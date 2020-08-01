«Скорее бы закончился високосный 2020 и тогда, наконец, наступит стабильность» - фразы подобного типа звучат всё чаще. Людям нравятся красивые мечты о лучшей жизни. Увы, по версии известной ясновидящей, нас ждёт отнюдь не радостное будущее. 7 грозных предсказаний Ванги на 2021 год заставляют внутренне содрогнуться и готовиться к ещё более тяжёлым временам. Насколько можно им доверять, решайте сами. Мы же предлагаем исключительно информационный обзор.

Кто такая Ванга?

Самая знаменитая целительница и ясновидящая прошлого века - Вангелия Гуштерова. Она же Балканский Нострадамус и баба Ванга (31.01.1911 – 11.08.1996 гг.) Почти всю жизнь провела в городе Петриче, который географически расположен на стыке Болгарии, Македонии и Греции. Похоронена на кладбище церкви Св. Петки в Рупитской области Болгарии.

В 12 лет будущая пророчица потеряла зрение, в 16 – начала предсказывать. Одно из первых вещаний, раскрывшее необычный дар девушки, - чёткое указание места нахождения украденной у её отца овцы.

Пик развития способностей произошёл в более зрелом возрасте. Ванга сильно интересовалась политикой, что не случайно. Она родилась на территории современной Македонии, страны, являющейся предметом территориальных конфликтов между Турцией, Болгарией, Сербией и Грецией.

Встречи с предсказательницей искали многие известные люди, в том числе президенты нескольких стран. Говорят, её посетил даже Адольф Гитлер, но остался крайне недоволен результатами общения.

7 грозных предсказаний Ванги на 2021 год. Что напророчила ясновидящая?

Увы и ах, поводов для оптимизма очень немного.

1. Уничтожение США

Подробно и страшно. «Великая нация над океаном, в которой живут люди из разных племён, перестанет существовать. Большие части территории разделят и затопят. Страну ждёт много несчастий в море, и она потеряет колонии на востоке. Из-за землетрясений, штормов и цунами люди погрязнут в бедности и болезнях. Океан также затопит многие другие страны, и все прибрежные города будут жить в страхе. Многих уничтожат волны. Большинство живых существ погибнет, и даже те, кто сбежит, умрут от ужасной болезни».

2. Трамп будет последним американским президентом



По предсказанию, США ждёт кризис в переходный период смены правителей, который завершится гражданской войной. В Белом доме не будет 46-го президента.

Накануне выборов политики разных стран особенно часто вспоминают это пророчество. Реальность его воплощения в жизнь связывают с сильным спадом экономики США из-за пандемии 2020 и массовыми протестами участников движения Black Lives Matter.

3. Мусульмане захватят Европу

Перед смертью Ванга заявила о военном вторжении «мусульман-экстремистов» в Старый свет. Предрекла многочисленные вооружённые столкновения и химические атаки.

4. Разрушительные землетрясения по всему миру

Ясновидящая уверяла, что в 2021 году орбита Земли сдвинется, что повлияет на сейсмическую и вулканическую активность во всём мире.

Подобное явление произошло в 1963 году, но обошлось без глобальных катастроф. Нас ждёт ситуация хуже: гравитационное влияние массивного Юпитера усилит многочисленные землетрясения.

5. Китай будет править миром

«Сильный дракон захватит человечество. Три гиганта объединятся... У людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, 5 и множество нулей», - предсказала Ванга.

«Драконом» может быть Китай, претендующий на роль сверхдержавы. Предположительно, три гиганта: Россия, Индия и… опять же Китай.

Что касается денег, банкноты достоинством 100 юаней и 5000 рублей - красные.

6. Огромный астероид поразит Землю

Учитывая то, сколько раз мы уже «ловили» небесного гиганта, маловероятно. Но, всё же...

Ванга предсказала великие катаклизмы в 2021 году, утверждая: «многие люди пострадают». Проблемы, с которыми столкнётся население земли, могут в буквальном смысле свалиться с неба.

7. Человечество победит рак

Позитив мы приберегли напоследок.

«Настанет день, когда рак будет связан железными цепями», - предрекла слепая болгарская пророчица.

Толкователи настаивают, что знаменательное событие произойдёт в 2021 году. А ещё говорят, что чудодейственное лекарство от рака будет содержать в себе много железа.

Какие предсказания Ванги сбылись?

Войска в Праге

В начале 1968 года Балканский Нострадамус сказала: «Помни, Прага ... весна ... тёмные тучи будут собираться над городом. Война». Через восемь месяцев, в августе, войска Варшавского договора вошли в Чехословакию.

Убийство Индиры Ганди



В 1969 году у Ванги было подробное видение убийства знаменитой женщины - премьер-министра Индии: «Наряд предаст её. Сквозь дым и огонь я вижу жёлто-оранжевое платье». Ганди смертельно ранили её же охранники, сторонники сикхских экстремистов. Нападение произошло 31.10.1984г., когда женщина, готовясь к важной встрече, пренебрегла бронежилетом.

Перестройка в России

В 1980 пророчица озвучила: «Вскоре важные лидеры потеряют свои функции… к власти придут новые диктаторы… ждите перемен, великих перемен к лучшему». Действительно, 10 ноября 1982 года умер Брежнев, его преемники - Черненко и Андропов – не смогли достичь высот политического влияния предыдущих лидеров сверхдержавы. А позже у власти оказался Михаил Горбачёв - инициатор перестройки.

Террористические атаки в США

Предсказание 1989 года: «Ужас, ужас! Американские братья упадут после нападения стальных птиц. Волки будут выть в лесу, а невинная кровь хлынет, как река».

И это случилось: 11 сентября 2001 года самолёты, угнанные террористами, предположительно Аль-Каиды, обрушили в Нью-Йорке небоскрёбы-близнецы и частично здание Пентагона. Число погибших – 1396 человек.

Справедливости ради, отметим, не все пророчества болгарской ясновидящей сбылись. Будем надеяться, что из 7 грозных предсказаний Ванги на 2021 год нам грозит только последнее.