30 вещей, которые необходимо знать любой женщине о мужчинах

Сколько обвинений в свой адрес слышат мужчины от прекрасного пола, всё и не перечесть. Не слушают, что им говорят, ничего никогда не рассказывают, много времени проводят с друзьями, машину больше любят, чем жену и т.п. Но на самом деле у сильного пола тоже масса претензий к своим вторым половинкам. Только они не всегда их озвучивают, видимо, из страха обидеть прекрасный пол. Однако о некоторых вещах, которые, по мужскому мнению, должны знать женщины о своих парнях, они рассказали.

Вещи, которые необходимо знать любой женщине о мужчинах

Если мужчина что-то рассказал по секрету, то женщинам не стоит об этом болтать своим подружкам и родственникам. Не нужно думать, что мужчины, говоря одно, имеют в виду совсем другое. Это, скорее, в характере женщины, сильный же пол что говорит, то и думает. Надо слушать во время спора слова мужчины, а не собственное истолкование их слов, как обычно бывает у женщин. Если во время интимной близости происходят неудачи, то это не означает, что мужчина считает свою партнёршу непривлекательной, поэтому и не желает близости. Такие промахи происходят из-за того, что сильный пол не всегда может контролировать своё тело. К тому же, такое женское мнение их очень обижает, поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, лучше дать партнёру ещё один шанс. Если мужчина молчалив и задумчив, то женщина, даже если она в этом уверена на сто процентов, не может знать, о чём он думает. Поэтому и не стоит додумывать мысли любимого человека. Лучше его напрямую спросить, что его беспокоит. Скорее всего, мужчина ответит. Мужчины не имеют способность читать мысли своих вторых половинок. Поэтому, если женщина хочет что-то сказать, то лучше это сделать чётко, без намёков и полунамёков. Если мужчина говорит, что ни о чём не думает, то это истинная правда, а не желание поскорее отвязаться. Мужчины – не куклы, которых создали для того, чтобы спасать женщин. Сильный пол хочет, чтобы их вторые половинки были партнёрами. Поэтому нужно не только от них брать, но и давать, возможно, даже больше, чем хотелось бы и моглось. Все мужчины разные, поэтому не стоит их мерять одними мерками, как это любят делать женщины. Ведь нередко девушка рассказывает своему любимому, какой сильный парень у её подруги, не понимая, что тем самым она обижает своего мужчину, обладающего меньшей физической силой. Если женщина хочет, чтобы мужчина что-то сделал, то она не должна ждать, что это будет так, как желает она. У сильного пола есть своё мнение. Поэтому при желании, чтобы было по её, лучше сделать всё самостоятельно. Тот факт, что мужчина физически крупнее и сильнее, не означает, что он не страдает от ударов, пощипываний и укусов, даже во время любовных игр. Они не скалы, они тоже чувствуют боль! Мужчины могут быть чувствительными, а некоторые даже и хотят быть такими. Некоторые мужчины могут быть сильными и одновременно уязвимыми. И об этом нужно обязательно помнить, не воспринимая впечатлительных парней как слабаков. Они такие же разные, как и женщины, ведь среди прекрасного пола немало сильных личностей. Мужчины не думают о сексе каждые 7 секунд. Женские журналы пишут об этом специально, чтобы поднять продажи. Если женщина хочет близости, то пусть напрямую скажет об этом своей второй половинке. Многие парни не начинают действовать только лишь потому, что чувствуют, что любимая этого не хочет, а ведь для них важно, чтобы интим принёс радость обоим. Это только в фильмах мужчины без ума влюбляются в сумасшедших чудачек, от которых неизвестно, что ждать. В реальной жизни такие женщины очень раздражают сильный пол, поэтому они избегают общения с взбалмошными дамами. Мужчины тоже любят комплименты, поэтому их нужно обязательно говорить. Можно даже похвалить за какую-то мелочь – красиво уложенная причёска или аккуратно подстриженная борода. Если мужчина приглашает на свидание, а женщина этого не хочет, то лучше безбоязненно сказать ему об этом, чем пудрить мозги. Возможно, где-то у него и будет небольшое разочарование, но всё же честный ответ даст ему возможность двигаться дальше, а не строить иллюзии. Не все мужчины потенциально неверны. И даже то, что они с радостью проводят время с другой женщиной, не означает, что она привлекает их сексуально. Она просто хорошая подруга. И да, симпатичная подруга! Если женщине нравится мужчина, то лучше ему сказать об этом напрямую. Намёки сильный пол не понимает, даже если прекрасный пол и думает, что очень толсто намекает на свои чувства. Упоминание женщиной, что у неё масса поклонников, воспринимается мужчиной не так, как думает прекрасный пол, считающий, что теперь он будет бороться за неё изо всех своих сил. Скорее, наоборот, он воспримет это как сигнал, что общение с этой девушкой будет сложным, поэтому лучше сразу же сойти с дистанции. Мужчины не настолько уверены в себе, как прекрасный пол. Поэтому им намного сложнее сделать первый шаг. Чем старше становится мужчина, тем меньше времени он будет тратить на то, чтобы покорить понравившуюся женщину. Он считает, что если девушка в нём заинтересована, то и нет смысла играть в кошки-мышки. Зрелый мужчина сделает не более двух попыток, чтобы завоевать женское сердце. И дело прекрасного пола, соглашаться с ним или же дать понять, что он ей не интересен. Мужчина не любит тайн и секретов, которые он должен угадывать, чтобы покорить женщину. Возможно, в начале отношений он и сделает вид, что ему приятна женская загадочность, но вскоре он всё же захочет открытых отношений или же разрыва. Сильный пол просто ненавидит, когда его пытаются перевоспитать. Поэтому и не стоит это делать, по крайней мере, открыто. В этом процессе лучше проявить женскую хитрость. Не стоит постоянно ныть. Вероятно, сначала мужчина и будет жалеть свою вторую половинку, но потом вечное нытьё начнёт бесить. А там недалеко и до разрыва. Сильный пол не выносит, когда всю ответственность за счастье пары должен брать на себя он. Чувство постоянной вины гнетёт. В паре оба должны быть в одной лямке. Мужчин очень раздражает, когда вторая половинка не может принять решение даже в мелочах. Например, что надеть на вечеринку или какие туфли купить на осень. Хотя бы в этом вопросе она же может разобраться сама. Сильному полу очень неприятно, когда женщина устраивает скандал на людях. Ведь всё своё недовольство можно было выразить потом, дома. Если женщина постоянно даёт советы, даже там, где её не просят, или в том, в чём сама не разбирается, мужчинам это очень не нравится. Сильный пол раздражает вечная болтовня второй половинки, когда невозможно вставить слово.

Как видите, сильному полу много что не нравится и, возможно, эти вышеперечисленные 30 вещей, которые необходимо знать взрослой женщине о мужчинах, помогут наладить отношения и внести гармонию в любовный союз, сделав его намного крепче.