Самая шикарная причёска для вас по знаку Зодиака

Выбор причёски по знаку Зодиака – легко! Кое-кто даже замуж выходит, ориентируясь исключительно на подсказки гороскопа. Астрологи знают то, о чём догадываются немногие стилисты: ту самую изюминку, которой звёзды-покровители награждают своих подопечных. Подчёркиваем её, добавляем каплю индивидуальности и… вуаля – сногсшибательный образ готов. Читаем, мысленно примеряем на себя и запоминаем, что требовать от мастера парикмахера.

Какая причёска самая шикарная по знаку Зодиака?

Овен.



Амбициозным, нетерпеливым, независимым дамам идеально подойдёт боб-каре. Для обладательниц коротких волос – классическая версия, локоны средней длины украсят асимметричные пряди. Филировочные ножницы сотворят чудо: уберут лишний объём, обновят ауру, придадут образу лёгкость и беззаботность.

Телец.



Призёмленным красавицам подойдут романтичные крупные кудри. Не увлекайтесь стайлингом. Чем натуральнее, тем привлекательнее. Длина шевелюры – чуть ниже плеч. Главный плюс в пользу такого выбора: выглядит сногсшибательно, ухаживать легко.

Близнецы.



Любите эпатировать публику? Не отказывайте себе в удовольствии. Стрижка-пикси в сочетании с ярким колорированием – ваш вариант. Рекомендация астрологов подходит как совсем юным девочкам-Близнецам, так и дамам 40+. Всё потому, что представительницы этого знака молоды душой в любом возрасте.

Рак.



Запоминайте главные составляющие шикарного мечтательного образа: объёмные пряди, лёгкая растрёпанность, густая чёлка до бровей. Просто озвучьте мастеру эти пожелания, когда в следующий раз отправитесь в салон. Поверьте, результат получите умопомрачительный.

Лев.



Без права на неудачу. Львицы-царицы рождены, чтобы восхищать. Элегантное мелирование в сочетании с длинным каре – ваш вариант. К тому же, такая причёска даёт возможность играть с внешностью: её можно не просто собирать в скучный хвост, а ещё накрутить и распушить, как гриву; вытянуть прямыми прядями, придав себе аристократичной утончённости.

Дева.



Креатив не для вас! Остановитесь на классическом элегантном варианте: прямые волосы длиной до плеч. Девам, которых природа одарила вьющимися локонами, не помешает обзавестись утюжком и выравнивающим гелем.

Весы.



Представительницы этого знака наверняка уже перебрали всевозможные варианты причёсок и остановились на том, что им нравится. Если чувствуете себя уверенно, не сомневайтесь в решении. Готовы к дальнейшим экспериментам? Попробуйте деревенский стиль – простая коса и никакой чёлки.

Скорпион.



Африканские косички. Дреды как у Моргенштерна. Миленький панковский хаер. Женщина-Скорпион выглядит по-королевски с любым безрассудством на голове. Правда, леди-совершенство не склонны к радикальным переменам в имидже. Они предпочитают классику, чтобы там ни советовали астрологи.

Стрелец.



Эффектным соблазнительницам подойдут: стрижка Паж, аккуратная шапочка и модный нынче «wob». Длина волос такая, чтобы позволяла играть образом в соответствие с настроением. Раз, и на голове гладкий хвост, два - пушистое облако-одуванчик, три – роковые локоны. И так до тех пор, пока не иссякнет фантазия.

Козерог.



Вот уж кто не станет тратить время и деньги, чтобы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Косая чёлка – вершина стильных стремлений женщины-Козерога. Скажете: скучно!? Может и так. Но элегантность и железобетонная самоуверенность этих дамочек восхищают и притягивают.

Водолей.



Творческие личности хотят чего-нибудь этакого, без эпатажа, но необычного. Решение – асимметричный каскад. Если мастер постарается, получите не только стильный образ, но и минимум проблем с укладкой. И про модные техники окрашивания не забывайте. Дип-дай – то, что нужно Водолейкам.

Рыбы.



Женственность. Дерзость. Нежность. Ультракороткая стрижка с выбритыми висками и затылком делает невозможное – подчёркивает такие разные характеристики образа Рыбы. Да, в салон придётся заглядывать чаще, но сногсшибательный результат стоит усилий.

Как видите, кардинальных новшеств в парикмахерском деле астрологи не ввели. Шикарная стрижка по знаку Зодиака по силам любому мастеру. Ну, а если над вашей головой поколдует профи, то вы получите тот самый заветный образ на миллион долларов!