Доверие между партнёрами, несомненно, важная составляющая гармоничных отношений. Но это не значит, что любимому нужно всё и всегда рассказывать. Ведь не зря же на рынке невест особенно ценят загадочных женщин! Психологи чётко определили ситуации, когда лучше интригующе промолчать. Внимательно прочитайте 10 секретов, которые нельзя рассказывать своему мужчине. Постарайтесь запомнить и соблюдать каждый пункт. Выгода №1 – крепкие нервы избранника! Кроме того, мудрое молчание сохранит гармонию в паре, и обеспечит вам репутацию загадочной женщины.

Секреты, которые нельзя рассказывать мужчине

1. Проверка его телефона

90% барышень признаются, что проверяют гаджеты возлюбленных. Начнём с того, что засовывать любопытный нос в чужой журнал звонков или мессенджеры – нехорошо! Но ведь интересно… Коли уж не удержались, хотя бы не признавайтесь. Не затевайте скандал, чтобы ни увидели. А когда руки в следующий раз потянутся к его телефону, напомните себе о том, что у каждого должно быть личное пространство.

2. Общение с бывшими

Прекрасно, когда между партнёрами после расставания сохраняются нормальные отношения. Если у вас всё именно так, поставьте себе плюс в карму. Радуйтесь, но не сообщайте об этом замечательном достижении нынешнему возлюбленному. Такое откровение вряд ли кого-то порадует. Зато молчание убережёт от подозрений, нервозности и приступов ревности.

3. Воспоминания о лучшей в жизни ночи

Всё, что касается интимных отношений, которые были с кем-то и когда-то раньше, держите в секрете. Хотите повторения? Чтобы коленки дрожали, а сердце разрывалось от восторга? Озвучьте свою мечту, но без привязки к прошлому. Организуйте новый праздник жизни и любви, который затмит ту прошлую лучшую в жизни ночь.

4. Мошенничество

Никто не идеален. Но совершенно незачем сообщать близкому человеку о своих некрасивых поступках. Признания в мошенничестве и обмане не добавят доверия отношениям. Скорее, наоборот. Посеют в его душе подозрения, желание контролировать ситуацию, чтобы уберечь любимую женщину от ошибок.

5. Поиски любви

Избранник наверняка не раз попытается спровоцировать вас поделиться воспоминаниями о прошлых отношениях. Держитесь. Эта тема – табу! Отшучивайтесь, делайте вид, что стесняетесь, меняйте тему беседы. Только не признавайтесь, какой он по счёту любовник: второй, пятый или сотый. Подобного рода откровения ранят сердце, а в случае ссоры становятся поводом подковырнуть.

6. Его родственники

Семья – структура сложная. Родители часто не одобряют выбор детей, вмешиваются в жизнь, навязывают правила. Обсуждать такие моменты с партнёром крайне важно, только делать это нужно деликатно. Сдерживайтесь. Сожалейте о ситуации. Пытайтесь вместе найти выход. Но даже под страхом расстрела не высказывайте откровенного негатива в отношении его родственников.

7. Его внешность

Всего-то случайно оброненная фраза: «Мне не нравится твоя… (здесь может быть любая физическая черта)». Сказали и забыли, а в его душе зарождается комплекс несовершенства, накапливается обида. Воздержитесь от подобного рода критики. Никто не идеален. Если речь идёт о дефекте, который можно исправить, подойдите к вопросу максимально чутко.

8. Сравнение с бывшим

Никаких параллелей и точка. Прошлое, плохое или хорошее, - запретная тема. Находите другие методы воспитания и способы подстегнуть конкурентоспособность любимого мужчины.

9. Кумиры

Девушкам свойственно мечтать о близком знакомстве с известными личностями. Но сообщать партнёру о фантазиях вовсе не обязательно, точнее, абсолютно незачем. Не признавайтесь, если вам снится, например, Брэд Питт. Не развешивайте в квартире постеры с его изображениями. Брэдли далеко, а любимый человек рядом. Ревновать в такой ситуации, конечно, глупо, но и радоваться нечему.

10. Проблемы в постели

«Ты меня больше не заводишь» - фраза, очерчивающая финал отношений. Выкиньте её из лексикона. Парам свойственно привыкание, потеря остроты интимной близости. Любящие люди благополучно решают вопрос. Меняют обстановку. Пробуют пикантные новшества. Успех зависит от обоих, но именно женщина может правильно подобрать время и слова, чтобы деликатно обсудить проблему.

Доверие – ключ к гармонии в паре. Смело открывайте любимому уместные вещи. Но не забывайте о секретах, которые нельзя рассказывать своему мужчине.