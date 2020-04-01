Как сохранить любовь на карантине? 5 простых шагов

Как сохранить крепкие и живые отношения, находясь на расстоянии от любимого человека из-за карантина? Ведь не всем легко адаптироваться к данной ситуации, поэтому и возникает беспокойство, страх и даже беспомощность. Особенно это касается тех пар, в которых партнёры воспринимают друг друга как часть себя, в психологии такие отношения называют «нарциссическими отношениями», где отсутствие второй половинки рядом воспринимается как потеря себя, следовательно, разлука может вызывать состояния тревоги или же даже депрессии.

5 простых шагов, как сохранить любовь во время карантина

Как можно чаще общайтесь по интернету. Сегодня у нас есть всевозможные способы общения - сообщения, электронные письма, видеозвонки и другие виды связи. Поэтому ни в коем случае не давайте повода второй половинке усомниться в ваших чувствах. Не заставляйте его волноваться, что он забыт. Звоните ему чаще, чем было раньше, подробно рассказывайте о проведённом дне, радуйте его интересными историями или общими воспоминаниями. Он должен понимать, что всегда в ваших мыслях. Не жалуйтесь и не обвиняйте. Сейчас не время для выяснений отношений и нытья. Подумайте, ваша вторая половинка на данный момент находится не в лучших условиях, чем вы. Нарциссические отношения, в которых мы видим только себя и свои потребности, наносят ущерб чувствам друг друга, даже в парах, находящихся на расстоянии. Наоборот, радуйте его своей улыбкой, счастливым голосом и надеждой на лучшее. Создайте свой маленький ритуал общения. Вы можете, например, вместе ужинать при свечах, смотреть фильм или играть в компьютерную игру. Также можно придумать какой-то интересный код общения, пароли. Это вас сблизит и даже, возможно, появится ощущение, что вы рядом. Слушайте внимательно. Умение слушать имеет огромное значение, когда вы не рядом. Если в обычной повседневной жизни вы звонили по телефону и отправляли бесполезные сообщения, теперь слово приобретает другое значение, это ваш единственный инструмент. Вы можете находиться на разных континентах, но, если у вас есть эмпатическое слушание, то вы сможете поставить себя на место другого, понять, что у него на душе и, в случае необходимости, поддержать словом. Пишите дневник. Вы можете писать дневник со своими мыслями, что вы чувствуете и о чём думаете, когда рядом нет любимого человека. И, например, в субботу обмениваться своими дневниками. Их так будет приятно перечитывать перед сном, думая о второй половинке.

Эти 5 шагов, как сохранить любовь во время карантина, помогут вам всегда быть рядом даже на расстоянии. И не стоит сильно расстраиваться из-за того, что обстоятельства сложились таким образом. Надо во всём искать позитив. Иногда разлуки могут быть полезны для пары. Они станут полезным опытом больше полагаться на себя, доверять расстоянию, видеть вещи в более правильной перспективе, что не всегда возможно во время совместного проживания.

