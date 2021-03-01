Мечтаете о спокойном сне? Вот что поможет крепко спать вашему знаку Зодиака

Очередная ночь протянулась бесконечно долго. Подсчёт овечек и слоников превысил миллион, но желанного результата не дал. Вместо полноценного отдыха и сладких грёз уставший до предела мозг и потухшие глаза. Знакомая ситуация? Значит, пора задуматься, как наладить спокойный сон. Советы знакам Зодиака учитывают особенности темперамента представителей астрологического круга, помогают забыть о круглосуточном бодрствовании. Начинайте именно с их реализации, а не с таблеток.

Как наладить спокойный сон? Советы всем знакам Зодиака

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Причина проблемы – неумение вовремя остановиться и угомониться. Бурлящая внутренняя энергия подпитывает мозг круглосуточно, руки требуют дела. Вот почему типичный Овен оказывается в постельке далеко за полночь.Чтобы избавиться от бессонницы, заканчивайте дела до 20.00 или хотя бы часа за 2 до сна. Уберите телевизор и звуковые раздражители из спальни. Больше читайте.Ох уж этот ненасытный темперамент: фривольные мысли, игра воображения. Лёжа в кровати важно думать об отдыхе, а не о картинках из Камасутры. Кроме того, Телец слишком часто стрессует, устаёт бедняга.Старайтесь завершить день лёгкими физическими упражнениями и расслабляющим ритуалом. Соблюдайте режим, это дисциплинирует мысли и физиологию.Релакс!? Нет, не слышали о таком. Близнецы – вечный двигатель. Подопечные Меркурия обычно легко засыпают, но ночью бодрствуют, загоревшись очередной идеей. Что самое обидное, часто глупостью.Близнецам необходимо минимум 8 часов сна. Снижайте темпы уже после обеда. По вечерам зажигайте успокаивающие ароматические свечи, включайте убаюкивающую кармическую музыку.Мнительность и эмоциональность не способствуют полноценному отдыху от слова совсем. Обняв подушку, Рак мысленно прокручивает прошедший день. В голове крутятся мысли из серии «Ах, если бы...» и «Надо было поступить по-другому».Создайте уютный кокон, в котором можно действительно расслабиться. Используйте дополнительные средства для снятия стресса: успокоительный чай, медитацию, аромалампу и коньяк.Представители пятого знака Зодиака, как правило, не страдают бессонницей. Лев не нуждается в дополнительном убаюкивании. Единственная загвоздка – ранний подъём. Для подзарядки внутренней «батарейки» необходимо 7 часов отдыха, иначе возможны проблемы со здоровьем.Составьте максимально комфортный суточный режим и строго его придерживайтесь.Нервы. Эмоции. Постоянное внутреннее напряжение. Девы больше других знаков подвержены сомническим нарушениям. С этим нужно бороться, зачем вам лишняя нагрузка на психику!?Осваивайте софрологию с упражнениями на визуализацию. Современная практика благотворно повлияет на сон. И… не пожалейте денег на классный ортопедический матрас.Любимчики Венеры банально не хотят тратить драгоценное время на бесполезное, по их мнению, занятие. Предпочитают посмотреть, почитать, поучиться интересному. Ситуация усугубляется в периоды обострившейся влюблённости. Весы могут бодрствовать по несколько суток.Шаг 1 – осознайте физиологическую необходимость полноценного ночного отдыха. Шаг 2 – подберите перечень литературы, расслабляющей разум. Читайте на здоровье, но только по 5-10 страниц за вечер.Подопечным Плутона мешают спокойно спать ночные гостьи – ностальгия и меланхолия. Скорпион склонен слишком много думать по вечерам. Из-за этого он либо с трудом засыпает, либо тревожно вскакивает посреди ночи.. Нормализуйте суточный ритм, изменив образ жизни. Откажитесь от плотных ужинов и алкоголя.В выходные дни отдых в радость. Стрелец с удовольствием валяется в постели чуть ли не до обеда. Но в будние дни сон больше похож на рутинную работу. У этих трудоголиков всегда так много дел, которые так сложно отпустить.Работу, безусловно, нужно разгребать, но сделать её всю и сразу не получится. Купите лакшери пижамку, качественную подушку и нежное постельное бельё. Прочувствуйте настоящий ночной кайф.Эти тревожные и амбициозные товарищи, как правило, отключаются быстро, но далеко не всегда в постели. Козерог может легко задремать, сидя в кресле перед телеком или даже за кухонным столом. Из-за неудачной позы утром, вместо бодрости, чувствует себя разбитым и подавленным.Введите в расписание отбой, как в армии. 22.00 – alles. Пора в душ и срочно в кроватку!Корень зла – неумение отпустить и расслабиться. Всё совсем плохо, если днём была такая роскошь как часик дрёмы, а после – литровая кружечка кофе. По вечерам у Водолея случаются припадки вдохновения, которыми он беззастенчиво пользуется. Никакой внутренней дисциплины.Дневной релакс – не более 30 минут. Старайтесь не пить кофе после обеда. Подружитесь с вдохновением, балуя его регулярными медитациями.

Ночи мечтателей обычно стабильны и размеренны. Рыбы знают и умеют использовать простые ритуалы, которые помогают им насладится отдыхом в полной мере. Проблемы со сном если и возникают, то только на фоне стресса.



Рекомендация астрологов. Почувствовали сбой в режиме?! Не паникуйте! Постарайтесь справиться с эмоциями, попробуйте техники йоги и вечерние пешие прогулки на свежем воздухе.



Знаем, многие читательницы сейчас думают что-то в духе: «Всё и так знала, ничего особенного». Внимание, между «знаю» и «делаю» большая разница. Только второй вариант обеспечит спокойный сон. А советы знакам Зодиака – своеобразная кнопка, на которую нужно нажать, чтобы получить результат. Всем бодрой доброй ночи!