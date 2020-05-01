ТОП-12: Как сохранить отношения, учитывая знак Зодиака мужчины?

Любовь - такое прекрасное и такое сложное чувство. Ведь для того, чтобы её пронести через годы, мы должны подпитываться положительными эмоциями. А какими именно, может подсказать астрология. У каждого мужчины есть свои слабости, характерные для знака Зодиака, под которым он родился. Зная их, женщине будет легче удержать его рядом с собой, сохраняя много лет трепетные и близкие отношения.

Как сохранить отношения, учитывая знак Зодиака мужчины

Овен. Этому знаку ничего не надо, кроме свободы, только она даёт ему возможность чувствовать себя комфортно в отношениях. Поэтому, если вы хотите, чтобы Овен любил вас вечно, не стесняйте его рамками, пусть он чувствует себя независимым и самостоятельным как в действиях, так и в решениях.



Телец. Примите его недостатки и любите его добродетели. Телец знает о своих изъянах, с которыми он легко распрощается по собственной инициативе, а не под влиянием кого-либо. Если на него начать давить, он просто убежит. Любимая должна принять его таковым, каков он есть, и тогда более верного и преданного партнёра ей не найти.



Близнецы. Заинтересуйте его. Близнецы ценят женщин, идущих против течения, независимых и целеустремлённых, с которыми никогда не бывает скучно. Этот мужчина обожает познавать мир, поэтому будет счастлив с девушкой, любящей путешествия, общение, светский образ жизни. К тому же, Близнецам в представительницах прекрасного пола интересна не столько физическая красота, сколько духовная.



Рак. Этот знак влюбляется в женщину, с которой он чувствует себя в безопасности. Поэтому он ценит тех, кто ему сразу раскрывает свои карты, а не играет на чувствах. Интриги и недосказанность разобьют его сердце. Он должен быть уверенным в искренности и преданности своей второй половинки.



Лев. Его нужно любить и ценить, чтобы он понимал, что является самым лучшим мужчиной для своей женщины. Поэтому, если вы желаете сохранить длительные и крепкие отношения со второй половинкой, рождённой под этим созвездием, постоянно тешьте его эго, смотрите на него с любовью и обожанием, внемля каждому его слову.



Дева. Эти мужчины - не очень уверенные в себе люди, поэтому его женщина должна доказать Деве, что он самый лучший, самый любимый. Одним словом, дайте ему понять, что он тот мужчина, о котором вы так мечтали. Только так можно поднять его самооценку, которая и поможет ему поверить в вашу любовь.



Весы. Этому мужчине нужна женщина, которая принесёт в его мир понимание и гармонию. Поэтому старайтесь поддерживать с ним честные отношения, искренне рассказывая о своих недовольствах им, но прежде проанализируйте своё поведение. Если Весы поймут, что не правы были именно вы, они тут же уйдут.



Скорпион. Он ценит женщину, которая будет рядом не только в радости, но и поддержит в тяжёлой ситуации. Скорпион не терпит, когда ему лгут, обманщица тут же теряет его доверие. С ним лучше не юлить, так как этот знак на интуитивном уровне чувствует, когда ему говорят неправду. Только искренность поможет сохранить крепкие отношения.



Стрелец. Он влюбится в человека, который поддержит его во всех авантюрных проектах. Однообразие ему ненавистно, поэтому скучную женщину он не потерпит рядом с собой. Стрелец - искренний знак и такой же открытости он требует и от своей второй половинки. С неподдельной и честной в своих чувствах женщиной он будет вечно.



Козерог. С этим мужчиной нужно быть терпеливой и понимающей женщиной, так как Козероги очень боятся признаваться в своих чувствах, а вы ни в коем случае не должны его заставлять это делать, иначе будущего у вашей пары не будет. К тому же, он ценит в девушках умение контролировать свои эмоции. Если вы такая, то ваши отношения будут длиться вечно.



Водолей. Будьте искренней женщиной, так как для Водолеев открытость в отношениях стоит на первом месте. Также их прельщает сентиментальность и романтичность в девушке, ведь он хочет быть для своей второй половинки защитником от всех бед и невзгод. Она же должна его любить и уважать, как главу семейства и свою опору.



Рыбы. Мужчину-Рыбу нужно баловать и заботиться о нём. Вы должны стать для него второй мамочкой, которая будет всегда рядом, чтобы смогла разделить его радости и помочь в решении сложных вопросов. Уделяйте ему как можно больше внимания, и он никуда от вас не денется.