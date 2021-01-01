Все знают, как избавиться от лишнего веса: закрыть рот и наконец заняться спортом. Но почему-то у одних получается, а у других нет. Секрет прост: совсем не есть нельзя. Другой вопрос, что выбрать: кашки-фитоняшки или фрукты-овощи, а может, вообще ограничиться лишь белком? Астрологи подсказывают: худейте по знаку Зодиака. Эффективная диета по звёздам обеспечивает хорошее настроение, самочувствие и желаемый результат. Мы подготовили краткие советы по правильному питанию для каждого представителя зодиакального круга. Подкрепите их физическими нагрузками и радуйтесь собственной стройности.

Гороскоп в помощь! Эффективная диета по звёздам

Овен

Подопечные Марса не привыкли ограничивать себя в еде, а не мешало бы. Первый шаг к успеху – понять, сколько килограммов необходимо скинуть, второй - решиться на похудение. Составьте список продуктов, из-за которых появляются лишние сантиметры на талии, и каждый раз заглядывайте в него, когда соберётесь поддаться чревоугодию. Смело жуйте всё, что не попало в перечень, но лежит в холодильнике. И запомните, обязательный компонент вашего рациона по знаку Зодиака – сырые и вареные овощи.

Телец

Признавайтесь, часто балуете себя пиццей, гамбургерами, сдобными булками? Мало кто из Тельцов способен отказаться от мучного и калорийных блюд. Любимчикам Венеры категорически не подходят монодиеты и радикальные программы борьбы с избыточным весом, они просто не выдерживают. И не мучайтесь. Накрывайте богатый стол, как привыкли, только меню составляйте из простых натуральных продуктов. Основной упор делайте на каши, огурцы и помидоры под масляной заправкой, орегано и зелень.

Близнецы

Для энергичных протеже Меркурия важно не меню, а размер порции и кратность приёмов пищи. Ключ к успеху – режим, как в пионерском лагере. Ешьте 5 раз в день. Размер порции сократите до 150 – 250 г и считайте калории (2000 ккал – суточный максимум на период похудения).

Рак

Представителям четвёртого по счёту знака Зодиака свойственны проблемы с пищеварением, поэтому действовать нужно предельно аккуратно. Астрологи рекомендуют Ракам контролировать вес, соблюдая детокс-программу. Конкретный вариант выбирайте по вкусу и возможностям, но обязательно добавьте в него фенхель и спаржу. Да, и попробуйте смузи. Овощной и фруктовый напитки помогут привести в порядок фигуру.

Лев

Тот самый случай, когда кашей и травой не обойтись. Людям солнечного знака необходимо питание, обеспечивающее энергией. Идеально подойдёт белковая диета. Только, чур, соблюдать её правильно. Не ограничивайте рацион одним лишь мясом. Доля продуктов, насыщенных протеином, – 30%. От жиров и углеводов нельзя отказываться совсем, достаточно сократить их потребление.

Дева

Представителям этого знака Зодиака свойственен эффект «плато»: ешь правильно, а вес на месте, тренируешься, но мышцы не растут. Астрологи-диетологи советуют 3 способа решения проблемы: лёгкие супы, травяной чай и аптечные БАДы для похудения.

Весы

Любителям равновесия подойдёт любая сбалансированная диета, но при условии чёткого соблюдения режима питания. Основа похудения – малокалорийная еда, желательно с высоким содержание витамина Е. Отличные результаты дадут проращенные злаки и замена соусов растительным маслом. От алкоголя придётся отказаться совсем, а смириться с ограничениями помогут морепродукты.

Скорпион

Вот уж кому досталась самая лёгкая диета по звёздам! Запоминайте правила:

употребление мяса – дважды в неделю, рыбы – 3 раза;

каждый приём пищи должен включать в себя большую порцию лёгкого овощного салата;

ежедневно съедайте по 2-3 шт. в меру сладких фруктов.

Скорпионы легко и быстро привыкают к ограничениям и приводят фигуру в порядок.

Стрелец

Фундамент рациона любимчиков Юпитера – клетчатка + витамины. Овощи, каши, фрукты в помощь. Грустно? Нет, нормально, учитывая, что в рацион можно включить нежирное отварное мясо, молочные продукты и рыбу. Старайтесь больше времени проводить на воздухе, чаще ешьте на веранде или в кафе под открытым небом.

Козерог

Чем строже диета, тем хуже результат. Козероги не выдерживают, срываются, а потом неделями заедают чувство вины, спровоцированное минутной слабостью. Не мучайтесь. Во-первых, уберите из меню колбасу, сосиски и жареную картошечку. Во-вторых, перейдите на раздельное питание. Не пожалейте времени на изучение плюсов диетологической концепции, это поможет чётко соблюдать правила.

Водолей

Везунчикам не нужны особые жертвы ради идеально стройного силуэта. Достаточно сократить потребление полуфабрикатов и сладостей. А если хотите атлетическую фигуру, отправляйтесь в фитнес зал. Месяц тренировок и можно менять гардероб.

Рыбы

Чтобы вернуть талию, придётся поработать. Тем более сложно, учитывая нежные чувства Рыб к вкусной и нездоровой пище. Диета по гороскопу немного облегчает задачу. Итак, правило первое: лёгкий обед, сытный завтрак + ужин. Следующий важный момент: обязательное наличие первого блюда в меню. Закрепите результат отказом от газировки и минимизацией потребления кофе.

Чётко расставленные приоритеты и конкретные советы – важный плюс диеты по звёздам. Худейте по знаку Зодиака и эффект вас обязательно порадует.