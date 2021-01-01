В мае жениться – всю жизнь маяться. В високосном году брак не к добру. Существует ещё множество примет, изучив которые многие откладывают регистрацию отношений на неопределённый срок. А ведь другие пары как-то прошли это испытание?! У вас тоже всё получится. Подсказки астрологов в помощь. Звездочёты просчитали лучшее время и место для свадьбы по знаку Зодиака. Да, у них тоже есть разные варианты, но главный посыл: бракосочетанию быть! Предлагаем одну из версий – связку со стихией.

Когда вступать в брак людям стихии Огня?

В этой группе Овен, Лев и Стрелец. Любителям мощной огненной энергии особенно комфортно летом. Тепло и солнышко помогут в борьбе с переживаниями, зарядят позитивом и придадут сил.

Овен.

Идеально – июнь. По возможности выбирайте самый длинный день года – летнее солнцестояние. И необязательно томить гостей в душном ресторане, выезжайте на природу, а лучше к воде.

Лев.

Звёзды благословят брак, заключённый в конце июля или в августе. Повезло, что уж тут говорить, ведь в это время устраивать праздники легко и выгодно. Сезонные продукты отлично разнообразят стол. А чтобы в полной мере насладиться счастьем, Льву необходимо блистать перед гостями в умопомрачительном наряде.

Стрелец.

Этим оригиналам необязательно ждать лета. Зима тоже подойдёт. Почему нет, если можно устроить незабываемое торжество в тёплой экзотической стране. Друзья и родственники не обидятся, но с партнёром придётся договариваться.

Лучшее время и место свадьбы для представителей стихии Земли

Тельцам, Девам и Козерогам астрологи рекомендуют узаконивать отношения весной или осенью. Чудесно пройдут праздники, организованные на открытом воздухе. Мать-природа убережёт от лишних волнений.

Телец.

Ваш месяц – май. И забудьте о глупых предрассудках, их придумали, чтобы отложить важное событие на туманное будущее. А выбор места доверьте своему избраннику, сами же займитесь организацией застолья.

Дева и Козерог.

Консерваторам и идеалистам важно соблюсти максимум существующих традиций. Они будут чувствовать себя уверенно, если соберут семью, коллег, друзей после сбора урожая в банкетном зале и закатят пир на весь мир. Раз принято, значит так будет. Прогресс и реалии оставим для другого случая.

Подсказки астрологов для стихии Воздуха

Близнецам, Весам и Водолеям наплевать на приметы и предрассудки. Женятся, когда хотят, и лучше не перечить их желаниям.

Близнецы.

Неважно, где будет проходить свадьба, но обязателен момент общения. Чтобы доступ был ко всем гостям, чтобы поболтать и посплетничать с каждым. Одним праздником Близнецы редко ограничиваются, кайфуют, растягивая гулянку на неделю.

Весы.

Нерешительные натуры, как правило, долго сомневаются, не могут определиться с желаниями. В итоге выбирают классическое гламурное торжество в модном месте. Астрологи рекомендуют им играть свадьбу ранней осенью.

Водолей.

Оригиналы действуют по принципу «никаких правил». Они с удовольствием превращают торжество в интеллектуальный вечер или неординарное приключение. А могут и вовсе никому ничего не сказать, уговорив свою половинку расписаться по-тихому.

Когда лучше жениться представителям стихии Воды?

Летом или зимой? Решайте сами, когда комфортнее. Но звездочёты советуют выбирать между этими двумя сезонами.

Рак.

Если время терпит, организуйте свадьбу летом. Среди толпы незнакомых людей Рак однозначно потеряется. Чтобы прочувствовать торжественность момента, остановитесь на скромной церемонии в присутствии самых близких людей. И… проводите её у моря!

Рыбы.

Для подопечных Нептуна нет рекомендаций относительно сезона, но им также необходим водоём, будь то река, озеро или океан. Так комфортнее. Рыбы наверняка мечтают о шикарном празднике и красивом наряде.

Скорпион.

Всё очень сложно! Скорпиону астрологи предлагают вступать в брак в день зимнего солнцестояния. При этом никого не приглашать, а наслаждаться романтикой исключительно вдвоём. С родными можно и позже отпраздновать.

Насколько серьёзно относиться к рекомендациям и подсказкам звездочётов, каждый решает сам. А вы как думаете, действительно ли важно учитывать лучшее время и место для свадьбы по знаку Зодиака?