Психология » Обо всем » Не пропустите их! 11 талисманов, приносящих удачу

Не пропустите их! 11 талисманов, приносящих удачу

«Лови удачу за хвост» - знакомое выражение? А ведь появилось оно неспроста! Фортуна любит людей позитивных, честных и внимательных. Им всегда везёт больше, чем остальным. Мы же предлагаем список подсказок: 11 талисманов, приносящих удачу. О подкове и многолистниках вы наверняка слышали, но ещё 9 предвестников счастья и благополучия неожиданно интересны, хоть и просты.

 

Не пропустите их! 11 талисманов, приносящих удачу

Что значит «удача»?

Слово произошло от латинского «Cadentia», что в буквальном переводе означает «шанс». Сформулируем точнее: благоприятное стечение событий и обстоятельств, в результате которого можно получить определённую выгоду.

 

Классический пример – выигрыш в лотерею, но воспринимать удачу как нечто исключительно материальное неправильно. Перспективное знакомство, случайная отличная покупка, везение в торговле, а иногда даже опоздание на самолёт – всё это тоже шансы. 

 

11 талисманов, которые мы рассматриваем, – символы и предзнаменования. С их помощью высшие силы предупреждают нас о необходимости максимального сосредоточения и внимания. Раньше расшифровку и советы давали оракулы, друиды и прорицатели, мы же используем сохранившиеся в веках коллективные знания.

11 талисманов, приносящих удачу

1. Пятилистный цветок сирени: исполнение желания

 

Помните, что нужно сделать, если нашли такой в букете? Сорвать. Загадать сокровенное желание и съесть. Аналог – четырёхлистный клевер. Появились эти чудеса, когда понятия «мутация» не существовало. Зато задуманное почти всегда сбывается.

 

2. Найти лесной орех: счастливый брак

 

Фундук - знак богатства, плодородия и удачного супружества. Если вы давно и безуспешно ищете ту самую вторую половинку, такая находка – счастливое предзнаменование судьбоносной встречи. Кстати, кельты считали лесной орех волшебным деревом.

 

3. Прогулка под дождём: счастье

 

Знак из серии "проще не придумаешь". Хотите поймать удачу за хвост? Внимательно изучайте прогноз погоды и бегите на улицу, увидев первые тучки. Только не забудьте одеться потеплее и зонтик обязательно прихватите.

 

4. Радуга зимой: исполнение желания

 

Благодаря физике все мы знаем, что ничего сверхъестественного в природном явлении нет. Но увидеть радугу в период с ноября по март – хороший знак. Закройте глаза, сконцентрируйтесь на заветном, попытайтесь визуализировать задуманное. У людей с чистыми намерениями всё сбудется в ближайшее время.

 

5. Найти источник: исцеление

 

Если в незнакомой местности вы случайно наткнётесь на родник на повороте дороги, знайте, он символизирует скорое выздоровление. Другое значение – позитивные жизненные перемены.

 

6. Ласточка: хорошая новость

 

Если птаха залетела в окно или на балкон, ждите доброй вести. Чаще всего она связана с пополнением в семье. Другая интерпретация визита ласточки – скорое благополучное решение важных дел. Только с небольшой оговоркой: удача придёт только к тем, кто по совести действует.

 

7. Божья коровка: несколько месяцев удачи

 

Когда букашка на вас приземляется, первым делом считайте точки на её крыльях. Чем их больше, тем дольше вас будет сопровождать везение. 1 точка = 1 месяц.

 

Отпускайте насекомое «на небко», посадив на руку. Обратите внимание на то, откуда именно взлетит божья коровка. Если, например, с мизинца, ждите хороших новостей; безымянный палец символизирует предложение руки и сердца; средний и указательный – успех в делах; большой – страсть.

 

8. Муравьи в доме: к прибыли

 

Да-да, те самые козявки, появление которых в жилище мало кого радует, - вестники достатка. Одно плохо: чтобы избавиться от живности, приходится очень постараться.

 

9. Долька чеснока в кармане: успех на экзамене или собеседовании

 

Конечно же, если знаний ноль, дополнительная страховка не поможет. А вот тем, кто основательно подготовился, чеснок не помешает. Не бойтесь неприятного запаха, просто спрячьте его ещё и в целлофановый пакет.

 

10. Подкова: удача и богатство

 

Верховые и гужевой транспорт в наше время – редкость. Но ценность подков из-за этого не уменьшилась, а наоборот возросла.

 

11. Гвоздь: успех

 

Ещё одна находка, на счастье. В соответствии с поверьями, гвоздик нужно обязательно подобрать, обтереть от грязи и непременно носить при себе. Он уберегает от дурного глаза и притягивает позитив. 

 

Смотрите также: Топ-12: Самое счастливое число для каждого знака Зодиака.

 

Неожиданный список, правда? А вы знали про гвоздь, чеснок и муравьев?


 (голосов: 2)
Автор: Анастасия Педич
2 декабря 2020

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Гороскопы и прогнозы на 2021 год Гороскопы 2021
Новый год 2021 Новый год 2021

Психология:

» Измена

» Психология мужчин

» Знакомство и свидание

» Психология отношений

» Психология женщин

» Обо всем

» Статьи о сексе (18+)

Канал Синьорины в Дзене