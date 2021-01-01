Ошеломляющие предсказания Нострадамуса на 2021 год: 7 тревожных катренов

Вы верите в конец света? Судя по предсказаниям Нострадамуса на 2021 год, человечеству грозит коллапс цивилизации. Мы не останавливаемся на биографии великого провидца, это – другая история. Отметим только, что больше 70% его прогнозов сбылись. Те, что приведены ниже, на грани фола. Страшно? Нам тоже! Остаётся лишь надеяться на неправильную трактовку стихов-загадок.

Предсказания Нострадамуса на 2021 год

1. Зомби-апокалипсис

По сути – биологическая война. Согласно пророчеству, учёные создадут и выпустят «ядовитое чудовище» - вирус, который обратит человечество в полуживых существ. Теперь понятно, почему фантасты с 2000 года так активно разгоняли тему живых мертвецов? Кто знает, может COVID-19 и есть то самое зло, что увидел великий оракул средневековья?

2. Библейский голод



Добряк-Нострадамус писал о первых маркерах Армагеддона 21 века, упоминал голод, капризы стихий, активизацию болезней и эпидемий. Вам не кажется, что уже сбывается? Нынешняя пандемия - толчок к серии страшных инцидентов, затрагивающих всех и вся. Карантин и экономический спад влекут за собой голод. Масштабная катастрофа остановит прогресс, отбросит назад страны 3-го мира, и не факт, что те смогут преодолеть проклятие.

В 2020 году, после 248-летнего перерыва, Сатурн в Козероге объединяет силы с Плутоном. Союз планет изменит судьбу мира. Вместо «светлого» будущего оракул пророчит тотальную катастрофу.

3. Мировое господство мусульман

«Дунай и Рейн придёт испить Великий Верблюд, не раскаиваясь в этом…» Так сказано в катрене. «Верблюд» - метафора, символизирующая арабское население, которое живёт по всему Старому Свету, особенно во Франции и Германии. Иммигранты, словно саранча, наводняют просторы Европы, численность их растёт в геометрической прогрессии.

Эксперты по демографии поддерживают пророчество. Они предостерегают: мусульмане захватят ЕС, не сделав ни одного выстрела. Проблема не только в большом количестве беженцев, но и в безнадёжном спаде показателя рождаемости у европейцев.

4. Природные катаклизмы

2021 год будет трагически значимым с точки зрения масштабных стихийных бедствий. Произойдут сильные солнечные штормы, подобно тому, что случился в 1859 году, которые нанесут глобальные повреждения Земле. По уверениям Нострадамуса: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под неё». Пагубные результаты изменения климата – тотальные войны и экономические конфликты. Неудивительно, поскольку сильные мира сего начнут перераспределять ресурсы, а массовая миграция из бедных стран – отнюдь не самое страшное последствие.

5. Столкновение с астероидом



Катрен гласит: «В небе виден огонь и длинный след искр». Толкователи утверждают, что речь идёт не о комете, а о гигантском астероиде, за которым уже следят учёные. Как только небесное тело войдёт в атмосферу, оно нагреется и проявится, как большой огонь.

Даже НАСА пугает высокой вероятностью столкновения Земли с пылающим астероидом. Агентство обещало выпускать предупреждения ежедневно, как только ситуация станет угрожающей. По предварительным прогнозам, основанным на данных анализа траектории, астероид 2009 KF1 врежется в планету 6 мая 2021 года. Взрывная сила будет эквивалентна 230 килотоннам тротила, что в 15 раз больше, чем у ядерной бомбы, уничтожившей Хиросиму.

6. Разрушительная сейсмическая активность

В зоне риска штат Калифорния. Логично поинтересоваться, как? Ведь во времена Нострадамуса такая географическая единица не существовала. Объясняем, оракул предрёк небывало мощное землетрясение, которое прогремит в Новом Свете – на «западных землях». Конкретно Калифорнию обозначили интерпретаторы. Астрологи даже дату назвали: 25 ноября 2021 года – время, когда Меркурий в Стрельце, а Сатурн замирает.

7. Массовое чипирование людей

Теперь понятно, откуда растут корни у паники. Молва приписывает желание клеймить человечество то Биллу Гейтсу, то Илону Маску. По предсказаниям Нострадамуса, первые метки поставят солдатам якобы с целью расширить их возможности. Цифровой интеллект однозначно мощнее биологического. Кстати, идея вовсе не оригинальна, а эксперименты с вживлением микрочипов проводили ещё в прошлом веке.

Слишком уж тревожный по прогнозам Нострадамуса 2021 год. Изменить ситуацию в глобальном масштабе нам не по силам, но каждый может начать с себя. Кроме того, нельзя забывать, что и пророки ошибаются, что уж говорить о тех, кто толкует их загадки.