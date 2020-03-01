10 приятных бонусов для женщин за 40 лет

В пору Пушкина и Бальзака женщин, отметивших сорокалетие, считали умудрёнными опытом солидными дамами, чуть ли не древними старухами. Все их интересы сводили к болячкам, управлению домом и хозяйством. Фух, как же здорово, что времена кардинально изменились с тех пор. Нынче 40 – не возраст. Да, клёвые девчули реже чем раньше показывают паспорт, но на полную катушку кайфуют от жизни. Даже если кто-то из них успевает стать бабушкой, это – не повод зациклиться на хозяйстве и внуках. Сомневаетесь? Зря, лучше прочитайте про приятные бонусы для тех, кому за 40 лет! Забудьте о болезнях, а точнее, заботьтесь о своём здоровье, но не впадайте в крайности. Пользуйтесь накопленным опытом, ведь не зря же набивали шишки. Научитесь наслаждаться прелестями зрелости. Поверьте, впереди ещё много радостей и сюрпризов.

Возраст, стоп! 10 приятных бонусов для тех, кому за 40

1. Объективное осознание себя

Вы чётко оцениваете собственные психологические, эмоциональные и когнитивные ресурсы. Реально воспринимаете разнообразные «хотелки». Когда что-то происходит, понимаете, к лучшему это или к худшему. Осознание помогает вдумчиво выбирать конкретно то, что необходимо, полезно или приносит удовольствие. Мир вокруг становится ясным, а многие тайны – постижимыми.

2. Правильная забота о теле

Самосознание затрагивает не только психику, оно пронизывает все жизненные аспекты. Зрелые барышни прекрасно понимают достоинства и недостатки своей фигуры, уже умеют выгодно подчёркивать первые и маскировать вторые. После сорока лет ясны реакции тела на переутомление, алкоголь, разные деликатесы. И это прекрасно! Всем тем, что понятно, можно успешно управлять.

3. Порядок в делах интимных

Гормональные причуды не в счёт. Да, сейчас и климакс сдвинулся ближе к 50-ти. Зрелая женщина чётко представляет, чего ей нужно от партнёра, она умеет этого добиться и наслаждается результатами. Опыт, знаете ли. Интимные отношения после сорока лет становятся более полноценными.

4. Мудрость и напористость

Чрезмерная стеснительность и застенчивость молодости уходят в небытие. Их сменяют: самодостаточность, сочувствие к проблемам окружающих, настойчивость. Эти свойства личности существенно улучшают эмоциональные и деловые отношения.

5. Искренность с родителями

Больше не нужно притворства. Общение с матерью и отцом наполняется чуткостью, теплом и заботой. Обиды детства отпускают, потому что наконец приходит понимание мотивов действий родителей в прошлом. Жаль только, что люди тратят много лет на осознание простейшей истины: пребывание с семьёй – это удовольствие!

6. Конкретность и целеустремлённость

Иллюзия бессмертия проходит примерно к 30 годам. В 40 люди обретают чувство реальности, имея за спиной солидный багаж опыта. Лишь бы не тянул вниз… Дамы, жизнь уже устроена! Вы прочно стоите на земле, а значит, юношеские фантазии пора поменять на конкретные цели и успеть добиться желаемого. Кто ещё не понял этого?

7. Снисходительность к себе

Ошибки допускают все! Мелкие и серьёзные промахи – нормальное явление. Молодёжь не всегда это понимает, идеализирует мир, переоценивает свои возможности в нём. В зрелости это проходит. Снисходительность к себе – не повод лениться, но это замечательное качество здорово помогает сохранить нервы.

8. Пройдена самая сложная фаза материнства

Да, рожают и после сорока лет. Только таких мамочек немного. Подавляющее большинство барышень к моменту наступления «интересного» возраста успевает забыть о бессонных ночах, грязных подгузниках и детском питании. Правда, наступает новая фаза общения с детьми – подростковый возраст.

9. Спокойное восприятие одиночества

В зрелости поиски партнёра уже не составляют главную цель жизни. Кандидатур, появляющихся на горизонте, дамы оценивают спокойно и объективно. Разделяют по группам, не смешивая бизнес, интим и дружбу. Нужно ли говорить, что такой подход делает отношения куда более полноценными и глубокими.

10. Карьерные успехи

Первый фактор «+» - это, конечно же, накопленный опыт. Вторая составляющая успеха – отсутствие щенячьего энтузиазма. В комплексе имеем смелость, понимание своих функций и значимости. Лишние движения и переживания отходят в небытие.

Жизнь прекрасна в любом возрасте, а приятные бонусы для тех, кому за 40, делают её ещё лучше. Помните, люди до 44 лет – молодёжь, но никак не старики. Наслаждайтесь этим. Ставьте цели и добивайтесь желаемого!