ТОП-5: Самые противоречивые знаки Зодиака
Порой сделать выбор непросто – не знаешь, какого цвета купить обои в спальню или какого фасона платье, а иногда не знаешь, какое принять решение, от которого зависит будущее. Всё кажется неоднозначным, голова идёт кругом. В такие моменты не приходится говорить о логике, часто она уступает инстинктам, которые довольно противоречивы. Однако есть такие люди, которые склонны к постоянным двойственным решениям, словам и действиям. И зависит это от зодиакального созвездия, под которым родился человек.
Самые противоречивые знаки Зодиака
- Близнецы. Это один из сложных для понимания знаков Зодиака, так как рождённые под этим созвездием могут по несколько раз на день менять свои решения, принимая или отказываясь от сказанного и сделанного. Но не стоит обвинять Близнецов в их нелогичности. Делают они это не из вредности, а из-за своей природной мнительности. Они ещё в детстве не могли определиться с выбором игрушек, а во взрослой жизни, где куча соблазнов, предательств и проблем, им и вовсе сложно. Поэтому не стоит удивляться, если этот знак поменяет своё решение за долю секунды до старта. С людьми этого созвездия нужно быть всегда готовым к подвоху.
- Водолей. Эгоцентричный знак Зодиака, который всегда действует по-своему, как подсказывает ему настроение. Поэтому и не стоит удивляться, если он что-то пообещает, а после не выполнит. Скорее всего, на него просто напала лень, хандра или ещё что-то, мешающее реализовать обещанное. Однако не нужно думать, что он всегда так себя ведёт. Если он заинтересован в том, что пообещал, то обязательно выполнит, несмотря на настроение и другие препятствия, которые могли бы возникнуть на его пути при нежелании что-то делать. Нужно лишь запомнить при общении с Водолеем одно: чем больше его принуждать, тем сильнее он станет упрямиться.
- Стрелец. Кажется, что этот знак всегда следует чётко определённому плану, но на самом деле это не так. Если Стрельцу нужно взять на себя ответственность, он тут же сменит своё решение и отойдёт в сторону, даже если до этого всех понуждал действовать. Причём это касается как повседневных мелочей – например, выбрать костюм для работы, так и более серьёзных решений – женитьба, рождение ребёнка, смена работы и т.п. Тут он сразу же переложит все важные решения на плечи других, лишь морально поддерживая или же, напротив, критикуя задумки и планы остальных. На большее он не готов.
- Рыбы. Они очень не любят держать слово и принимать молниеносные решения. Хотя рассказать, как всё будет отлично, если все сейчас сделают так, как рекомендуют Рыбы, они умеют. Но не стоит обольщаться положительными прогнозами – это пыль в глаза, чтобы всем стало спокойно. Рыбки могут годами ждать и тянуть время, чтобы все вокруг забыли об их обещаниях или сказанных словах. Если хочется что-то добиться от представителей данного созвездия, нужно им постоянно напоминать. По-другому с ними нельзя, иначе они тут же примут кардинально отличающееся решение, чем то, о котором договаривались ранее.
- Дева. Этот знак кажется очень логичным – ему нужен только порядок, притом везде – в мыслях, действиях, доме, бумагах и т.п. И все вокруг привыкли, что в этом вопросе лучше не спорить с Девами. Однако, когда дело касается самих представителей этого знака, то последовательности от них не добьёшься – они будут изворачиваться и крутиться на одной ноге, только чтобы не делать то, о чём их просят. Они могут обещать одно, но в итоге сделать совсем по-другому, или вовсе откажутся от выполнения своих обязательств.
Порой частая смена планов и взглядов может негативно сказаться на самих же противоречивых знаках Зодиака – им могут перестать доверять, относиться предвзято и даже с опаской, стараясь держать таких людей подальше от себя.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!