься в монастырь навсегда. Не спешите, сперва стоит выяснить ответ на вопрос, почему всё так? Ведь в конфетно-букетный период было по-другому. Причины, конечно же, могут быть разные. Не исключено, что виноваты звёзды. Да-да, некоторым знакам Зодиака исходно не рекомендуется даже планировать счастливую семейную жизнь. Смотрим, чью несовместимость обозначили астрологи.

Несовместимые знаки Зодиака, которые никогда не должны вступать в брак!

Рак – Водолей



Эмоциональность и заботливость в противовес патологической тяге к свободе и независимости. Кроме того, Водолеи неосознанно заставляют Раков почувствовать себя ненужными и одинокими. И клюют периодически, вычерпывая чайной ложкой мозг за малейшую оплошность.



Овен – Телец



Два упрямца в одном доме – тотальная бытовая катастрофа, рецепт спасения от которой пока не придумали. К тому же, когда Овны нуждаются в ласке и поддержке, Тельцы проявляют холодность и равнодушие. Одним словом, они – не пара!



Лев – Скорпион



Эти двое не уживаются из-за ревности. Львы слишком любят комплименты и внимание, потому осознанно эпатируют публику вызывающим поведением, ультрамодными нарядами. Скорпионам такой вариант событий не нравится вообще никак. Если бы они могли, то держали бы благоверных под замком.



Дева – Стрелец



Культ идеального порядка и мегаорганизованности рушится под влиянием энергичной безалаберности. Стрельцы вечно в бегах, у Дев банально не хватает душевных сил на вечное преследование и любовь на двоих.



Телец – Стрелец



Не всем нравится жить в бесконечном party-режиме. Для неутомимых Стрельцов такой вариант – норма, но приземлённые, домашние Тельцы попросту не выдерживают. Сбегают в поисках покоя.



Козерог – Близнецы



Антиподы по темпераменту. Козероги славятся консервативностью, честностью и бескомпромиссностью, от партнёра ожидают того же. Близнецам такая жизнь не подходит. Им хочется драйва, ярких эмоций, незабываемых впечатлений. В общем, у этой пары нет будущего.



Весы – Дева



Лёгкость и беззаботность против прагматичности и чопорности. Правильные Девы бесятся из-за поведения Весов. Они нервничают, не могут сосредоточиться на основном смысле жизни – стремлении к совершенству. Не спасает даже тот факт, что беспечность партнёра, как правило, - маска, за которой прячется расчётливый проныра.



Скорпион – Овен



Удержать их вместе может только страсть. Скорпионы ищут в семье покоя, уюта и поддержки. Овны слишком пламенны, чтобы обеспечить им комфортную жизнь. Помимо того, сталкиваются два упрямых характера, ни один из которых не привык уступать.



По мнению астрологов, эти знаки Зодиака никогда не должны вступать в брак. Но зачем же такая категоричность? Исключения могут быть в каждом правиле. Настоящая любовь – она вне гороскопов.