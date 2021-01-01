10 секретных правил соблазнения мужчин, которые ведут к успеху

Бытует мнение, что главное в соблазнении мужчины – это яркость и притягательность. Доля истины в этом, конечно, есть, но существуют и другие секреты привлечения сильного пола, которые помогают не только затянуть парня в постель, но и заставить его грезить о себе. Вот 10 правил соблазнения мужчин, которые непременно приведут вас к успеху.

Правила соблазнения мужчин

Очарование. Оно сильно отличается от красоты, так как очаровывать может только девушка, которая обладает шармом. А среди писаных красавиц не все могут похвастаться этим качеством. Что в очередной раз подтверждает – не все красотки притягательны для мужчин. Макияж. Одна из самых эротичных точек женщины по версии мужчин – это губы, которые будут притягивать к себе мужские взгляды, если подчеркнуть их с помощью глянцевого блеска. Лёгкий макияж поможет сбросить пару лет, добавив влекущей нежности. Детали. Мужчины очень внимательны к деталям – облупленный лак на ногтях, немытые волосы. Чтобы выглядеть соблазнительной, необязательно пользоваться дорогим парфюмом. Важнее запах чистоты, который магнетизирует сильный пол. Аккуратные и ухоженные ногти подчеркнут женственность, а блестящие волосы – придадут притягательности. Улыбка. Светящийся взгляд и милая искренняя улыбка способны очаровать любого мужчину. Поэтому нужно улыбаться как можно чаще, особенно сильный пол привлекает спонтанная лёгкая, еле заметная, улыбка. Против неё никто не устоит. Одежда. Большинство женщин считает, что соблазнить можно только в вызывающих вещах, но на самом деле мужчин чаще притягивает не короткая юбка и глубокое декольте, а одежда, которая придаёт женскому образу загадочности – лёгкие ткани, кружева и вещи, подчёркивающие достоинства и скрывающие недостатки. Уверенность. Перед человеком, который знает, что он хочет, невозможно устоять. Это неотразимое качество женщины поможет ей добиться большого успеха у сильного пола. Поэтому и не стоит стесняться первой делать шаг к понравившемуся мужчине, но только без напора – ненавязчиво и осторожно. Гармония в теле. Грациозная походка, открытые плечи, прямая спина и подтянутый живот любую женщину сделают привлекательной. Ведь в таком виде она и сама себе нравится, а значит, и мужчина не сможет устоять перед подобной притягательностью. Еда. Оказывается, мужчины в восторге от женщин, которые любят поесть. Ведь это означает, что она умеет наслаждаться удовольствиями жизни. Поэтому не стоит строить из себя мышку, съедающую ползёрнышка в день, это может оттолкнуть мужчину, но и переедать тоже не рекомендуется. Во всём нужно придерживаться золотой середины. Трусиха и неумеха. Женщина, которая умеет всё на свете и ничего не боится, может испугать сильный пол. Ведь природой заложено, что прекрасная половина человечества - слабые и нежные создания, которых нужно холить и лелеять. Поэтому женщинам нужно научиться «бояться» прохожих вечером, ведь среди них есть и такие, от которых может защитить только мужчина, а также перестать ремонтировать розетки, вбивать гвозди, не говоря уже о более глобальных вещах. Это должен делать сильный и крепкий мужчина. Внимательный слушатель. В современном мире женщины работают наравне с мужчинами, часто возвращаясь домой за полночь, сваливаясь от усталости. Но сильному полу нужна та, которая выслушает и поймёт, а также даст совет. Только с такой женщиной хочется быть искренним и честным.

Эти десять правил соблазнения сделают вас не просто притягательной и соблазнительной, но и любимой, притом даже через много лет брака и в любом возрасте. Любите себя, тогда сможете соблазнить и влюбить любого мужчину. Удачи!