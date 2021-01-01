Эти знаки Зодиака у большинства миллиардеров! Рейтинг покажет, есть ли у тебя шанс

Специфические особенности знаков Зодиака – факт, не требующий доказательств. Да, все мы разные и к финансам относимся по-своему. Одни зарабатывают и откладывают, другие тратят, не считая. Но вряд ли найдётся кто-то, не мечтающий о заветном местечке в списке Forbes. Шанс есть у каждого, а гороскоп связан с ним непосредственно. У нас же - рейтинг, показывающий, какой знак Зодиака у большинства миллиардеров. Бонусом идут комментарии астрологов, объясняющие результаты. Хорошая новость для Весов: у вас первое место! Смотрим распределение остальных.

Рейтинг: какой знак Зодиака у большинства миллиардеров

1. Весы.

Дипломатичные любимчики Венеры лидируют. Их в Forbes аж 27. ТОП-3 имён, из тех, что на слуху: дизайнер и бизнесмен - Ральф Лорен, председатель H&M - Стефан Перссон, наследница Walmart - Элис Уолтон.

Весам характерна доброта и стремление к справедливости, коммуникабельность и умение работать в коллективе. Однако известно, что они злопамятны, избегают конфронтации и часто нерешительны.

2. Рыбы.

Почётное второе место разделили 22 миллиардера. Под этим знаком родились: богатейший человек Европы и третья строка Forbes 2020 - Бернар Арно, крупнейший медиамагнат планеты - Руперт Мердок.

Обладатели безграничной интуиции мудры и осторожны, сострадательны и артистичны. Но пугливы и чрезмерно доверчивы, а ещё им свойственно ни с чего изображать жертву.

3. Рак.

Звёзды сжалились и подарили эмоциональным подопечным Луны решительность! Вот почему их число в рейтинге самых богатых людей планеты вдруг возросло до 20. Среди тех, кто порвал шаблон, человек-легенда - Илон Маск и предприниматель сэр Ричард Брэнсон.

Раки чуткие, но упорные. При желании могут быть убедительными и креативными. Им мешают капризы, подозрительность, склонность к манипулированию.

4. Телец.

По количеству делят третье место с Раками. Тельцов-миллиардеров в Forbes также 20. В списке основатель Facebook - Марк Цукерберг, самая богатая фрау Германии – Сюзанна Клаттен, вице-президент Koch Industries, известный филантроп - Дэвид Кох.

Тельцы обладают всеми качествами великих лидеров: надёжностью, терпением, практичностью, ответственностью и стабильностью. Но многим из них мешает упрямство и бескомпромиссность.

5. Лев.

И снова 20! Среди самых известных Львов, чьё состояние характеризуют цифры с девятью нулями, председатель Las Vegas Sands - Шелдон Адельсон, основатель всезнающего Google - Сергей Брин, владелец модных домов Gucci и Yves St Laurent – Франсуа Пино.

Удивительно, что амбициозные и творческие натуры не возглавляют рейтинг. По мнению астрологов, Львам мешает упрямство и высокомерие. Самые сильные, сумевшие преодолеть упомянутые недостатки, попали в двадцатку.

6. Скорпион.

16 мега богатеньких Буратин, в том числе: Билл Гейтс, Ван Цзяньлинь и Лорен Джобс.

Смелость, находчивость и сумасшедшая трудоспособность - сильные черты Скорпиона. Из слабостей отметим недоверчивость и скрытность. Да, велика вероятность, что фактически миллиардеров этого знака Зодиака больше, чем знает Forbes.

7. Близнецы.

Громадные состояния нажили 15 представителей третьего знака Зодиака. Среди них, когда-то товарищ, а нынче сэр, бизнес-магнат - Лен Блаватник, председатель Thomson Reuters – влиятельный канадец - Дэвид Томсон, и младший наследник Walmart – скромняга Джим Уолтон.

Близнецы быстро учатся и легко трансформируют знания в прибыльные идеи; они также крайне любопытны и умеют выгодно адаптироваться в различных ситуациях. Мешают развитию нерешительность и склонность к неврозу.

8. Овен.

В Forbes попали 15 фаворитов воинственного Марса. Самыми внушительными активами владеют индийский финансовый магнат - Мукеш Амбани и один из папочек компании Google - Ларри Пейдж.

Овны смелы, решительны и уверены в своих силах. Но они же капризны, нетерпеливы, агрессивны и чересчур вспыльчивы.

9. Водолей.

Несмотря на врождённую расточительность, 12 представителей этого знака таки умудрились обзавестись солидными деньгами. В числе самых знаменитых: владелец крупнейших телекоммуникаций Мексики - Карлос Слима Хелу, экс-мэр Нью-Йорка, а ныне финансовый аналитик - Мишель Блумберг.

Чудаки и оригиналы, Водолеи опережают время, в котором живут. Слишком бескомпромиссные и отчуждённые настолько, что нередко их довольно грубо приземляют.

10. Дева.

Десятое место - 11 человек, включая знаменитого мецената Уоррена Баффета, соучредителя Alibaba Group, китайского бизнесмена Джека Ма, мага инвестиций Пауло Леманна.

Девы щедро одарены качествами, приносящими успех. Они трудолюбивы, практичны, любят и умеют объективно анализировать. Не хватает малости – умения рисковать.

11. Стрелец.

Щедрые идеалисты сумели занять 8 мест в Топе владельцев огромнейших состояний. Под знаком Стрельца родились: братья Рубены, а также одна из влиятельнейших леди, глава Fidelity Investments - Эбигейл Джонсон.

Когда любимчики Юпитера освоят дипломатию, их количество в заветном списке значительно увеличится.

12. Козерог.

Подумаешь, последнее место и всего 8 миллиардеров, зато среди них один из самых богатых людей планеты, владелец аэрокосмической компании, Amazon и всяких-там газет-пароходов - Джефф Безос. Владимир Потанин, он же – Интеррос и Норильский Никель, тоже Козерог.

Самообладание, ответственность и колоссальная трудоспособность в активе подопечных Сатурна. Им мешает снобизм, формализм и чрезмерная консервативность.

Шанс стать миллиардером звёзды дарят каждому знаку Зодиака. Но у тех, кому покровительствуют Вода и Воздух, он всё-таки выше.