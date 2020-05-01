Мужчины и женщины по-разному смотрят на любовные отношения: сильный пол, в отличие от прекрасного, склонен быть эмоционально изолированным. Однако нередко парни ведут себя немного странно, они вроде бы и рядом, но как-то на расстоянии, избегая темы любви и совместного будущего. Психологов заинтересовало такое непонятное поведение сильного пола, и они даже нашли 10 причин, почему мужчина избегает отношений с женщиной.

10 научных объяснений, почему мужчина избегает эмоциональной привязанности к женщине

Он играет. Существует такой тип парней, которые заводят отношения с женщиной, чтобы развеять скуку или же повысить самооценку. Поэтому они и не строят серьёзные отношения, а значит, для такого мужчины нормально исчезнуть на время, а после вернуться, часто не утруждая себя даже придумать причину своего отсутствия. С таким партнёром лучше сразу прекратить отношения, так как будущего у них нет. Он находится в вечном поиске идеала. Ему может попасться супер хозяйка с несколькими дипломами о высшем образовании и модельной внешностью, но и такая женщина его не устроит, так как она не подходит под его идеал. Кстати, такой женщины просто не существует, ведь она придумана мужчиной. В итоге после некоторого времени парень разочаровывается, что в очередной раз он потратил своё драгоценное время, и молча уходит. Такие мужчины могут никогда не жениться. Он зависим или слишком свободен. Есть парни, которые очень зависят от чужого мнения, например, материнского, поэтому и не могут определиться, подходит ему девушка или нет. Также есть мужчины, которые настолько вольны, что просто не показывают свои эмоции, чтобы их не считали в чём-то уязвимыми. С ними настолько же сложно, как и с теми, кто ищет вечного одобрения – они все боятся эмоциональных привязок. Он прошёл через сложные любовные отношения. В каждой новой партнёрше он наблюдает черты той, которая его ранила когда-то, поэтому он очень осторожно, не спеша сближается с женщиной. Он трудяга. Мужчина-карьерист на первое место ставит свою работу, поэтому ему просто некогда создавать отношения. Даже находясь рядом со своей девушкой, завтракая с ней или же разговаривая, он всё равно думает о том, что сейчас происходит в офисе или на производстве. Чувства для него всегда остаются на периферии. Он материально нестабилен. Многие мужчины уверены, что они должны быть добытчиком. Поэтому, если у них нет уверенности в завтрашнем дне, то это может серьёзно пошатнуть уверенность в себе, что негативно скажется и на любовных отношениях. Если он не может обеспечить любимую девушку, значит, лучше держать её на эмоциональном расстоянии. Он прошёл через тяжёлое детство. Всем известно, что наше детство формирует наше будущее. Поэтому, если родители парня в разводе или же ему не уделяли должного внимания, заботы, то он просто не может ни к кому привязаться, так как постоянно ждёт предательства и от девушки. Он считает себя недостойным партнёрши. Если у женщины есть высокооплачиваемая работа или же у неё модельная внешность, то у мужчины может развиться комплекс неполноценности перед ней. У него появляется страх, что она может найти партнёра, который будет идеально ей подходить. Его нерешительность и страх потерять любимую могут отразиться и на эмоциональной близости. Он решает проблемы личного характера. Возможно, у мужчины есть какая-то личная проблема, о которой он пока не готов рассказать любимому человеку. Но она довлеет над ним так сильно, что он решил, что пока не найдёт выход из неё, не позволит себе близких отношений. Он не видит общих целей. Например, парень думал в будущем улететь в другую страну или же в другой город, где его ждёт перспективная работа, но тут встретил девушку, и перед ним стал выбор между чувствами и будущим. А может быть и так, что для него далеки жизненные стремления девушки, вот он и не решается сблизиться с ней.

Парни могут казаться уверенными и самодостаточными, но без женской заботы и ласки они не могут. Однако в любовных отношениях они могут вести себя странно и несколько отстранённо. Объяснить это могут 10 причин, почему мужчина избегает эмоциональной привязанности к женщине. Возможно, узнав о них, прекрасному полу будет легче понять, как им себя вести со своим партнёром, чтобы построить крепкий союз или же не терять время с парнем-игроком.