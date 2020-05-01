Агрессивное соблазнение – прошлый век. Современные кокетки используют мягкие, но не менее действенные способы и инструменты. Нежно давят на мужские инстинкты. Вы спросите, причём здесь парфюм? Всё просто: запах партнёра влечёт на физиологическом уровне. Поэтому мы и предлагаем ознакомиться с ТОП-10 лучших духов, которые нравятся мужчинам. Ты можешь прийти на встречу с любимым в кроссовках и проигнорировать макияж. Но твой запах должен быть безупречным: манящим, чарующим, искушающим, обещающим все блага вселенной. Он может быть дразнящим или свежим, мускусным или фруктовым, выбирай аромат, который обречёт вашу love story на успех.

Лучшие духи, которые нравятся мужчинам

1. Iris Nobile от Acqua di Parma

Умеренно сладкий, утончённый запах, сочетающий сдержанную элегантность цветочной гаммы с изысканной загадочностью шипра. Он раскрывается освежающими нотами аниса, сицилийского мандарина и бергамота, которые впоследствии превращаются в густую вуаль из ириса и иланг-иланга. Эффектный и чувственный в шлейфе, окутывающий тёплыми нотками ванили, томностью пачули и мягкостью дубового мха.

2. Dolce Rosa Excelsa от Dolce & Gabbana

Гиперженственный парфюм захватывает дух свежестью лепестков цветущей розы, раскрывает её чистоту и многогранность. Ноты сердца обогащены двумя необычными композициями: ароматом африканского шиповника, впервые использованного в парфюмерии, и абсолютом турецкой разновидности цветка. Всё это играет на чувственном, едва уловимом мускусе, смешанном с благоуханием водяной лилии, нероли, кашемирового и сандалового дерева. Основа – дикая роза в первозданном виде: яркая, насыщенная, манящая.

3. Miss Dior

Классика соблазнения – искрящийся аромат, который раскрывает женственность и чувственность. В его сердце - цветочное послание, сочетающее яркость пиона и смелость дамасской розы, обёрнутое лентой свежих ноток калабрийского бергамота. Произведение мастерства парфюмера украшено эфирами розового дерева и ягод бурбона. Эти духи не могут не понравиться, а забыть их владелицу просто невозможно.

4. CK One от Calvin Klein

Аромат категории унисекс. Выпущенный в далёком 1994, он всё же чрезвычайно современен. Универсально соблазнительный парфюм уравновешивает яркость и чувственность. Душистость зелёного чая сладко тревожит, её дополняют яркие верхние оттенки папайи, солнечного мандарина, бергамота и зрелого лимона. Ноты сердца оживают ароматным единством муската и цветочной составляющей: жасмина, фиалки, розы и ландыша. Шлейф сочетает мускус и янтарь.

5. Daisy от Marc Jacobs

Во имя лёгкости: идеальный цветочный букет для оптимистичных и утончённых женщин, которые ассоциируются со сказочными феями. Запаха этого парфюма достаточно, чтобы поднять настроение и вернуть улыбку. Свежесть и женственность начинается нотами земляники и бархатистых лепестков фиалки, завершается яркой смесью гардении и жасмина. Нежные берёзовые и сложные кедровые аккорды добавляют интенсивности.

6. Омния розовый сапфир от Bvlgari

Магия камня влечёт и завораживает. Деликатный аромат с ненавязчивой озорной сладостью. На старте чувствуем помело и розовый грейпфрут. Сердце – смелые нотки цветка франжипане. Духи раскрываются игривым сочетанием цитрусовых и розового перца с добавкой первозданной бархатистой чистоты тиары. Это нежнейшее великолепие завёрнуто в согревающую ваниль, мускусные ноты и богатую древесную основу.

7. Eau d'Issey Pure Nectar de Parfum

Духи для тех, кто обожает купаться в комплиментах. Доминик Ропион создал аромат, великолепие которого ассоциируется с природой, цветами и фруктами. На вдохе чувствуешь, как мягкий и утоляющий жажду кристаллический сок выделяется из нежной мякоти груши. На выдохе - обёрнутая золотым светом роза сочится нежным мёдом. В сердце спрятаны прохладные аккорды, слегка заглушающие бушующий вулкан эмоций.

8. Narciso Rouge от NR

Неотразимый аромат с роскошным послевкусием, которое бурлит жгучей страстью. В его основе неотразимое дерзкое сочетание насыщенной розы и нежного ириса. Пикантное дополнение – апельсиновый цвет. После раскрывается томный мускус. Венчают пирамиду свежесть белого кедра, кокетство бобов тонка и яркие искорки сандала. Красиво, правда? Хотя мужчины говорят, что ассоциируют Narciso Rouge с запахом дорогой пудры и пломбира.

8. Fucking Fabulous от Tom Ford

Чертовски сказочная композиция для необыкновенных женщин. База - смесь бобов тонка, горького миндаля, ириса, кашемира, кожи, мускусного шалфея. Восточный одуряющий аромат с сильным опьяняющим действием. Он словно намекает на интим, заставляет мысленно перенестись туда, где желания становятся реальностью.

9. La Petite Robe Noire от Guerlain

Бьют надёжнее стрелы Амура, одурманивают чёрной вишней, зрелой розой, томным пачули, успокаивающим чаем. Первый вдох манит сочетанием свежих ягодок и миндаля, сладких фруктов и резкого бергамота. Главная героиня следующей феерии – загадочная роза. Мягкий шлейф из бобов тонка и аниса побуждает поддаться соблазнению ванили, усиленному пачули и нежным ирисом.

10. Coco Mademoiselle

Chanel – это всегда соблазняющая свобода, роскошная изюминка, непредсказуемая дерзость и потрясающая хрупкость. Парфюм построен на изобилии шипрового пачули, подчёркнутого теплом сладкого воздушного аккорда ванили и нежностью бобов тонка. Сердце из розы, жасмина и контрастной цитрусовой свежести дополняет головокружительно дерзкую композицию.

Леди, окутанная сказочной вуалью дорогого аромата, - всегда желанная фея. Все перечисленные духи не просто нравятся мужчинам, они манят, будоражат, нашёптывают смелые фантазии. Только не переусердствуй при нанесении. Если выльешь на себя весь флакон, избранник сбежит.