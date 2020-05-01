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7 лайфхаков, как заставить парня влюбиться
Как заставить парня влюбиться? Что бы ни говорили, но мужчины не так просты, как может показаться некоторым женщинам, считающим, что при желании они смогут любого влюбить в себя. Конечно, есть такие представительницы прекрасного пола, которые одним взглядом могут покорить мужское сердце, но всё-таки большинство девушек, увы, не способно на это. Однако не стоит отчаиваться, мы знаем несколько способов, как это сделать.
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Правила, как заставить парня влюбиться
- Позвольте ему вас завоевать. По своей природе сильный пол - охотники, поэтому им по кайфу преследовать понравившуюся особу, осыпая её комплиментами и подарками, делая ей приятные сюрпризы и устраивая «случайные» встречи! Поэтому постарайтесь ему отказывать в свиданиях, придумывая для этого разные причины, даже когда полностью свободны. Не ругайтесь из-за того, что он не может прийти на встречу, наоборот, реагируйте на это спокойно. Такое поведение его насторожит. Не названивайте ему. Одним словом, дайте ему побыть охотником.
- Дайте свободное время. Ошибка, которую часто совершают многие женщины в отношениях, заключается в том, что они не дают своему мужчине «свободно дышать». У него должно быть личное время, которое он потратит только на себя. У вас, кстати, тоже. Пусть парень гуляет со своими друзьями или же проводит выходные с семьёй. Не нужно ему устраивать скандалы, ведь вам же не очень приятно будет, если он вдруг будет против вашего похода в салон красоты или шопинга с подружками.
- Выдержать паузу. В современном обществе интим не столь запретный плод, как было раньше, однако это не означает, что после первого свидания вы должны оказаться в постели. Да и каждая встреча не должна сопровождаться близостью. Можно просто погулять, поговорить, сходить в кино, встретиться с друзьями. Одним словом, просто провести вместе время.
- Быть интересным человеком. Мужчины любят женщин, у которых есть свои мысли и мнения. Вам не нужно быть учёным-ракетчиком, но вы должны уметь вести разговор. Кроме того, если хотите, чтобы мужчина по-прежнему интересовался вами и всё больше влюблялся, вы должны быть и хорошим слушателем! Задавайте вопросы, обращайте внимание на то, что он отвечает, и убедитесь, что парень понимает, что вы внимательно следите за ходом его мысли. Мужчины должны знать, что их слушают.
- Хорошо выглядеть. Вы можете подумать, что если парень видит вас не в лучшем виде, но при этом продолжает быть рядом, то это говорит о настоящей любви. Но это не так или, по крайней мере, не всегда так. На ранних этапах отношений особо важно выглядеть на высоте: всегда ухоженные волосы, лёгкий макияж и чистая одежда. Ваш внешний вид - это первое, что он замечает. И вообще, всегда следите за своим внешним видом, даже находясь уже в длительных отношениях.
- Не пытайтесь его исправить. Он такой, какой есть, поэтому и не стоит его переделывать. Если вы его полюбили, то наверняка с недостатками, так зачем его дорабатывать. Но если вы не готовы мириться с его изъянами, то просто прекратите отношения.
- Не перегружайте его "женскими вещами". Если вы живёте в доме, украшенном обоями розового цвета с изображениями фей, то вам нужно переделать декор. Дайте ему немного места для его интересов, возможно, это будут плакаты с футболистами или боксёрами, его гантели или инструмент. Не перегружайте его своими рассказами о подружках, иначе он постарается держаться от вас подальше.
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Эти 7 правил, как заставить парня влюбиться, помогут вам стать для него лучшей девушкой на свете, но самое главное – это быть самой собой. Так как игра в удобную девушку когда-то вам надоест, и разочарование станет очень болезненным для вас обоих.
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