14 советов, как начать жизнь с чистого листа

Никто никогда не готов принять вызовы судьбы. Поэтому, сталкиваясь с потерей работы, изменой любимого человека или же утратой жизненных целей, многие начинают впадать в депрессию или же страдать от отчаяния и безысходности. Ведь все эти события в первую очередь несут перемены, перед которыми многие становятся беспомощными, так как новая жизнь страшит. Поэтому так важно распланировать свои шаги по обретению в ней счастья.

Советы, которые помогут начать жизнь с чистого листа

Потакать своей боли. Нужно дать себе время «насладиться» последствиями сюрпризов, преподнесённых судьбой, - закрыться дома и целыми днями есть, например, любимую пиццу, плакать, злиться, кричать, бить посуду. Возможно, эти советы покажутся сумасшедшими, но они работают. Обычно, пройдя через все стадии страдания, начиная от отказа и заканчивая принятием ситуации, приходит успокоение и понимание, что пора перевернуть свою жизненную страницу и двигаться дальше. Создать дневник мыслей. Он может быть на бумаге, в компьютере или мобильном телефоне, но такой дневник очень помогает, если записывать в него все мысли, приходящие вам в голову в этот период. Их будет много – слова, предложения и воспоминания. Всё обязательно пишите, даже бессмысленные вещи. Главное, извлечь их из головы и как можно скорее избавиться. Не читайте сразу же написанное, подождите несколько дней, и тогда обнаружите, что читаете их снова уже с холодным умом, они будут казаться только отдалёнными воспоминаниями и больше не будут частью вас. Просмотр фильмов и чтение книг. Одна из вещей, которая лучше всего подходит для переворачивания жизненной страницы, - это начать читать новую книгу или посмотреть фильм, который вдохновляет и даёт вам возможность погрузиться в жизнь персонажей. С помощью этого простого трюка вы почувствуете успокоение, а также поймёте, что есть другая жизнь, а значит, это не конец! Слушайте музыку. Включите ваш любимый плейлист на полную громкость, а если у вас его нет, самое время его создать: выберите песни, которые дают вам силу, которые заставляют вас танцевать и петь. Пойте в душе, на кухне, даже если ум и говорит, что нет повода веселиться. Музыка сможет вытолкнуть из вас весь негатив, который мешает началу новой жизни. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть. Вместо того, чтобы думать о том, сколько было потеряно, сосредоточьтесь на маленьких повседневных вещах, за которые нужно быть благодарными судьбе – улыбка ребёнка, смех любимого человека, мурчание кота, письмо от друга и много-много другого, что радует и вдохновляет, только вы на это раньше не обращали внимания. Это один из секретов переворачивания страницы! Напиши себе письмо. Конечно, это не совсем легко, но только поначалу, после ручка сама начнёт бегать по листу, складывая буквы в слова, а их в предложения. Такое письмо поможет посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны. И есть большая вероятность, что она не покажется такой уж и сложной. Появится желание взять свою жизнь в собственные руки и начать всё с чистого листа. Заняться домашними делами. Приведите в порядок дом или хотя бы одну комнату. Это не только отвлечёт от негативных мыслей, но и также послужит толчком для наведения порядка в вашей жизни. Выбрасывать старые вещи, которые вы больше не используете, перестанавливать мебель, мыть до блеска полы и полки - всё это часть стратегии начать жизнь с чистого листа! Заняться спортом. Главное – начать. Вероятно, в первые несколько дней вам придётся заставлять себя вставать с дивана, чтобы заняться йогой, пилатесом или зумбой. Но потом вы настолько втянетесь, что не сможете остановиться, ища время для занятий спортом хотя бы три раза в неделю. Спорт сразу заставит вас чувствовать себя свободнее и улучшит настроение, даже пробежки или прогулки на свежем воздухе достаточно, чтобы начать жизнь с чистого листа. Общайтесь с новыми людьми. Хороший способ быстро забыть то, что заставило чувствовать себя плохо, это увеличить круг друзей. На самом деле это не сложно: вам нужно, например, подписаться на языковые курсы, начать посещать выставки или же просто подписаться на интересную для вас группу в социальных сетях и периодически писать сообщения её участникам. Новые люди смогут привнести новую жизненную силу в ваше существование. Гордитесь своей независимостью. После окончания важных отношений очень трудно «собрать кусочки себя» и перестроить свою жизнь. Что вы можете сделать, чтобы перевернуть страницу как можно скорее, так это поздравить себя и гордиться своей новой независимостью. Теперь только вы можете распоряжаться своим временем, делать то, что вы пожелаете, не боясь осуждения партнёра. Давайте волю своему воображению. Выделите время для медитации. Закройте глаза, стараясь вспомнить только положительные воспоминания. Сконцентрируйтесь на том времени, когда вы были счастливы, например, на море или во время романтического ужина с любимым человеком. Представьте, как крепко обнимаете свою вторую половинку, зная, что всё будет хорошо. Или представьте, что вы выполняете работу своей мечты и достигаете поставленных целей. Попытайтесь привлечь счастье к себе и действовать так, как будто оно уже достигнуто. Воображение - очень мощное оружие, которое можно использовать в свою пользу. Нарисуйте карту, чтобы достичь своей мечты. Всё, что вы себе представляли, воплотите в жизнь, начав рисовать. Большой лист с вашим именем в центре, вокруг которого множество стрелок, приводящих к важным областям вашей жизни: работа, дружба, семья и любовь. Сосредоточьтесь на каждом из них, отметив цели, которые вы уже достигли, и те, которые могут иметь основополагающее значение для переворачивания страницы. Из всего этого выйдет карта, по которой нужно следовать, чтобы достичь своей мечты! Действуйте так, как будто вы уже счастливы. Одна из вещей, которую нужно сделать, чтобы по-настоящему перевернуть страницу, - действовать так, как будто вы уже всего достигли. Такой метод позволит положительным эмоциям усиливаться день ото дня. Действуйте немедленно. Не ждите подходящего момента для действий. Ведь чем скорее он наступит, тем скорее вы перевернёте страницу и будете счастливы. Начните с маленьких шагов, но обязательно начните! Это будут мелочи, которые дадут вам силы продолжать, и при этом вы будете становиться всё лучше и лучше.

Эти 14 советов, как начать жизнь с чистого листа, помогут быстрее оправиться от прошлых неприятностей, обид и разочарований. С ними вы сможете много достичь в своей новой счастливой жизни. Главное, ничего не бойтесь.