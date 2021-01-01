5 самых педантичных и аккуратных знаков Зодиака

Для некоторых людей уборка – это просто каторга, поэтому им всё равно, завалена ли раковина грязной посудой или же она собирается под диваном, где обычно проходит ужин, или же вовсе покоится среди бумаг на рабочем столе. У них постоянно творческий беспорядок и их это не напрягает. Однако есть такие, кто из-за чашки, поставленной не на своё место, могут закатить грандиозный скандал. У них всегда всё стоит по полкам и спланировано до мелочей. К какому же знаку Зодиака принадлежат эти аккуратисты?

Самые педантичные и аккуратные знаки Зодиака, любящие во всём порядок

Телец. У него каждая вещь имеет своё место – в шкафу вещи разложены в строгом порядке, на кухне тарелки расставлены по цветам, чашки по размерам, в зале каждая подушка лежит на своём кресле, а у штор определённой глубины складки. И никто не имеет права нарушить созданный порядок Тельца, иначе в этого смельчака, рискнувшего на такой шаг, полетят гром и молнии, а также неправильно лежащие подушки и разложенная не по цветам и размерам посуда. Этот знак не терпит хаотичность и в делах – всё должно идти строго по плану. Рак. Этот знак маниакально относится к порядку. Он начинает свой день с тщательной гигиены, обязательно уделяя внимание волосам и одежде, а затем переходит к уборке дома. У него он всегда чист и аккуратен – даже маленькая пылинка не задержится, Рак будет оттирать пятнышко на полу или на зеркале до тех пор, пока не останется от него и следа развода. Он также уделяет большое внимание чистоте и за пределами своей территории – готов помочь с уборкой помещений, где отсутствует порядок, так как бедлам его ужасно раздражает. Дева. Порядок во всём – главный жизненный девиз этого знака, поэтому в их доме всегда чистота, а на работе во всём последовательность. Заглянув в их жильё, невозможно ни к чему придраться: каждая комната, ванная и кухня будут кристально чистыми и блестящими. Руководство ценит Дев за их аккуратность, точность и пунктуальность, считая их лучшими сотрудниками. Просто для этого знака важно выглядеть на все 100%! Поэтому он и тратит большую часть своей жизни на то, чтобы всё вокруг было идеально! Стрелец. Этот знак очень аккуратен с точки зрения практических вопросов, бюрократических и административных платежей, за которыми он внимательно и тщательно следит, чтобы ничего не забыть. Стрельцы никогда не пропускают выплат кредитов и платежей в рассрочку, из-за чего считаются лучшими клиентами банков и кредитных компаний. Но не только в этих вопросах Стрелец педант. В доме у него тоже полный порядок, да и внешний вид всегда опрятен: он не позволит себе выйти в одежде с пятном и нерасчёсанным, даже вынося мусор. Козерог. Представители этого знака - серьёзные и строгие люди, они не теряют времени на необоснованные прерогативы. Козероги дисциплинированны и педантичны, особенно в том, что касается трудовой деятельности. Для них это очень важно, потому что может привести к улучшению социального и экономического положения. Чрезвычайная аккуратность, отношение к расчётам и точный порядок вещей часто приводят Козерогов к выбору бухгалтерско-финансовой профессии. Такой же педантичности они придерживаются и в выборе одежды – они не позволяют себе неряшливости во внешности, поэтому всегда выглядят безупречно, предпочитая классический стиль, никогда не выходящий из моды.

Аккуратность – восхитительная черта, конечно, если она не превращается в одержимость, поэтому эти педантичные и аккуратные знаки Зодиака, любящие во всём порядок, всегда успешны в работе, отличные хозяева и прекрасные вдохновители окружающих становиться лучше.