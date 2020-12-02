Не пропустите их! 11 талисманов, приносящих удачу

«Лови удачу за хвост» - знакомое выражение? А ведь появилось оно неспроста! Фортуна любит людей позитивных, честных и внимательных. Им всегда везёт больше, чем остальным. Мы же предлагаем список подсказок: 11 талисманов, приносящих удачу. О подкове и многолистниках вы наверняка слышали, но ещё 9 предвестников счастья и благополучия неожиданно интересны, хоть и просты.

Что значит «удача»?

Слово произошло от латинского «Cadentia», что в буквальном переводе означает «шанс». Сформулируем точнее: благоприятное стечение событий и обстоятельств, в результате которого можно получить определённую выгоду.

Классический пример – выигрыш в лотерею, но воспринимать удачу как нечто исключительно материальное неправильно. Перспективное знакомство, случайная отличная покупка, везение в торговле, а иногда даже опоздание на самолёт – всё это тоже шансы.

11 талисманов, которые мы рассматриваем, – символы и предзнаменования. С их помощью высшие силы предупреждают нас о необходимости максимального сосредоточения и внимания. Раньше расшифровку и советы давали оракулы, друиды и прорицатели, мы же используем сохранившиеся в веках коллективные знания.

11 талисманов, приносящих удачу

1. Пятилистный цветок сирени: исполнение желания

Помните, что нужно сделать, если нашли такой в букете? Сорвать. Загадать сокровенное желание и съесть. Аналог – четырёхлистный клевер. Появились эти чудеса, когда понятия «мутация» не существовало. Зато задуманное почти всегда сбывается.

2. Найти лесной орех: счастливый брак

Фундук - знак богатства, плодородия и удачного супружества. Если вы давно и безуспешно ищете ту самую вторую половинку, такая находка – счастливое предзнаменование судьбоносной встречи. Кстати, кельты считали лесной орех волшебным деревом.

3. Прогулка под дождём: счастье

Знак из серии "проще не придумаешь". Хотите поймать удачу за хвост? Внимательно изучайте прогноз погоды и бегите на улицу, увидев первые тучки. Только не забудьте одеться потеплее и зонтик обязательно прихватите.

4. Радуга зимой: исполнение желания

Благодаря физике все мы знаем, что ничего сверхъестественного в природном явлении нет. Но увидеть радугу в период с ноября по март – хороший знак. Закройте глаза, сконцентрируйтесь на заветном, попытайтесь визуализировать задуманное. У людей с чистыми намерениями всё сбудется в ближайшее время.

5. Найти источник: исцеление

Если в незнакомой местности вы случайно наткнётесь на родник на повороте дороги, знайте, он символизирует скорое выздоровление. Другое значение – позитивные жизненные перемены.

6. Ласточка: хорошая новость

Если птаха залетела в окно или на балкон, ждите доброй вести. Чаще всего она связана с пополнением в семье. Другая интерпретация визита ласточки – скорое благополучное решение важных дел. Только с небольшой оговоркой: удача придёт только к тем, кто по совести действует.

7. Божья коровка: несколько месяцев удачи

Когда букашка на вас приземляется, первым делом считайте точки на её крыльях. Чем их больше, тем дольше вас будет сопровождать везение. 1 точка = 1 месяц.

Отпускайте насекомое «на небко», посадив на руку. Обратите внимание на то, откуда именно взлетит божья коровка. Если, например, с мизинца, ждите хороших новостей; безымянный палец символизирует предложение руки и сердца; средний и указательный – успех в делах; большой – страсть.

8. Муравьи в доме: к прибыли

Да-да, те самые козявки, появление которых в жилище мало кого радует, - вестники достатка. Одно плохо: чтобы избавиться от живности, приходится очень постараться.

9. Долька чеснока в кармане: успех на экзамене или собеседовании

Конечно же, если знаний ноль, дополнительная страховка не поможет. А вот тем, кто основательно подготовился, чеснок не помешает. Не бойтесь неприятного запаха, просто спрячьте его ещё и в целлофановый пакет.

10. Подкова: удача и богатство

Верховые и гужевой транспорт в наше время – редкость. Но ценность подков из-за этого не уменьшилась, а наоборот возросла.

11. Гвоздь: успех

Ещё одна находка, на счастье. В соответствии с поверьями, гвоздик нужно обязательно подобрать, обтереть от грязи и непременно носить при себе. Он уберегает от дурного глаза и притягивает позитив.

Неожиданный список, правда? А вы знали про гвоздь, чеснок и муравьев?