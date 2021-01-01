От самых пылких до неприступных! ТОП-12 знаков Зодиака по скорости влюблённости

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у одних людей отношения складываются быстро и легко, а другие вечно ищут вторую половинку? Ответ прячется в гороскопе. Предлагаем ознакомиться с ТОП-12 знаков Зодиака по скорости влюблённости. Подсказки астрологов пригодятся всем, кто в поиске личного счастья. Они помогут понять, почему потенциальный партнёр холоден и неприступен или, наоборот, изводит страстными признаниями.

ТОП-12 знаков Зодиака по скорости влюблённости

1. Телец.

Подопечные Венеры - практичные и приземлённые во всех вопросах, если только они не касаются чувств. Телец влюбляется с молниеносной скоростью, не задумываясь раскрывает трепетную душу и дарит своё большое сердце. Для него важно, чтобы объект страсти выступал ещё и в роли друга.

2. Рак.

За представителями четвёртого знака Зодиака закрепилась репутация чувствительных романтиков. И это справедливо. Рак буквально обожает того, кого выбирает своей второй половинкой. Нежно ухаживает и трогательно заботится. Так продолжается до тех пор, пока ему отвечают лаской.

3. Стрелец.

Огненные фавориты Юпитера вспыхивают, как спички. Стрелец просто жить не может без эмоциональной подпитки. Чем она глубже и разнообразнее, тем лучше. Всегда открытый для новых знакомств и впечатлений, влюбляется по щелчку пальцев. Надолго ли? Тут уж, как получится.

4. Овен.

Несмотря на свою дерзкую индивидуальность, протеже воинственного Марса могут и хотят доверить объекту обожания ключи от своего сердца. Овен всегда готов, по жизни ориентирован на новые и многообещающие романтические приключения. Он влюбчив и раним, но умеет скрывать эмоции.

5. Рыбы.

Чуткие личности стремятся подобрать для себя идеальную пару. Чтобы семью можно было завести, и «в люди» не стыдно вывести. Рыбы часто влюбляются после нескольких свиданий. Правда, красивые, глубокие и правильные отношения не мешают при случае развлекаться на стороне.

6. Весы.

Желание достигнуть баланса превалирует во всех жизненных сферах. Весы просто не могут иначе. Понравившегося человека не пустят в сердце, пока не обдумают все «за» и «против» связи с ним. Подождут, не исчезли ли чувства. Обдумают ещё раз. Если пазл сложился, разрешают себе погрузиться в эмоции.

7. Скорпион.

Великие мыслители и благородные романтики всегда думают о любви и отношениях, но не торопятся. Страстная сторона личности Скорпиона побуждает забыть обо всём, утонуть в пучине желаний. Холодный разум останавливает, не даёт поддаться слабости. Как долго продлится внутренняя борьба, предсказать невозможно.

8. Близнецы.

Подопечные Меркурия не спешат. Им необходимо время, чтобы влюбиться и решиться видеть рядом с собой в будущем конкретного человека. Причина тому – врождённая двойственность. Одна сторона личности говорит «Да» и требует действий, другая отрицает, настаивает на одиночестве. Попробуй разберись.

9. Лев.

Любовь фаворитов божественного Солнца тёплая и искренняя. Вот только желание контролировать всё и вся мешает светлому чувству. Лев очень требователен ко второй половинке. Вначале он проверит её слабости и преданность, потом осмыслит, и лишь после этого, может быть, признается в симпатии.

10. Водолей.

Протеже Урана и Сатурна ценят покой и одиночество. Им нравится творить и мыслить в тишине, когда никто не мешает. Потребуется немало времени, чтобы Водолей открылся для любви. Подвиг он готов совершить лишь для партнёра, не посягающего на свободу. Попробуй найди такого.

11. Дева.

По жизни не медлительные представители шестого знака Зодиака в делах сердечных двигаются со скоростью сонной улитки. Деву гложут сомнения, неуверенность в себе. Без глубокого анализа, переживаний и переосмысления всех возможных вариантов развития отношений прогресса не будет.

12. Козерог.

Правда в том, что любовь не в приоритете у трудолюбивых властолюбцев. Главное стремление Козерога – достижение карьерных и финансовых высот. Налаживание контакта – само по себе проблема, что уж говорить о близости. Зато, в отношениях подопечные Сатурна честны, надёжны и приземлённы.

Теперь, когда вы знаете, кто самый влюбчивый по знаку Зодиака, взаимопонимания достичь гораздо проще. А если набраться терпения, можно завоевать и самые неприступные «крепости».