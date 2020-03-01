Котики, которых сделали идолами еще во времена фараонов, - не просто домашние любимцы. И не зря восточные мудрецы считают их священными животными. Привычки и особенности поведения хвостиков достойны внимания и подражания. Читайте 10 жизненных уроков, которым мы можем научиться у кошек. Осмыслите. Примерьте на себя. Действуйте. Пройдет совсем немного времени, и окружающий мир кардинально изменится к лучшему.

Из жизни кошек: 10 уроков, которые делают жизнь комфортнее

1. Адаптируйтесь к ситуации.

Кошки умудряются акклиматизироваться в кратчайшие сроки. Хвостатые быстро находят удобное место даже в самом маленьком помещении и максимально комфортно на нем устраиваются. Берите пример. Оказавшись в неудобной ситуации или в неприятном месте, смело занимайте самую выгодную для себя позицию. Прочь сомнения, вспомните, как это делают Мурзики: спокойно, невозмутимо.

2. Наслаждайтесь отдыхом.

Конечно, здорово дрыхнуть по 15 часов в сутки, как это делают котики. Только человеку столько не нужно. Зато стоит обратить внимание на качество сна. Понаблюдайте за спящим любимцем. Чтобы не творилось вокруг, мордочка выражает истинное блаженство. Кажется, что он мечтает о чем-то невероятно красивом или лакомится вкуснятиной. Учитесь! Забудьте о проблемах. Не позволяйте стрессу испортить вам отдых.

3. Будьте всегда на высоте.

Котики бывают разные: пушистые и гладкошерстные, мелкие и размера XXL. Также, как и мы – люди. Вне зависимости от размеров хвостики обожают занять самое высокое место в доме, чтобы, лениво подремывая, наблюдать оттуда за суетой. Они по-разному добираются на верхотуру: одни самостоятельно запрыгивают, другие требуют помощи, пока не добьются своего. Хороший урок! Преодолевайте препятствия, стремитесь, занимайте свою высоту.

4. Вставайте на ноги после падения.

Жизнь бывает жестокой и к зверушкам, и к людям. На пути к высоте не исключены падения. Ну и пусть, коты летят вниз в буквальном смысле, а мы иносказательно. Вы только посмотрите, как невозмутимо они приземляются, всем видом показывая, что так и было задумано. Подъем после падения – это не физика, а волевой характер.

5. Уделяйте время себе.

Представители семейства кошачьих чрезвычайно чистоплотны. Почти половину времени бодрствования они тратят на уход за собой: вылизываются, убирают когти. Перенимайте опыт! Закружившись в бешеном ритме, мы порою забываем даже почистить зубы. Отложите смартфон, не заглядывайте в социальные сети. Так вы освободите лишний час для массажа или маникюра. Не пренебрегайте уходовыми процедурами, будьте лучше кошек.

6. Не забывайте о растяжке.

Медленно. Вальяжно. Грациозно. Только очень голодные котики несутся к миске, сломя голову. В нормальном состоянии и расположении духа хвостики не торопятся, перед любым важным делом растягиваются. Замечательное упражнение. Растяжка сохраняет гибкость мышц и подвижность суставов. Польза для тела – это еще не все, в процессе можно подумать, решить окончательно правильно ли вы собираетесь поступить!?

7. Устанавливайте тактильные контакты.

Даже очень независимые котейки нуждаются ласке. Они просятся на руки, трутся об ноги, спят вместе с хозяевами. Тактильный контакт для них важен. Мотайте на ус! Если вы устали или столкнулись с неприятностями, объятия любимого человека помогут снять стресс, принять правильное решение. Даже самые легкие тактильные контакты в жизни имеют серьезное значение.

8. Цените свободу.

Наши усатые и полосатые друзья крайне независимы. Бесполезно пытаться заставить их делать то, чего они не хотят. У людей, увы, все сложнее. Но периодически полезно вынырнуть из рутины обязанностей, побаловать себя новыми впечатлениями. Сделать то, что хочется, а не то, что нужно. Даже если потом все рано придется вернуться к привычному жизненному укладу.

9. Чаще смотрите на солнце.

Солнышко – светлая изюминка в жизни домашних любимцев. Соцсети пестрят фотографиями довольно жмурящихся котэ, нежащихся в теплых лучиках. Они согревают, поднимают настроение, помогают позитивно смотреть на мир вокруг. Берите пример, чаще дарите себе минутки простого светлого счастья.

10. Разграничивайте отношения.

Кошки четко отделяют свое от чужого, главенствуют на определенной территории. Смысл урока: научитесь дифференцировать отношения с любимыми, родственниками, коллегами и остальными людьми. Так жизнь станет счастливой и полноценной. Если кто-то нарушает установленную границу, без колебаний ставьте на место.

Все эти, казалось бы, мелочи составляют фундамент комфортного существования. У котиков такие привычки врожденные. Но ведь мы, люди, умнее, а значит, сможем научиться.