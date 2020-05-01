10 причин, почему мужчина избегает отношений с женщиной
Мужчины и женщины по-разному смотрят на любовные отношения: сильный пол, в отличие от прекрасного, склонен быть эмоционально изолированным. Однако нередко парни ведут себя немного странно, они вроде бы и рядом, но как-то на расстоянии, избегая темы любви и совместного будущего. Психологов заинтересовало такое непонятное поведение сильного пола, и они даже нашли 10 причин, почему мужчина избегает отношений с женщиной.
10 научных объяснений, почему мужчина избегает эмоциональной привязанности к женщине
- Он играет. Существует такой тип парней, которые заводят отношения с женщиной, чтобы развеять скуку или же повысить самооценку. Поэтому они и не строят серьёзные отношения, а значит, для такого мужчины нормально исчезнуть на время, а после вернуться, часто не утруждая себя даже придумать причину своего отсутствия. С таким партнёром лучше сразу прекратить отношения, так как будущего у них нет.
- Он находится в вечном поиске идеала. Ему может попасться супер хозяйка с несколькими дипломами о высшем образовании и модельной внешностью, но и такая женщина его не устроит, так как она не подходит под его идеал. Кстати, такой женщины просто не существует, ведь она придумана мужчиной. В итоге после некоторого времени парень разочаровывается, что в очередной раз он потратил своё драгоценное время, и молча уходит. Такие мужчины могут никогда не жениться.
- Он зависим или слишком свободен. Есть парни, которые очень зависят от чужого мнения, например, материнского, поэтому и не могут определиться, подходит ему девушка или нет. Также есть мужчины, которые настолько вольны, что просто не показывают свои эмоции, чтобы их не считали в чём-то уязвимыми. С ними настолько же сложно, как и с теми, кто ищет вечного одобрения – они все боятся эмоциональных привязок.
- Он прошёл через сложные любовные отношения. В каждой новой партнёрше он наблюдает черты той, которая его ранила когда-то, поэтому он очень осторожно, не спеша сближается с женщиной.
- Он трудяга. Мужчина-карьерист на первое место ставит свою работу, поэтому ему просто некогда создавать отношения. Даже находясь рядом со своей девушкой, завтракая с ней или же разговаривая, он всё равно думает о том, что сейчас происходит в офисе или на производстве. Чувства для него всегда остаются на периферии.
- Он материально нестабилен. Многие мужчины уверены, что они должны быть добытчиком. Поэтому, если у них нет уверенности в завтрашнем дне, то это может серьёзно пошатнуть уверенность в себе, что негативно скажется и на любовных отношениях. Если он не может обеспечить любимую девушку, значит, лучше держать её на эмоциональном расстоянии.
- Он прошёл через тяжёлое детство. Всем известно, что наше детство формирует наше будущее. Поэтому, если родители парня в разводе или же ему не уделяли должного внимания, заботы, то он просто не может ни к кому привязаться, так как постоянно ждёт предательства и от девушки.
- Он считает себя недостойным партнёрши. Если у женщины есть высокооплачиваемая работа или же у неё модельная внешность, то у мужчины может развиться комплекс неполноценности перед ней. У него появляется страх, что она может найти партнёра, который будет идеально ей подходить. Его нерешительность и страх потерять любимую могут отразиться и на эмоциональной близости.
- Он решает проблемы личного характера. Возможно, у мужчины есть какая-то личная проблема, о которой он пока не готов рассказать любимому человеку. Но она довлеет над ним так сильно, что он решил, что пока не найдёт выход из неё, не позволит себе близких отношений.
- Он не видит общих целей. Например, парень думал в будущем улететь в другую страну или же в другой город, где его ждёт перспективная работа, но тут встретил девушку, и перед ним стал выбор между чувствами и будущим. А может быть и так, что для него далеки жизненные стремления девушки, вот он и не решается сблизиться с ней.
Парни могут казаться уверенными и самодостаточными, но без женской заботы и ласки они не могут. Однако в любовных отношениях они могут вести себя странно и несколько отстранённо. Объяснить это могут 10 причин, почему мужчина избегает эмоциональной привязанности к женщине. Возможно, узнав о них, прекрасному полу будет легче понять, как им себя вести со своим партнёром, чтобы построить крепкий союз или же не терять время с парнем-игроком.
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