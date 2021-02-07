10 вопросов, которые стоит задать парню, чтобы узнать, женится ли он на вас

Когда вы состоите в долгосрочных отношениях, очень скоро возникает вопрос, когда же они приведут к свадьбе. Но создание семьи – это обоюдное желание, поэтому так важно знать, что же на уме у партнера. Хотите узнать, женится ли парень на вас? «Прочитать» его мысли помогут несколько хитрых вопросов, которые просто необходимо задать своей второй половинке.

Вопросы, которые стоит задать парню, чтобы узнать, женится ли он на вас

Какими ты видишь нас через несколько лет? Если он спросит, о каком сроке вы спрашиваете, то будьте уверенны, что ваши отношения временные. Если же он начинает вдаваться в рассуждения о бессрочном будущем, то огромная вероятность, что в его голове вы давно уже любимая супруга, с которой он планирует жить долго и счастливо. Нечеткий ответ тоже должен насторожить. Как ты относишься к браку? Если же он скажет, что ненавидит саму идею брака, то разговор уже можно не продолжать, сделав соответствующие выводы. У тебя много женатых друзей? Мужчины часто следуют примеру своих приятелей, поэтому если среди них большинство уже состоит в браке, то наверняка, и ваш партнер уже подумывает о женитьбе. Ты вообще планируешь жениться? Иногда приходится идти напролом. Если он ответит отрицательно, то стоит ему поверить – ваш мужчина, скорее всего, не станет вам мужем. В каком возрасте ты хочешь жениться? Этот вопрос нужно задавать только после того, как он положительно ответил на предстоящий вопрос. В противном случае ваш партнер может взбеситься. Ты хочешь иметь детей? Большинство мужчин, мечтающих о детях, заинтересованы в браке. Если он хочет от вас ребенка, то вероятно, что скоро поступит предложение руки и сердца. Видишь ли ты меня своей будущей женой? Если он не может ответить утвердительно, то нужно тут же расстаться с ним. Мужчины очень быстро для себя делают выводы, кто для него девушка – очередная пассия или же женщина, с которой он хочет провести всю жизнь. Поэтому если он не уверен в вас, то вы просто тратите на него свое время. Он вас использует. Какие планы на летний отпуск? Если он увиливает от этого ответа, то можно, конечно, заподозрить, что мужчина готовит сюрприз, но, скорее всего, у него планы, в которые вы не входите. Ты хочешь развиваться вместе со мной? Брак – это развитие. И парень это понимает. Если он не ищет ту, которая будет его поддерживать во всех его начинаниях, то это плохой знак.

Ты думал о том, чтобы жить вместе? Парень, который планирует брак со своей нынешней девушкой, конечно же, ответит утвердительно. Тот же, кто боится обязательств, скорее всего, проигнорирует этот вопрос.

Эти 10 отличных вопросов, которые стоит задать парню, чтобы узнать, женится ли он на вас, помогут не просто заглянуть к нему в голову, но и определить ваше будущее.