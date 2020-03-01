15 качеств идеальной девушки, по мнению парней

Казалось бы, у каждого мужчины должен быть свой идеал женщины, с которой он сможет построить гармоничные отношения. Но на самом деле это не так. Все представители сильного пола единогласно выделили 15 качеств прекрасных дам, которые делают их идеальными.

Качества идеальной девушки, по мнению парней

Честность и открытость. Они являются самыми важными и незаменимыми женскими чертами характера для большинства парней. Быть честной – это признак зрелости и того, что девушка готова к серьёзным отношениям, а не играет чувствами. Мужчины ценят честность и потому, что хотят знать, что их ждёт в будущем. Вдохновляющая. Возможно, это звучит как в книжном романе, но мужчины действительно хотят видеть рядом с собой ту, которая сделает их лучше. Им важно, чтобы их любимая была мотиватором стремиться к вершинам. Они даже будут благодарны второй половинке, если в минуты слабости она их начнёт критиковать, тем самым заставляя не опускать руки и двигаться вперёд. Дружелюбная. Парням нравится, когда их девушка ладит с друзьями, семьёй. По мнению мужчин, идеальная девушка сделает всё возможное, чтобы установить отличные отношения с самыми важными людьми в её жизни. Она готова ради них пойти на нелюбимый футбол, плаванье, хотя просто ненавидит мочить волосы, и другие неприятные ей мероприятия. Ласковая. Быть любящей и ласковой – одна из главных черт идеальной женщины. Своей нежностью и заботливостью она показывает второй половинке, насколько он важен ей. Парни не требуют круглосуточного признания в любви, но мимолётный поцелуй или фраза «Я тебя люблю» их очень вдохновят. Весёлая авантюристка. Веселье является неотъемлемой частью любых долгосрочных отношений, и парни любят девушек, которые всегда готовы отправиться в приключение и сделать что-то немного сумасшедшее и необычное. Мужчины считают женщин, не относящихся к себе слишком серьёзно и любящих игриво флиртовать, очень сексуальными. Спокойная. Это совершенно нормально, когда в отношениях периодически бурлят страсти, но постоянно жить на вулкане ни одному парню не нравится. Безусловно, иногда им хотелось бы ревности со стороны второй половинки, но постоянные трепания нервов им не по душе. Им нравится, когда их подруги не драматизируют по поводу и без. Привлекательная. Быть привлекательной - это, пожалуй, основная черта «идеальной девушки». Парни любят, когда их подруги хорошо выглядят, чтобы другие мужчины сворачивали головы при виде их. Возможно, это звучит банально, но парни обожают, когда их девушки хотят быть красивыми именно для них. Это заставляет мужчин чувствовать себя особенными. Интеллектуалка. Интеллект - важный фактор для парней. Нет, идеальная девушка не должна иметь докторскую степень в области медицинских или философских наук, но в идеале она должна быть такой, чтобы с ней можно было вести содержательные беседы. Женщина с таким же уровнем интеллекта, что и у мужчины, возбуждает. Парням никогда не будет скучно с умной женщиной, потому что она будет держать его в напряжении и даже чему-то научит. Независимая. Парни считают независимость очень сексуальной женской чертой. Нет ничего более привлекательного для мужчин, чем женщина, которая может крепко стоять на ногах и самостоятельно принимать решения. Независимость является одним из важнейших ключей к успешным и счастливым отношениям. Свидание с кем-то независимым означает, что у мужчины есть стимул стать лучше. Амбициозная. Что может быть сексуальнее женщины с амбициями и целями? Ничего! Так считают мужчины. Девушка, которая точно знает, чего она хочет, и у которой есть план, как добиться желаемой цели, совершенно неотразима в глазах сильного пола. Мужчины любят встречаться с амбициозными, сильными, решительными и энергичными женщинами, потому что они - огромный толчок к самосовершенствованию. Хороший слушатель. Быть хорошим слушателем - это черта, которую все мужчины ищут в девушке. По словам парней, быть красивой и сексуальной - это прекрасно, но когда наваливаются неприятности, женская привлекательность не поможет успокоить так, как это сделает хороший слушатель! Когда наступают тяжёлые времена, парни хотят, чтобы вторая половинка выслушала, утешила и поддержала. Смелая. Смелость и борьба со своими страхами показывает, насколько сильна и независима женщина. А для мужчин эти качества делают её неотразимой. Уважительная. Уважение - основа любых хороших, прочных отношений. Мужчинам не нужна девушка, которая будет сплетничать об их отношениях с подругами после серьёзного спора. Они ищут ту, которая сможет уважать границы своих отношений. Уважение является взаимным, и оно относится ко всему - мнениям, играм, хобби и другим обыденным делам. Вдумчивая. Вдумчивость - такая ценная черта для мужчин, потому что она показывает им, насколько они любимы и дороги. Парни мечтают найти вдумчивую и внимательную девушку, которая действительно серьёзно относится к будущему и полностью вкладывает себя в отношения. Если вторая половинка регулярно показывает своему партнёру, как много он для неё значит - она идеальна! Увлечённая. Женщины, увлечённые любимым делом, очень привлекательны для мужчин. Они любят, когда рядом есть кто-то, кто может часами говорить о своём хобби или спорте. Мужчины не особенно заботятся о том, чем увлекается их партнёрша, это может быть рисование, путешествия или даже вязание, для парней важно то, что их подружка чем-то искренне заинтересована.

Все вышеперечисленные 15 качеств идеальной девушки, по мнению парней, есть в каждой. Ну, а даже если каких-то и нет, их можно развить ради любви и прекрасных отношений со второй половинкой.