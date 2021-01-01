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10 секретных правил соблазнения мужчин, которые ведут к успеху
Бытует мнение, что главное в соблазнении мужчины – это яркость и притягательность. Доля истины в этом, конечно, есть, но существуют и другие секреты привлечения сильного пола, которые помогают не только затянуть парня в постель, но и заставить его грезить о себе. Вот 10 правил соблазнения мужчин, которые непременно приведут вас к успеху.
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Правила соблазнения мужчин
- Очарование. Оно сильно отличается от красоты, так как очаровывать может только девушка, которая обладает шармом. А среди писаных красавиц не все могут похвастаться этим качеством. Что в очередной раз подтверждает – не все красотки притягательны для мужчин.
- Макияж. Одна из самых эротичных точек женщины по версии мужчин – это губы, которые будут притягивать к себе мужские взгляды, если подчеркнуть их с помощью глянцевого блеска. Лёгкий макияж поможет сбросить пару лет, добавив влекущей нежности.
- Детали. Мужчины очень внимательны к деталям – облупленный лак на ногтях, немытые волосы. Чтобы выглядеть соблазнительной, необязательно пользоваться дорогим парфюмом. Важнее запах чистоты, который магнетизирует сильный пол. Аккуратные и ухоженные ногти подчеркнут женственность, а блестящие волосы – придадут притягательности.
- Улыбка. Светящийся взгляд и милая искренняя улыбка способны очаровать любого мужчину. Поэтому нужно улыбаться как можно чаще, особенно сильный пол привлекает спонтанная лёгкая, еле заметная, улыбка. Против неё никто не устоит.
- Одежда. Большинство женщин считает, что соблазнить можно только в вызывающих вещах, но на самом деле мужчин чаще притягивает не короткая юбка и глубокое декольте, а одежда, которая придаёт женскому образу загадочности – лёгкие ткани, кружева и вещи, подчёркивающие достоинства и скрывающие недостатки.
- Уверенность. Перед человеком, который знает, что он хочет, невозможно устоять. Это неотразимое качество женщины поможет ей добиться большого успеха у сильного пола. Поэтому и не стоит стесняться первой делать шаг к понравившемуся мужчине, но только без напора – ненавязчиво и осторожно.
- Гармония в теле. Грациозная походка, открытые плечи, прямая спина и подтянутый живот любую женщину сделают привлекательной. Ведь в таком виде она и сама себе нравится, а значит, и мужчина не сможет устоять перед подобной притягательностью.
- Еда. Оказывается, мужчины в восторге от женщин, которые любят поесть. Ведь это означает, что она умеет наслаждаться удовольствиями жизни. Поэтому не стоит строить из себя мышку, съедающую ползёрнышка в день, это может оттолкнуть мужчину, но и переедать тоже не рекомендуется. Во всём нужно придерживаться золотой середины.
- Трусиха и неумеха. Женщина, которая умеет всё на свете и ничего не боится, может испугать сильный пол. Ведь природой заложено, что прекрасная половина человечества - слабые и нежные создания, которых нужно холить и лелеять. Поэтому женщинам нужно научиться «бояться» прохожих вечером, ведь среди них есть и такие, от которых может защитить только мужчина, а также перестать ремонтировать розетки, вбивать гвозди, не говоря уже о более глобальных вещах. Это должен делать сильный и крепкий мужчина.
- Внимательный слушатель. В современном мире женщины работают наравне с мужчинами, часто возвращаясь домой за полночь, сваливаясь от усталости. Но сильному полу нужна та, которая выслушает и поймёт, а также даст совет. Только с такой женщиной хочется быть искренним и честным.
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Эти десять правил соблазнения сделают вас не просто притягательной и соблазнительной, но и любимой, притом даже через много лет брака и в любом возрасте. Любите себя, тогда сможете соблазнить и влюбить любого мужчину. Удачи!
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