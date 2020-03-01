10 знаков, что мужчина тебе не подходит

Настоящая любовь должна быть взаимной. Хотя, конечно, есть пары, в которых один любит, а другой разрешает себя любить, не давая ничего взамен. Но каково будущее у таких отношений? Как показывает практика, его просто нет. Давайте представим, что мужчина и женщина – это сосуды: один полный, который постоянно отдаёт своё содержимое второму, пустому, после чего в итоге опустошается, так и в отношениях, сколько бы женщина ни пыталась отдавать, ей нужно, чтобы хотя бы иногда наполняли и её любовью, иначе запас её чувств всё-таки иссякнет. Так зачем ждать, когда это наступит. Может быть, лучше сразу отказаться от такой любовной связи, тем более, если к этому есть все предпосылки. Вот 10 признаков того, что этот мужчина тебе не подходит.

Признаки того, что мужчина тебе не подходит

Он безразличен. Ты готова ради него на любые жертвы – отказ от карьеры, разрыв с друзьями и многое другое. Мужчина же воспринимает всё это как норму, ведь ты его любишь, а значит обязана делать то, что он пожелает. В отличие от тебя, он даже не готов пойти на мелкие уступки, например, при выборе мебели в квартире, места отпуска и совместного времяпрепровождения. Ты с ним постоянно играешь какую-то роль. Ты не ты рядом с ним, так как есть страх, что ты не соответствуешь его статусу, образу его идеальной женщины, хозяйки, матери и другим критериям. У тебя даже есть боязнь, что он не сможет принять тебя настоящую, скорее всего, ты ему не понравишься. Он холоден с тобой. Твой мужчина никогда не проявляет эмоции по отношению к тебе и никак не реагирует на твою любовь. Он не хочет быть частью твоей жизни. Он не интересуется тем, чем ты занимаешься и каковы твои жизненные цели. Он никогда не вмешивается в твою жизнь, при этом не раскрывая и подробности своей. Ты с ним чувствуешь неуверенность в себе. Любовь – это не просто чувства к определённому человеку, это и то, что ты рядом с ним ощущаешь. Если это неуверенность в себе, комплексы, то о любви не приходится говорить. Нет ментальной связи. Вы можете с ним разговаривать по десять раз на день, но если в разговоре отсутствует душевность и ощущение нахождения на одной волне, то не существует и никаких чувств. Ты никогда не сможешь сломать барьер, который делает твоего любимого практически незнакомым человеком для тебя. Ты несчастлива рядом с ним. Ты его любишь всей душой, а значит, должна быть безумно счастлива. Однако рядом с ним ты не ощущаешь себя счастливой женщиной. Он тебя не понимает. Чтобы ты ни делала для него, всё равно ты ощущаешь, что он не ценит твоих чувств, поэтому ты и испытываешь разочарование. Он не может без тебя. Твой мужчина постоянно контролирует тебя, каждый твой шаг. Он нуждается в твоём внимании и полностью зависит от тебя, не оставляя места для твоей личной жизни. С ним твоя социальная жизнь сведена к нулю. Вы постоянно спорите. Ты уже забыла, когда вы с ним спокойно разговаривали. Вся ваша жизнь – постоянные споры и обсуждения. Ты уже устала от необходимости вечно держать защиту.

Да, любовь – прекрасное, но очень сложное чувство. Поэтому, если ты ощущаешь себя рядом со своей второй половинкой некомфортно, то, возможно, стоит задуматься, есть ли смысл продолжать такие отношения.