Ваша жизнь меняется к лучшему! Не верите? Вот 10 признаков того, что это так

Когда кажется, что идёшь по сплошной чёрной жизненной полосе, то, как бы странно это ни звучало, это знак, указывающий на перемены к хорошему. Ведь часто мы воспринимаем хаос в жизни как разочарование, но на самом деле происходит настройка новых реалий, и тому подтверждением 10 признаков того, что ваша жизнь меняется к лучшему, даже если вы этого и не замечаете.

Признаки того, что ваша жизнь меняется к лучшему

Понимание вещей, мешающих счастливой жизни. Если вы стали осознавать, как вам не нравятся ваши привычки, как раздражают липовые друзья и что вы постоянно играете какую-то чужую роль, удобную всем, но только не себе, то это не крик о безысходности. Это обретение ясности, что вы готовы меняться ради себя и своей счастливой жизни. Осталось только составить план, как это сделать. Открытость по отношению к окружающим. Ранее вы решали свои проблемы, закрываясь от всех, находясь в уединённости и изоляции, а теперь готовы делиться своими неприятностями с окружающими? Значит, вы находитесь на верном пути к лучшей жизни. Эмоциональность. Теперь вы не скрываете свои эмоции, как счастья, радости, так и гнева и печали. Значит, вы готовы к новой жизни, где вас будут воспринимать как личность, у которой бывает хорошее настроение, а бывает и грусть. Вас теперь никто не сможет эксплуатировать, унижать и обижать, потому что все знают, что получат отпор. Раздражающие жизненные факторы обретают смысл. Теперь вы понимаете, почему ваш труд имеет огромное значение для вас, поэтому вы и не готовы его менять на другой. Вы осознаёте, почему терпите критику в свой адрес от свекрови, так как любите супруга и не хотите его расстраивать скандалами. К вам пришло понимание вашего молчания в ответ на нервные срывы своего ребёнка-подростка, так как только с вами он может быть настоящим, не боясь вас обидеть своим поведением. Главное, чтобы у вас на всё это хватило сил. Принятие себя. Вы стали любить себя такой, какая есть – с недостатками и достоинствами. В вашей душе поселилась гармония по отношению к себе, так как вы не отрицаете и не преувеличиваете свои жизненные достижения и промахи. Жить настоящей жизнью. Возможно, раньше вы мечтали о красивой жизни, где вы живёте в прекрасном доме с любимым человеком и работаете в престижной компании, где вас уважают и ценят. Но настоящее совсем другое. Однако вы его воспринимаете таким, какое оно есть, так как именно ваша нынешняя жизнь отражает вас настоящую, а не ту, кем вы хотите казаться. Некая «потерянность». Ощущение неопределённости – свидетельство того, что вы на пути ухода от старых идей и понятий о том, какова должна быть лучшая жизнь. Сейчас идёт принятие своей настоящей жизни, от которой зависит будущее, как ваше собственное, так и ваших близких. Трудности для восприятия, понимания себя. Вместо того, чтобы бороться, например, со своей безотказностью всем, которой многие пользуются, принося вам душевную боль и множество трудностей в жизни, вы начинаете воспринимать себя как отзывчивого человека. И это осознание делает жизнь проще, так как является истиной в том, кто вы на самом деле. Вы – источник проблем. Все любят перекладывать собственные неудачи на окружающих, тем самым отвлекаясь от собственных промахов или не признавая свою вину в некоторых ситуациях. Теперь к вам пришло понимание того, что именно в вас причина, почему, например, не получается построить прекрасные соседские взаимоотношения, как у старушки, живущей напротив, или почему у вас не получается заработать столько же денег, как у подруги, у которой, кстати, в отличие от вас, нет двух высших образований. И только вы можете всё исправить, чтобы поменять жизнь к лучшему. Сам себе тормоз лучшей жизни. Если вы стали понимать, что сами виноваты в том, что не можете найти вторую половинку, так как всё время проводите дома, или портите себе нервы на нелюбимой работе, но при этом даже минуты не уделили поиску другой, то это первый шаг к лучшей жизни.

Все эти 10 признаков того, что ваша жизнь меняется к лучшему, указывают на осознание вами того, что пришла пора что-то менять, чтобы желаемое скорее произошло!