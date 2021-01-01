ТОП-5: Самые противоречивые знаки Зодиака

Порой сделать выбор непросто – не знаешь, какого цвета купить обои в спальню или какого фасона платье, а иногда не знаешь, какое принять решение, от которого зависит будущее. Всё кажется неоднозначным, голова идёт кругом. В такие моменты не приходится говорить о логике, часто она уступает инстинктам, которые довольно противоречивы. Однако есть такие люди, которые склонны к постоянным двойственным решениям, словам и действиям. И зависит это от зодиакального созвездия, под которым родился человек.

Самые противоречивые знаки Зодиака

Близнецы. Это один из сложных для понимания знаков Зодиака, так как рождённые под этим созвездием могут по несколько раз на день менять свои решения, принимая или отказываясь от сказанного и сделанного. Но не стоит обвинять Близнецов в их нелогичности. Делают они это не из вредности, а из-за своей природной мнительности. Они ещё в детстве не могли определиться с выбором игрушек, а во взрослой жизни, где куча соблазнов, предательств и проблем, им и вовсе сложно. Поэтому не стоит удивляться, если этот знак поменяет своё решение за долю секунды до старта. С людьми этого созвездия нужно быть всегда готовым к подвоху. Водолей. Эгоцентричный знак Зодиака, который всегда действует по-своему, как подсказывает ему настроение. Поэтому и не стоит удивляться, если он что-то пообещает, а после не выполнит. Скорее всего, на него просто напала лень, хандра или ещё что-то, мешающее реализовать обещанное. Однако не нужно думать, что он всегда так себя ведёт. Если он заинтересован в том, что пообещал, то обязательно выполнит, несмотря на настроение и другие препятствия, которые могли бы возникнуть на его пути при нежелании что-то делать. Нужно лишь запомнить при общении с Водолеем одно: чем больше его принуждать, тем сильнее он станет упрямиться. Стрелец. Кажется, что этот знак всегда следует чётко определённому плану, но на самом деле это не так. Если Стрельцу нужно взять на себя ответственность, он тут же сменит своё решение и отойдёт в сторону, даже если до этого всех понуждал действовать. Причём это касается как повседневных мелочей – например, выбрать костюм для работы, так и более серьёзных решений – женитьба, рождение ребёнка, смена работы и т.п. Тут он сразу же переложит все важные решения на плечи других, лишь морально поддерживая или же, напротив, критикуя задумки и планы остальных. На большее он не готов. Рыбы. Они очень не любят держать слово и принимать молниеносные решения. Хотя рассказать, как всё будет отлично, если все сейчас сделают так, как рекомендуют Рыбы, они умеют. Но не стоит обольщаться положительными прогнозами – это пыль в глаза, чтобы всем стало спокойно. Рыбки могут годами ждать и тянуть время, чтобы все вокруг забыли об их обещаниях или сказанных словах. Если хочется что-то добиться от представителей данного созвездия, нужно им постоянно напоминать. По-другому с ними нельзя, иначе они тут же примут кардинально отличающееся решение, чем то, о котором договаривались ранее. Дева. Этот знак кажется очень логичным – ему нужен только порядок, притом везде – в мыслях, действиях, доме, бумагах и т.п. И все вокруг привыкли, что в этом вопросе лучше не спорить с Девами. Однако, когда дело касается самих представителей этого знака, то последовательности от них не добьёшься – они будут изворачиваться и крутиться на одной ноге, только чтобы не делать то, о чём их просят. Они могут обещать одно, но в итоге сделать совсем по-другому, или вовсе откажутся от выполнения своих обязательств.

Порой частая смена планов и взглядов может негативно сказаться на самих же противоречивых знаках Зодиака – им могут перестать доверять, относиться предвзято и даже с опаской, стараясь держать таких людей подальше от себя.