7 лайфхаков, как заставить парня влюбиться

Как заставить парня влюбиться? Что бы ни говорили, но мужчины не так просты, как может показаться некоторым женщинам, считающим, что при желании они смогут любого влюбить в себя. Конечно, есть такие представительницы прекрасного пола, которые одним взглядом могут покорить мужское сердце, но всё-таки большинство девушек, увы, не способно на это. Однако не стоит отчаиваться, мы знаем несколько способов, как это сделать.

Правила, как заставить парня влюбиться

Позвольте ему вас завоевать. По своей природе сильный пол - охотники, поэтому им по кайфу преследовать понравившуюся особу, осыпая её комплиментами и подарками, делая ей приятные сюрпризы и устраивая «случайные» встречи! Поэтому постарайтесь ему отказывать в свиданиях, придумывая для этого разные причины, даже когда полностью свободны. Не ругайтесь из-за того, что он не может прийти на встречу, наоборот, реагируйте на это спокойно. Такое поведение его насторожит. Не названивайте ему. Одним словом, дайте ему побыть охотником. Дайте свободное время. Ошибка, которую часто совершают многие женщины в отношениях, заключается в том, что они не дают своему мужчине «свободно дышать». У него должно быть личное время, которое он потратит только на себя. У вас, кстати, тоже. Пусть парень гуляет со своими друзьями или же проводит выходные с семьёй. Не нужно ему устраивать скандалы, ведь вам же не очень приятно будет, если он вдруг будет против вашего похода в салон красоты или шопинга с подружками. Выдержать паузу. В современном обществе интим не столь запретный плод, как было раньше, однако это не означает, что после первого свидания вы должны оказаться в постели. Да и каждая встреча не должна сопровождаться близостью. Можно просто погулять, поговорить, сходить в кино, встретиться с друзьями. Одним словом, просто провести вместе время. Быть интересным человеком. Мужчины любят женщин, у которых есть свои мысли и мнения. Вам не нужно быть учёным-ракетчиком, но вы должны уметь вести разговор. Кроме того, если хотите, чтобы мужчина по-прежнему интересовался вами и всё больше влюблялся, вы должны быть и хорошим слушателем! Задавайте вопросы, обращайте внимание на то, что он отвечает, и убедитесь, что парень понимает, что вы внимательно следите за ходом его мысли. Мужчины должны знать, что их слушают. Хорошо выглядеть. Вы можете подумать, что если парень видит вас не в лучшем виде, но при этом продолжает быть рядом, то это говорит о настоящей любви. Но это не так или, по крайней мере, не всегда так. На ранних этапах отношений особо важно выглядеть на высоте: всегда ухоженные волосы, лёгкий макияж и чистая одежда. Ваш внешний вид - это первое, что он замечает. И вообще, всегда следите за своим внешним видом, даже находясь уже в длительных отношениях. Не пытайтесь его исправить. Он такой, какой есть, поэтому и не стоит его переделывать. Если вы его полюбили, то наверняка с недостатками, так зачем его дорабатывать. Но если вы не готовы мириться с его изъянами, то просто прекратите отношения. Не перегружайте его "женскими вещами". Если вы живёте в доме, украшенном обоями розового цвета с изображениями фей, то вам нужно переделать декор. Дайте ему немного места для его интересов, возможно, это будут плакаты с футболистами или боксёрами, его гантели или инструмент. Не перегружайте его своими рассказами о подружках, иначе он постарается держаться от вас подальше.

Эти 7 правил, как заставить парня влюбиться, помогут вам стать для него лучшей девушкой на свете, но самое главное – это быть самой собой. Так как игра в удобную девушку когда-то вам надоест, и разочарование станет очень болезненным для вас обоих.