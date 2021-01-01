Прошлые любовные отношения снова разочаровали? Очередной «мужчина мечты» в быту оказался мерзавцем? Не можете простить себе зря потраченные эмоции и драгоценное время? Отпускайте! Девочки, жизнь идёт, а значит вновь пора на «охоту». Чтобы обойтись без новых разочарований, читайте 7 советов, как найти правильного мужчину. Ориентир на чужой опыт – не грех, а очень даже разумное решение. С оговоркой, что ситуацию нужно адаптировать «под себя».

Начните с осознания

Прежде чем переходить к советам, акцентируем внимание на нескольких простых истинах, понимание которых облегчит жизнь и поиски партнёра.

Правильный мужчина - не означает идеальный. Завышенные требования – путь в пожизненное одиночество. Это не означает, что нужно принять и простить все недостатки. Нет, отбор должен быть. Ищите человека, близкого по духу. Партнёра, который поймёт и примет ваши интересы и ценности. Вам обязательно повезёт в любви. Да, руки опускаются даже после первых неудачных отношений. Что уж говорить о нескольких разочарованиях подряд. Не вешайте нос. Удача любит сильных. Смело перелистывайте серую страницу жизни и переходите к радужной.

А теперь переходим к рекомендациям, выполнение которых вырвет вас из мира грустного одиночества.

7 работающих советов, как найти правильного мужчину

1. Не ждите, пока счастье само вас найдёт

Конечно, было бы не плохо, но, увы, великолепный, образованный и чуткий красавчик вряд ли постучится в дверь. Если хотите найти такого, оторвите зад от дивана и отправляйтесь на «охоту». Глупо ожидать, что вы встретите судьбу сразу, как только выйдете за дверь, но шансы есть. Каждый выход, каждое новое знакомство увеличивает вероятность и приближает счастливое будущее.

2. Не бойтесь неудач

Разочарования будут. Это нормально, мы ведь люди, а не ангелы. Если на начальном этапе знакомства вы видите в партнёре червоточину, бросайте его и ищите нового. Просто поймите, каждая неудачная попытка – шаг, приближающий вас к правильному мужчине. А ведь он наверняка уже тоже в поисках.

3. Опишите его

Понимание общих требований к избраннику поможет найти нужного человека. Хотите познакомиться со спортсменом? Отправляйтесь в фитнес клуб. Нравятся рок-фанаты, не стесняйтесь ходить на концерты с живой музыкой. Интеллигента ищите в музее, театре, библиотеке.

4. Поработайте над самоуверенностью

Чур не путать заносчивость с чувством достоинства. Нас интересует второе качество. Мужчинам нравятся уверенные в себе дамы. Когда вы примете и полюбите себя такой, какая есть, сильный пол будет реагировать по-другому. Число поклонников резко вырастет, а среди них наверняка будет тот самый, правильный.

5. Подчёркивайте достоинства и прячьте недостатки

Ухоженная внешность сама по себе привлекательна, плюс она в разы усиливает женскую самооценку. Никаких секретов, запоминайте: причёска и маникюр всегда в порядке, умеренный макияж – в наличии, длина юбки и декольте – интригуют, но оставляют пищу воображению. Выполнение простых правил сразу же повысит рейтинг на рынке невест.

6. Не бойтесь знакомиться первой

Не тушуйтесь при встрече с мужчиной, который вам внешне нравится. Знакомьтесь. Повод и методику продумайте заранее. Если ничего не лезет в голову, обезоруживайте его очаровательной улыбкой и спрашивайте банальное: «Который час?»

7. Оставайтесь собой

Долгое одиночество – не повод связываться с человеком, который не нравится. Компромисс с чувствами истощает эмоции, такая связь обречена на разрыв. Слушайте разум. Доверяйте сердцу. Не играйте чужие роли.

Вера и оптимизм – залог успеха в любом деле. А в комплексе с советами, как найти правильного мужчину, они не оставляют шанса любовным разочарованиям.