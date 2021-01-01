10 лучших советов, как вернуть бывшего парня
Хватит страдать, жизнь продолжается! Тем более, зная, как вернуть бывшего парня, всё можно возобновить. Мы подскажем, что конкретно нужно делать. Но прежде чем начинать, убедитесь, что поступаете правильно. Его возвращение – шаг назад, вы готовы к этому? Проанализируйте прошлое. Поймите, кто из вас был неправ, и что именно вынудило расстаться. Любопытно, но факт, разобравшись в причинно-следственных связях многие девушки не хотят возобновлять отношения, а открывают сердце новым чувствам.
4 причины отпустить, а не возвращать
Зря потраченное время и эмоции – вот о чём действительно стоит жалеть. Предположим, вы уже поняли, почему расстались, и определились с желаниями. А теперь, внимание, ситуации, когда не стоит и стараться вернуть любимого.
- Ваша пара распалась по его инициативе. Человек чётко дал понять, что не хочет продолжения и развития отношений.
- Вам просто скучно. Нужен не конкретный парень, а вторая половинка как таковая.
- Он – идеал, ваши отношения были безупречны. Расставание – нелепая случайность, а вам пора к психотерапевту.
- Вы уже пытались сблизиться, но товарищ – кремень, он проигнорировал все старания.
Если ни один из пунктов вас не касается, у любви есть шанс!
Операция «реанимация». 10 советов, как вернуть бывшего парня
1. Анализ отношений и расшифровка результатов
Отпустите обиды и иллюзии, будьте честны перед собой. Составьте список плюсов и минусов вашей пары, определите динамику отношений, найдите критическую точку, в которой началось охлаждение. Отдельно выпишите свои ошибки и промахи.
Не ленитесь. Этот шаг поможет избежать водоворота дежавю. Если возобновите историю или продолжите жизнь с другим мужчиной, периодически заглядывайте в список. Он убережёт от повторения ошибок.
Плюсы – это рычаги, на которые нужно жать.
2. Выныривайте из прострации
Вероятность, что всё наладится само по себе, ничтожно мала. «Режим ожидания» - ошибка слабаков, не допускайте её. Наполняйте жизнь новыми ситуациями, людьми, эмоциями. Развивайтесь духовно.
Время слабых женщин прошло, они не интересны никому, бывшие партнёры – не исключение.
3. Сконцентрируйтесь на себе
Парадокс, но это работает.
Чаще общайтесь с друзьями. Займитесь спортом. Придумайте себе хобби. Путешествуйте. Займитесь тем, что нравится.
Парни, как дети. Они почему-то надеются, что после разрыва у девушек один путь – в монахини. Несовпадение реальности и ожиданий интригует. Бывшие пытаются понять, почему вы не страдаете. Чаще напоминают о себе.
4. Не зацикливайтесь на нём
Не опускайтесь до жалобных месседжей, звонков с претензиями и «случайных» встреч. Такое поведение раздражает, отпугивает и уж точно не вызывает тёплых чувств.
И, наоборот, соблюдение пункта 3 наверняка спровоцирует его любопытство. Напускное равнодушие + ваша полная событий и удовольствий жизнь рано или поздно сработают. Он напомнит о себе, просто потерпите.
5. Не впадайте в крайности
Блокировка его телефона и удаление из социальных сетей – это перегиб. Так вы повышаете мужскую самооценку и одновременно перекрываете возможные пути подката. Зачем напрягаться?
Используйте безотказную стратегию: спокойствие, безмятежность, наполненная интересными событиями жизнь. На парней это действует, как красная тряпка на быков. Чего вам, собственно, и нужно.
6. Осторожно, социальные сети!
Полезный и одновременно опасный инструмент требует особого внимания. Вы наверняка будете подглядывать друг за другом, а значит, нужно передавать правильные посылы.
Нельзя:
- публиковать жалобные статусы;
- параноидально отслеживать все новости о нём;
- тиранить его комментариями;
- публиковать откровенные фотографии;
- притворяться счастливой.
Нужно:
- вести себя естественно;
- выключить в ленте лишние уведомления;
- отвечать, если он пишет.
Основной месседж – у вас всё хорошо!
7. Щепотка ревности пойдёт на пользу
Не будем углубляться в нюансы мужской психологии, но инстинкт собственника всегда срабатывает. Нет, не стоит демонстрировать новую влюблённость и выставлять фотки, где вы обнимаетесь-целуетесь с каким-нибудь типом. Достаточно дать понять бывшему парню, что по-настоящему счастливы, открыты для новых знакомств и живёте в мире с самой собой.
Хотя, пара фотографий в Instagram, на которых вы в мужской компании, делу не повредит. Только без интимных подробностей.
8. Общайтесь правильно!
Случайная встреча или его звонок – не повод убегать или показывать обиду, а реальный шанс добиться желаемого. Конечно же, важно правильно вести себя в такой ситуации. Итак, запоминайте:
- вы спокойны, безмятежны и не слишком рады общению с экс-возлюбленным;
- сдерживаете злобу и гнев;
- никоим образом не показываете, что мечтаете вернуть его величество;
- поведение вежливое, доброжелательное, но и только лишь;
- максимально естественно даёте понять, что у вас всё отлично.
Финальный штрих – крючок для новой встречи. Продумайте заранее, что это может быть.
9. Бейте козырем
Помните, в первом пункте мы анализировали, составляли список минусов и плюсов? Пришло их время. Если контакты повторяются, жмите на положительные рычаги влияния. Аккуратно, спокойно, красиво.
Не поддавайтесь эмоциям, они дестабилизируют разум. В критический период вы сможете понять, а надо ли вообще его возвращать.
10. Будьте искренни
Не переигрывайте. Женские хитрости нужны и важны, но, применяя их, нужно оставаться собой. Постоянно поддерживая чуждый образ, вы устанете от отношений. Спрашивается, зачем такие жертвы? Любите и наслаждайтесь, а не играйте.
Если мужчина не ценит вас настоящую, это неподходящий герой. Отпустите его, освободите пространство для нового счастья и нужного человека.
А тех, у кого есть оригинальные и работающие истории, как вернуть бывшего парня, просим писать их в комментариях. Это совсем не сложно, но интересно и полезно другим читательницам!
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