Неудачные попытки наладить личную жизнь раздражают, огорчают, заставляют задуматься, что не так. Особенно грустно, когда все подруги при женихах, а вы ощущаете себя «белой вороной». Давайте вместе найдём причину невезения. Предлагаем список 8 неосознанных ошибок, которые мешают найти парня. Примерьте каждый пункт на себя. Выясните, наконец, что не так, и откорректируйте поведение. Вы удивитесь, как быстро сработают механизмы, запускающие новую счастливую историю любви.

Ошибки, которые мешают вам найти парня

1. Неумение наслаждаться настоящим.

Если предыдущий бойфренд оказался мерзавцем, это не означает, что все мужчины такие же негодяи. Забудьте о грустном. Радуйтесь текущим событиям, флиртуйте с парнями, не вешая на них ярлыков. Перестаньте расписывать новый роман пошагово и строить планы на годы вперёд. Живите сейчас и сегодня, слушайте подсказки сердца, наслаждайтесь тем, что есть здесь и сейчас. Вселенная непременно оценит доверие. Мерзавцы останутся в прошлом или в стороне.

2. Боязнь показать свою слабость.

А почему, собственно, и не продемонстрировать? Хрупкость и беззащитность – качества, подчёркивающие женственность. Сколько можно конкурировать с Терминатором? Вам необязательно прикидываться наивной незабудкой перед всеми друзьями и знакомыми. Но коль уж затеяли отношения, оставайтесь естественной. Постоянное притворство напрягает, надоедает и утомляет. Вы не спугнёте парня, показывая слабость, наоборот, дадите шанс лишний раз побыть героем.

3. Напускная холодность.

Девчонки – эмоциональные ледышки популярны исключительно в детских садиках. Мелкая пацанва дёргает их за бантики, чтобы вывести из себя и получить долю внимания. Взрослые люди так не играют, а ценят чувства, страсть, настоящие реакции. Нет ничего плохого в том, чтобы искренне смеяться, когда весело, или всплакнуть, если грустно. Поэтому хватит изображать мороженую скумбрию, оттаивайте.

4. Ностальгия о прошлом романе.

Такую глупость допускают особы совсем уж глупенькие и наивные. Девочки, если хочется вспомнить про бывшего парня, делайте это наедине с собой. Не рассказывайте новому другу, кто и какие дарил цветы, сколько раз водил в ресторан. Попридержите для подруг и весёлые истории, в которых участвовал экс-бойфренд. Запомните, прошлый роман – табу.

5. Попытки воспитывать.

Сесть. Встать. Выполнить команду. Такое поведение – серьёзная ошибка, если мечтаете найти нормального парня. Срочно выходите из образа воспитательницы! Прекращайте руководить и всё контролировать. Ну, или хотя бы делайте это не так явно. Девушки, которые постоянно командуют, привлекают только подкаблучников.

6. Страх быть брошенной.

Слышали о том, что мысль материальна? Это – правда, поэтому настройтесь на позитив. Существует тип барышень, которые отказываются любить из-за боязни болезненного расставания. Как только флирт перерастает в серьёзные отношения, срабатывает психологический щелчок и они сбегают от партнёра. Не злоупотребляйте превентивными мерами. Любовь – не та игра, в которой нужно чего-то бояться.

7. Мужское поведение.

Ещё раз подчеркнём, женственность предполагает и хрупкость, и беззащитность, и наивность. Девушка в образе «свой парень» может привлекать, если только как друг.

8. Ожидание идеального партнёра.

Вы уже всё придумали: будущий парень должен быть брюнетом, сотрудником банка, а ездит он на красном мерседесе. Красивая мечта. Даём 1% за то, что она исполнится, и 99%, что ходить вам в старых девах. Поиски идеала блокируют возможность построения отношений с ребятами, которые уже попали в круг знакомств. Уберите из списка все «должен», избавляйтесь от надуманного образа. Больше внимания настоящему.

Именно эти 8 неосознанных ошибок мешают чаще всего найти парня и построить с ним нормальные отношения. А ведь их запросто можно и не делать!