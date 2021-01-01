Гороскоп для одиноких на 2021 год. Звёзды знают, как найти любовь!

Хорошая новость для всех, кто мечтает о любви, гармонии, понимании: высшие силы благосклонны к вам. Гороскоп для одиноких на 2021 год подсказывает, как действовать каждому знаку Зодиака. Учтите, если вы просто прочитаете советы астрологов, ничего не случится. Судьба приходит сама только к избранным баловням, остальным приходится бороться за счастье.

Как найти свою пару? Гороскоп для одиноких на 2021 год

Овен

Зима и весна – время свиданий. Почему нет?! Знакомьтесь. Общайтесь. Встречайтесь. Активность держит в тонусе и мысли, и тело. Только не связывайтесь с кем попало. Анализируйте отношения, прежде чем делать решительные шаги, иначе рискуете разочароваться. Ваш месяц – май. Астрологи обещают знаменательную встречу и даже бабочек в животе.

Телец

Сердце трепетно забьётся уже летом 2021 года. Звёзды дадут шанс на настоящее чувство, но от вас зависит, как им воспользоваться. Если хотите, чтобы отношения складывались ровно, умерьте амбиции и ищите компромиссы с партнёром. Чем больше точек соприкосновения, тем выше вероятность, что прозвучит заветная клятва у алтаря.

Близнецы

Изголодались по любви? Действуйте! Первый шаг – оглянитесь вокруг. Возможно, судьба рядом, ходит хвостиком и томно поглядывает. Если так, соглашайтесь на свидание. Следующий этап – обретение уверенности в собственной неотразимости. Ваше одиночество – обычный комплекс, мешающий наслаждаться жизнью. Решающий месяц – июль. Хватайте хвост удачи, чтобы не выть от тоски до следующего года.

Рак

Прежде чем предъявлять завышенные требования к другим, займитесь собой. Как насчёт кардинальной смены имиджа? Интереснейший процесс на 100% принесёт пользу, да и от грустных мыслей отвлечёт. Лёгкая интрижка в конце весны, скорее всего, перерастёт в головокружительный роман. Почему бы и нет?! Так и до серьёзных отношений дойдёт.

Лев

Сентябрь закружит в череде неожиданных знакомств и свиданий на одну ночь. Лёгкие встречи без обязательств поначалу даже понравятся. Кое-кто втянется в такой ритм надолго. Одинокие Львы хотят много внимания, они готовы к экспериментам, а не к длительной связи.

Дева

Ничего не случится, пока вы думаете о прошлом, вместо того, чтобы смотреть в будущее. Отпустите события былых времён, то, что произошло когда-то, - опыт, но не повод тормозить настоящее. В конце августа вероятно интересное знакомство. С этим человеком у вас много общего, а как насчёт совместного будущего? Решайте.

Весы

Личное счастье уже рядом, вы просто его не замечаете. Присмотритесь к ближайшему окружению, в нём найдёте любящее сердце. Прорыв произойдёт, скорее всего, в феврале. Сперва случится прозрение, затем осознание, а после – настоящее глубокое чувство.

Скорпион

Важные изменения в личной жизни одиноких Скорпионов звёзды обещают в середине весны. Вы влюбитесь в того, кто кажется идеальным. Осторожнее! Не исключено, что это просто шутки гормонов. Включайте мозг. Не спешите связывать себя браком. Присмотритесь, убедитесь, что готовы, как говорится, и в горе, и в радости…

Стрелец

Новость просто вау! Давняя симпатия сама начнёт подавать сигналы, что созрела на нечто большее, чем обычная дружба. Вам не придётся долго ждать счастья, чувства расцветут и согреют в середине зимы.

Козерог

Настоящая любовь появится в жизни ближе к концу года. Не спугните! Запомните, что кроме требований к партнёру существует ещё и романтика. Милые сюрпризы и знаки внимания – это не смешно, а приятно! Действуйте по классической схеме конфетно-букетного периода, смелее показывайте чувства.

Водолей

Не бросайтесь в объятия первому, кто осчастливил вас вниманием. Ищите партнёра, с которым можно дружить интеллектами. Расширяйте круг знакомств. Да, для этого нужно чаще выходить в свет. Решайтесь, вам понравится. Благоприятное время для любви – октябрь-ноябрь.

Рыбы

Вы слишком зависимы от мнения окружающих. Отпустите стереотипы, не равняйтесь на чужие стандарты, доверьтесь собственному сердцу. Если оно подсказывает: «Вот он – человек, с которым уютно вместе» - верьте. Вы же себе пару ищете, а не кому-то там.

Искать или ждать, пока любовь сама «нагрянет»? Судя по гороскопу для одиноких на 2021 год, первый вариант предпочтительнее. А вы что выбираете?