Колесо фортуны, вращаясь в звёздном измерении, выдаёт самый точный таро-прогноз на 2021 год по знаку Зодиака. Его обороты влияют на ощущения и настроение на физическом, ментальном, эмоциональном и духовном уровнях сознания. Удача и прорывы ждут всех, для кого колесо заряжено положительно. Отрицательная энергия вносит в жизнь хаос и разруху.

В 2021 правят старшие арканы. Они играют нашими эмоциями, подкидывают необычные идеи и периодически напоминают о важности бытовых вопросов. Карты вещают о глобальных переменах и потрясениях. Посмотрим?!

Предупреждён, значит, вооружён: таро-прогноз на 2021 год по знаку Зодиака

Овен

Время радости, процветания и успешных начинаний. 2021 для Овнов хорош в плане обучения и преподавания: полезный опыт пропитывает все уровни сознания. «Жрец» наполнит мудростью, уравновешенностью, творческими способностями, ответственностью и чуткостью. Сами не заметите, как станете советником-консультантом по профессиональным вопросам и делам семейным.

В апреле-мае внутри созреет готовность к переменам в работе или личной жизни.

Путешествия и общение расширят горизонты. В ноябре удачно решатся деловые и семейные конфликты, вам удастся объединить внутренние ресурсы, навыки и ловкость.

В этом году нельзя оставлять без внимания проблемы со здоровьем. Когда станет совсем туго, медитируйте и балуйте себя тишиной.

Карты обещают любовь и искренние глубокие отношения!

Вам близки Телец и Стрелец.

Счастливые числа - 5, 14 и 4. Подходящие цвета - коричневый и бирюзовый.

Телец

Меркурий благословит даром лёгкости общения на всех уровнях. В 2021 Тельцам предстоит немало поработать, многие найдут себя в торговле. «Влюблённые» помогут в развитии интуиции, восприимчивости, влечения, красоты и чувств. Забудьте о скуке.

Подопечным Венеры придётся нелегко из-за необычайной прозорливости. Вы будете понимать истинную подоплёку событий, из-за чего возникнут трудности с важными решениями. Заранее определяйтесь с приоритетами, это поможет сделать правильный выбор в личных и профессиональных ситуациях, с которыми столкнётесь в мае-июне.

Карты пророчат время, наполненное любовью и романтикой. Вы узнаете, что значит игнорировать условности и действовать по порыву души. Конец года ознаменуют финансовые трудности, но 2022 Тельцы встретят радостно и уверенно.

Избегайте стресса, он может спровоцировать проблемы со здоровьем. Чем легче вы будете воспринимать проблемы, тем проще и быстрее найдутся решения.

Счастливые числа - 6 и 15. Удачная палитра – все пастельно-радужные тона.

Близнецы



Звёзды и карты обещают профессиональные и личностные перемены. Пророчат успешное путешествие в день рождения, которое станет символом внутреннего стремления к духовному росту. Целеустремлённые Близнецы сосредоточатся на служебных задачах, что обеспечит карьерный взлёт.

Многие откроют в себе новые таланты. Художественные и творческие интересы принесут прибыль и удовлетворение.

Впереди позитивные перемены в личных отношениях и переезд в новый дом в июне-июле! Физическая энергия и здоровье останутся на хорошем уровне, но многие любимчики Меркурия захотят привести в порядок вес и фигуру.

Существенные внешние изменения синхронизируются с внутренней трансформацией приоритетов и ценностей.

Близнецы легко найдут общий язык с водными знаками Зодиака.

Счастливые числа - 7, 16 и 6. Подходящие цвета - синий и оранжевый.

Рак

Покровительница «Звезда» обеспечит сложный, но успешный год. Серьёзных проблем, как таковых, не ждите, но таро-прогноз сулит много бюрократической волокиты. Придётся разбираться в законах, положениях, правилах, что, впрочем, получится блестяще.

Раки наладят личную жизнь, добьются гармонии дома и синергии на работе. Любовь и медитация сольются воедино, что добавит глубины отношениям.

Обычно сдержанные и непритязательные подопечные Луны в 2021 буквально засияют высокой самооценкой и уверенностью, вызывая уважение, доверие и восхищение других. Они распрощаются с иллюзиями и наконец научатся воспринимать истину такой, какая она есть. Раки расслабятся и познают Дзен.

Полное взаимопонимание со Львом и Водолеем.

Удачные числа - 8, 17 и 7. Предпочтительные цвета - жёлтый, ржавый и белый.

Лев

Вас берёт под крылышко «Отшельник», он и подскажет правильные решения профессиональных задач, поможет уладить личные вопросы.

Внутреннее озарение и вдохновение побуждают к завершению и совершенствованию бизнес-проектов. Мудрость и осмотрительность как никогда пригодятся в сложных ситуациях и подтолкнут к правильному выбору.

Высшие силы приготовили немало испытаний, пройти которые смогут лишь знающие и доверяющие интуиции. У вас получится!

Летом обстановка накалится, Львам придётся особенно туго. Астрологи рекомендуют в этот период первоочередное внимание уделить здоровью, не принимать близко к сердцу мелкие неприятности. Осень и зима порадуют спокойствием.

100% успех партнёрских отношений с Девой и Рыбами.

Ваши числа - 9 и 18. Предпочтительные оттенки – бордо и лазурь.

Дева

Колесо фортуны полностью в вашей власти. Хотите удачи – мыслите позитивно. Если же на душе тоска или вы не можете определиться, события становятся тяжёлыми и негативными, возникает путаница.

Деловые, профессиональные и финансовые вопросы решаются не так, как хочется. Забудьте о покое и стабильности, используйте нестандартные решения и новые возможности для достижения успеха и прогресса.

Удача вернётся, как только перестанете кукситься и настроитесь на серьёзные изменения!

«Солнце» светит Девам в этом году, чтобы познакомить с людьми, которые приносят славу и удачу. Не забывайте делиться счастьем и материальными ценностями с друзьями и близкими. Они, как планеты системы, поддержат, помогут, возьмут на себя часть проблем.

Позитив связан с числами 10 и 19. Подходящие цвета - индиго и золотисто-жёлтый.

Весы

Любите покой?! Забудьте о нём. Внутренняя сила, рассудительность и опыт Весов необыкновенно востребованны. В 2021 вас все видят, слышат и хотят. Весь год придётся советовать, рекомендовать, консультировать. Придётся брать на себя ответственность за людей и ситуации. Не забудьте обзавестись чистым ежедневником, карты обещают, что в нём не останется пустых страничек.

К середине весны волна паники спадёт. Весы примут популярность, как неизбежное, и начнут выгодно её использовать.

В конце года вы окажетесь на распутье, пытаясь принимать важные решения, основываясь на собственном разумении, а не на манипулировании критически настроенных окружающих. Лучше быть верным себе, а не подчиняться шаблонам или соответствовать ожиданиям других.

Верные соратники – Дева и Водолей.

Счастливые числа – 8, 9 и 11, цвета – бордовый и оттенок морской волны.

Скорпион

На картах удача и профессиональные успехи! Вы видите жизнь во всех её измерениях и ракурсах. Новый взгляд влечёт понимание сути того, что раньше казалось загадочным. Жизнь наполнят непривычные ранее ощущения и переживания. Важно извлекать урок из каждого опыта и двигаться вперёд, а не застревать. Прогноз обещает Скорпионам духовный рост, творческие возможности и выгодные сделки.

«Жрица» обеспечит изящество и баланс в личных отношениях и деловых связях. Элегантность, сдержанность и обманчиво-мягкий характер ещё более усилят магнетическое влияние, которое вы оказываете на людей.

Скорпионы открыты для романтики, любви и дружбы.

Значимые знаки Зодиака – Телец и Лев. Они помогут синтезировать информацию, подтолкнут к правильным решениям.

Счастливые числа - 3, 5 и 21, удачу принесут кобальтовый и лососевый оттенки.

Стрелец

Мощное влияние «Императора» подталкивает к профессиональным победам, материальной стабильности и амбициозным проектам. Даже скромняги Стрельцы обретают истинную суть динамичного, сильного и напористого лидера.

Подопечные Юпитера «идут на вы»: принимают вызовы и берут ответственность на себя.

Карты пророчат внутреннюю трансформацию и серьёзные изменения! Вас ждут динамичные взгляды, прогрессивные проекты и неординарные впечатления. Осторожности и сдержанности требует только любовь. Партнёр может банально сбежать, не выдержав бурного жизненного ритма и эмоционального давления. Берегите его!

Хорошо сложатся отношения с Овном и Скорпионом.

Счастливое число – 4, а за позитивный настрой отвечает шафрановый оттенок.

Козерог

В этом году личные отношения перерастают в брак или длительные обязательства. Деловое партнёрство и сотрудничество выгодны и полезны. Энергии Инь и Ян уравновешены, и в вашу жизнь входит чистое, возвышенное и благодатное влияние.

Карты обещают Козерогам популярность и активную светскую жизнь. Колесница безопасно проведёт сквозь карьерные и личные сложности. Поездка за границу в июне-июле наполнит энергией и откроет заманчивые перспективы.

«Жрица» подарит Козерогам внутреннюю и внешнюю свободу, гармонию, тягу к творчеству и успех. Колебания финансов и настроений к концу весны стабилизируются.

Остерегайтесь чрезмерного увлечения чем- или кем-либо. В особенно сложных случаях доверяйте внутреннему голосу.

Прогноз рекомендует проявлять смелость, отстаивая ценности, приоритеты и внося изменения в профессиональные и личные аспекты.

Значимые знаки Зодиака – Лев и Рак.

Счастливые числа - 2, 7 и 11, палитра - голубая и оранжевая.

Водолей

Покровительство «Императрицы» обеспечит любовь, удовольствие, счастье в личных отношениях и гармонию в семье. Партнёрство и деловое сотрудничество сбалансированы, благоприятны и выгодны. Водолеи будут благостны и довольны, поэтому ласковы и внимательны к окружающим. Дети порадуют, но и потребуют внимания.

2021 – год окончания старых проектов и начала новых. Придётся отказаться от чего-то из прошлого ради прибыльных интересных перспектив. Карты обещают много поездок и возможностей.

Подопечные Сатурна много времени уделят духовному развитию, техникам йоги и медитации. Напарник «Императрицы» - «Отшельник», его стихия – самопознание и развитие. Водолеи в совершенстве освоят эти навыки. Доверяйте своей мудрости и вдохновению, они подскажут правильное решение сложных проблем.

Придётся много общаться с Весами и Девой.

Важные числа - 3, 12 и 9. Удачные цвета - лазурь и розовый лотос.

Рыбы

Карты предупреждают о серьёзных переменах: внутренних и внешних.

Обстоятельства покорятся напору и энергии. Как и «Император», в 2021 году вы сами распоряжаетесь судьбой. Рыбы без страха принимают вызовы, берут на себя ответственность за поступки и живут своей правдой. Им наплевать на чужое мнение, сплетни, условности.

Появятся неожиданные интересы, креативность и ощущение довольства собой. Вам сопутствуют сила, уверенность, умение продвигать прогрессивные взгляды, идеи и яркие эмоции.

Ближайшие 12 месяцев подопечные Нептуна сохранят власть и авторитет, будут много общаться с высокими чинами. Только аккуратно. Не вступайте в открытую конфронтацию.

Уделите внимание здоровью. Пересмотрите диету и физические нагрузки, чтобы восстановить энергию.

Хорошенько осмыслите жизненные приоритеты. Будьте готовы приступить к серьёзным проектам в апреле, а в октябре-ноябре реформировать ранее стабильный бизнес.

Предстоит совместная работа с Овном и Скорпионом.

Ваши числа - 4, 13 и 10, цвета - золотисто-жёлтый и бордовый.

А как вы относитесь к переменам? Судя по таро-прогнозу на 2021 год по знаку Зодиака, их будет немало. Обязательно осмыслите подсказки карт и не забывайте использовать мудрые советы.