Забавная штука – статистика. Цифры помогают отследить разные тенденции, даже те, что связаны с астрологией. Предлагаем ознакомиться с любопытным исследованием, выявившим самые умные знаки Зодиака по количеству Нобелевских лауреатов. Для тех, кто не в теме, уточняем: премию получают за достижения в области медицины, литературы, физики, химии и экономики. Отдельная номинация предусмотрена для людей и организаций за вклад в укрепление мира.

ТОП-9: самые умные знаки Зодиака

9 место. Козероги - 55 наград.

Врождённой пытливости ума и стремлению к знаниям противостоит банальная лень. Ничем другим объяснить отставание Козерогов от других знаков не получается.

В числе самых известных лауреатов: писатель Редьярд Киплинг и политик Мартин Лютер Кинг-младший.

8 место. Скорпион и Лев – по 60 наград.

Такие разные, и вдруг на одной ступени.

Львы привыкли в полной мере использовать логику лишь при условии получения максимальной практической пользы. Известнейшие личности среди представителей этого знака:

Мария Кюри – дважды лауреат: 1903 - физика, 1911 - химия. Кроме того, учёная-экспериментатор – первая женщина в истории, удостоившаяся Нобелевской премии;

Теодор Рузвельт – американский президент - лауреат номинации «за мир», кстати, деньги были потрачены на помощь жертвам Первой мировой войны.

Отличительные характеристики Скорпиона: мистическая интуиция и удивительная сообразительность, стремление не просто накапливать знания, а применять их практически. Например, как Барак Обама или Александр Флеминг. Кто не знает, последнему человечество обязано миллионами жизней, спасённых благодаря открытию им пенициллина.

7 место. Водолей и Рыбы – по 65 наград.

Изобретатели и фантазёры разделили седьмую позицию рейтинга.

Водолеи решают задачи оригинальными способами. В 99 случаев из 100, вместо того чтобы использовать старый проверенный путь, тестируют новый. Нравится им мыслить нестандартно. Результаты этого могут быть самыми разными. Так, американский вирусолог Джон Эндерс создал вакцину против кори, а премию получил за разработку метода культуры клеток для взращивания полиомиелита.

Рыбы – другие! Подопечные Нептуна начитаны, внимательны и проницательны. Знаменитые лауреаты: Альберт Эйнштейн, Ицхак Рабин, Габриэль Гарсиа Маркес.

6 место. Стрелец и Телец – по 70 наград.

Философы-интеллектуалы осознают свой потенциал и дисциплинированно стараются его реализовать. Стрельцы, у которых получилось: Уинстон Черчилль, Роберт Кох, Макс Борн. Под знаком Тельца родились: Пьер Кюри и Гульельмо Маркони.

5 место. Овен - 75 наград.

Тяжёлый характер частенько скрывает пытливый ум. Некоторых, но, увы, не всех, выручают оптимизм и целеустремлённость. Овны, которым удалось добиться мирового признания: Даниэль Бове, Кофи Аннан, Эл Гор.

4 место. Рак – 80 наград.

Обладатели великолепной памяти и сверхразвитых инстинктов моментально ориентируются в ситуации и считывают людей. Благодаря этим особенностям Раки – великолепные миротворцы. Не верите? А Далай-лама и Нельсон Мандела смогли доказать этот факт, за что и получили Нобелевскую премию мира. В этой же области отличилась семнадцатилетняя пакистанская активистка, борющаяся за права женщин, Малала Юсуфзай.

3 место. Дева – 85 наград.

Неудивительно, что представители шестого по счёту знака Зодиака попали в ТОП-3. Практичные, дотошные, рациональные Девы умеют реализовывать интеллектуальный потенциал. Самые яркие представители в рассматриваемой сфере: мать Тереза и Ясир Арафат.

2 место. Весы – 90 наград.

Благодаря неординарным умственным способностям всегда объективно смотрят на вещи и ситуации. Умеют докопаться до сути. Понимают, как усовершенствовать. Говорят, Весам мешает скромность. Учитывая количество лауреатов, с этим утверждением можно поспорить. Мы не будем перечислять всех 90 премированных, выделим лишь тех, чьи имена вы наверняка слышали: бывший президент США Джимми Картер и создатель первого ядерного реактора Энрико Ферми.

1 место. Близнецы – 95 наград.

Непревзойдённые ораторы с лёгкостью объясняют самые мудрёные теории. Они с детства умеют удивить разносторонними талантами, железной логикой и бытовой смекалкой. Вот почему первое место в рейтинге досталось именно Близнецам.

Взять к примеру, Боба Дилана. Гениальный музыкант удостоен знаменитейших мировых наград: Оскара, Золотого Глобуса, двенадцати «Грэмми». Нобелевскую премию получил в области литературы за вклад в «великие американские песенные традиции».

Задавшись вопросом выяснить, кто же самые умные знаки Зодиака, автор изучил десятки рейтингов. Лидеры везде разные. На первом месте довелось видеть буквально всех представителей гороскопа. Но, что интересно, Девы стабильно попадают в ТОП-3.