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8 неосознанных ошибок, которые мешают найти парня

Неудачные попытки наладить личную жизнь раздражают, огорчают, заставляют задуматься, что не так. Особенно грустно, когда все подруги при женихах, а вы ощущаете себя «белой вороной». Давайте вместе найдём причину невезения. Предлагаем список 8 неосознанных ошибок, которые мешают найти парня. Примерьте каждый пункт на себя. Выясните, наконец, что не так, и откорректируйте поведение. Вы удивитесь, как быстро сработают механизмы, запускающие новую счастливую историю любви.

 

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Ошибки, которые мешают вам найти парня

1. Неумение наслаждаться настоящим.

Если предыдущий бойфренд оказался мерзавцем, это не означает, что все мужчины такие же негодяи. Забудьте о грустном. Радуйтесь текущим событиям, флиртуйте с парнями, не вешая на них ярлыков. Перестаньте расписывать новый роман пошагово и строить планы на годы вперёд. Живите сейчас и сегодня, слушайте подсказки сердца, наслаждайтесь тем, что есть здесь и сейчас. Вселенная непременно оценит доверие. Мерзавцы останутся в прошлом или в стороне.

2. Боязнь показать свою слабость.

А почему, собственно, и не продемонстрировать? Хрупкость и беззащитность – качества, подчёркивающие женственность. Сколько можно конкурировать с Терминатором? Вам необязательно прикидываться наивной незабудкой перед всеми друзьями и знакомыми. Но коль уж затеяли отношения, оставайтесь естественной. Постоянное притворство напрягает, надоедает и утомляет. Вы не спугнёте парня, показывая слабость, наоборот, дадите шанс лишний раз побыть героем.

3. Напускная холодность.

Девчонки – эмоциональные ледышки популярны исключительно в детских садиках. Мелкая пацанва дёргает их за бантики, чтобы вывести из себя и получить долю внимания. Взрослые люди так не играют, а ценят чувства, страсть, настоящие реакции. Нет ничего плохого в том, чтобы искренне смеяться, когда весело, или всплакнуть, если грустно. Поэтому хватит изображать мороженую скумбрию, оттаивайте. 

4. Ностальгия о прошлом романе.

Такую глупость допускают особы совсем уж глупенькие и наивные. Девочки, если хочется вспомнить про бывшего парня, делайте это наедине с собой. Не рассказывайте новому другу, кто и какие дарил цветы, сколько раз водил в ресторан. Попридержите для подруг и весёлые истории, в которых участвовал экс-бойфренд. Запомните, прошлый роман – табу.

5. Попытки воспитывать.

Сесть. Встать. Выполнить команду. Такое поведение – серьёзная ошибка, если мечтаете найти нормального парня. Срочно выходите из образа воспитательницы! Прекращайте руководить и всё контролировать. Ну, или хотя бы делайте это не так явно. Девушки, которые постоянно командуют, привлекают только подкаблучников. 

6. Страх быть брошенной.

Слышали о том, что мысль материальна? Это – правда, поэтому настройтесь на позитив. Существует тип барышень, которые отказываются любить из-за боязни болезненного расставания. Как только флирт перерастает в серьёзные отношения, срабатывает психологический щелчок и они сбегают от партнёра. Не злоупотребляйте превентивными мерами. Любовь – не та игра, в которой нужно чего-то бояться.

7. Мужское поведение.

Ещё раз подчеркнём, женственность предполагает и хрупкость, и беззащитность, и наивность. Девушка в образе «свой парень» может привлекать, если только как друг. 

8. Ожидание идеального партнёра.

Вы уже всё придумали: будущий парень должен быть брюнетом, сотрудником банка, а ездит он на красном мерседесе. Красивая мечта. Даём 1% за то, что она исполнится, и 99%, что ходить вам в старых девах. Поиски идеала блокируют возможность построения отношений с ребятами, которые уже попали в круг знакомств. Уберите из списка все «должен», избавляйтесь от надуманного образа. Больше внимания настоящему.

 

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Именно эти 8 неосознанных ошибок мешают чаще всего найти парня и построить с ним нормальные отношения. А ведь их запросто можно и не делать!


 (голосов: 1)
Автор: Анастасия Педич
24 мая 2021

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