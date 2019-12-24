Как эффективно экономить деньги семье с детьми

Не каждая семья способна справиться с экономией семейного бюджета, тем более когда в ней растут ещё и детки, которых нужно учить, развивать, одевать, обувать и ещё баловать. И на всё на это уходит уйма финансовых средств. В такой ситуации остаётся только пересмотреть свои траты и научиться жить по средствам, но при этом не ущемляя интересов всех членов семьи. Эти простые советы помогут экономить деньги в семье с детьми.

Как экономить деньги в семье с детьми

1. Расходы на детскую одежду постоянны. Дети быстро растут, поэтому вещи очень скоро становятся маленькими, да и рвутся у детишек, с их подвижностью и желанием познать мир, намного быстрее. Но даже на вещах можно экономить.

Во-первых, вещи можно попросить у подруги, дети которой постарше ваших. Возможно, они не будут выглядеть как с обложки с журнала, но для весёлых прогулок на улице пойдёт и поношенная одежда.

Во-вторых, покупать поддержанную одежду в секонд-хенде или же на сайте купли-продажи ношенных вещей. Кстати, тут же можно предложить вещички и своего малыша.

В-третьих, делать покупки во время распродаж на будущее. Возможно, в этом сезоне одежда и будет ещё великовата для вашего ребёнка, но в следующем её наличие только порадует.

2. Оплата коммунальных услуг – ежемесячная статья расходов. Но на ней можно экономить, если использовать бытовую технику и лампы с низким потреблением электроэнергии, выключать свет в комнатах, в которых никто не находится, во время чистки зубов и бритья перекрывать кран с водой, принимать душ вместо ванны, а также мыть посуду под тонкой струёй воды.

3. Питание – это существенные расходы, тем более мы довольно часто покупаем продуктов больше, чем нужно, из-за чего впоследствии их выбрасываем. Поэтому желательно экономить и на них.

Во-первых, изучать рекламные листовки и покупать, прежде всего, предлагаемые продукты.

Во-вторых, лучше не делать покупки в супермаркете, где есть соблазн приобрести лишнее, а на рынке.

В-третьих, правильно будет составить еженедельное меню и строго его придерживаться.

В-четвёртых, ограничить в своём питании мясо до двух дней в неделю, предпочитая яйца, овощи, макароны (это, кстати, и очень полезно).

В-пятых, готовить еду дома и брать её на работу в качестве обеда.

В-шестых, детей до года стараться кормить грудью, тем самым экономя на дорогих молочных смесях. Также рекомендуется заменить магазинные пюре для малышей на таковые собственного приготовления.

4. Бытовая химия не должна быть разнообразна. Хватит всего двух незаменимых средств – для мытья посуды и для стирки. Всё остальное можно брать из того, что есть у каждого дома. Так, сода – прекрасно очистит чашки от налёта, уксус справится с многими «грязными» проблемами на кухне, а хозяйственное мыло сотворит чудо с пятнами на одежде.

5. Школьные принадлежности и игрушки. Трудно сказать детям «нет», когда они просят игрушку. Но, если с деньгами дела обстоят не самым лучшим образом, то приходится отказывать. Однако не стоит расстраивать деток. На самом деле им нужна не сама игрушка, а что-то новенькое, а значит, можно сделать что-то и своими руками, например, из старого носка или цветной бумаги.

Делать самостоятельно игрушки не только дёшево, но и увлекательно. Что же касается школьных товаров, то их можно покупать во время рекламных акций, обычно их проводят, когда ажиотаж на канцелярию и тетради с рюкзаками спадает, то есть в середине сентября или в конце учебного года.

6. Расходы на праздники и выходные просто колоссальны, но детей нужно развлекать. Чтобы сэкономить, можно ходить в кинотеатры в будни, а на море ездить в июне или в начале учебного года, когда все стремятся в школу. В выходные же можно отправиться всей семьёй на велопрогулку, захватив с собой бутерброды из дома, или же зимой покататься на коньках или санках с горки во дворе. Если же на улице плохая погода, то можно устроить домашний праздник с пирожками и настольными играми.

7. Научиться правильно хранить деньги. Ежемесячный бюджет нужно разделить на несколько конвертов – расходы, школа, коммунальные услуги и т.п. А потом строго придерживаться лимита, не разрешая себе брать из «чужого» конверта. Также можно придумать себе «долг» и каждый месяц его отдавать, ведь, наверняка, если бы таковой имелся, то деньги для него точно нашлись бы. Если же нет доверия себе, то отложенные средства можно положить на счёт с большими дивидендами, но при условии, что снятие денег раньше установленного срока приведёт к сгоранию заработанных процентов.

Одним словом, вариантов, как экономить семье с детьми, масса, главное задаться целью – тогда всё получится. И, возможно, на отложенные деньги вы позволите себе такое, о чём только могли мечтать все вместе, например, семейное путешествие или же покупку машины, на которой можно будет отправиться, куда захочешь и когда захочешь.