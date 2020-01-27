11 советов финансовых экспертов, которые позволят экономить деньги каждый день

Большинство из нас хотело бы научиться тратить меньше денег, но при этом не отказываться от всего на свете. Оказывается, это не сложно, если расходовать денежные средства с умом. Как это сделать, подскажут 11 советов финансовых экспертов, которые позволяют экономить деньги каждый день.

Лучшие способы ежедневной экономии

Планирование отложенных денег. Возможно, вы уже воспользовались предложением банка, например, сдачу от покупки откладывать на депозитный счёт. Однако, если вы решите на самостоятельное откладывание денег, например, за неделю отложить 20 долларов, то приложите немалые усилия для выполнения собственного обязательства – откажитесь от утренней чашки кофе в кафе или же от обеда с коллегами, ведь можно принести еду и из дома. Со временем отказы от бесполезных трат перерастут в привычку, а в копилке появится солидная сумма денег, которую можно положить на депозитный счёт и получить через время дивиденды. Правило «48 часов». Онлайн покупки до такой степени просты и быстры, что многие вещи мы приобретаем спонтанно. Чтобы избежать импульсивных покупок, надо придерживаться правила «48 часов»: увидев вещь, надо дать себе двое суток на раздумье. Таким образом вы будете отличать расходы, основанные на ваших потребностях, от тех, которые основаны на ваших желаниях. Точно так же хорошо «работает» и стирание кодов кредитных карт на гаджетах, при введении их снова появляется время подумать о целесообразности покупки. Ходьба пешком или общественный транспорт. Хватит постоянно ездить на машине, ведь это несёт за собой большие расходы – страховка, парковка и т.п. Лучше добираться на работу на общественном транспорте, велосипеде или пешком. И для здоровья полезно, и для кошелька. Использование приложения финансового планирования. Банки предлагают идеальный способ экономить деньги каждый день практически без усилий. Они могут подключаться напрямую к вашим банковским счетам, чтобы отслеживать расходы и оповещать вас об излишних тратах. Сменить банк. Когда вам нужно снять деньги в банкомате, но нигде нет его отделения, поэтому вы вынуждены платить комиссию за снятие средств в банкомате другого банка. Для решения этой проблемы достаточно провести некоторое исследование. Есть банки, которые предлагают такие преимущества, как отсутствие ежемесячных сборов, комиссий за снятие средств в других банках и возмещение любых комиссий, удерживаемых иными банковскими системами, а также бесплатные переводы за границу. Пересмотр текущих расходов. Просмотрите выписки с вашего текущего счёта и кредитных карт за последние шесть месяцев. После возьмите лист бумаги или создайте электронную таблицу и перечислите текущие расходы, которые вы можете устранить или же сократить. Запишите свои расходы. Видя, куда уходят ваши деньги каждый день, вы можете заметить любые ненужные покупки и впоследствии их устранить. Это поможет сэкономить больше средств на будущее. Пример лишней покупки - это алкогольные напитки, сигареты, от которых нужно постепенно отказаться. Разделить стоимость доставки с друзьями. Вероятно, некоторые из ваших друзей делают покупки в тех же онлайн-магазинах, что и вы. Поэтому, когда вам нужно что-то купить, сделайте это вместе. Таким образом, вы сможете совершить больший заказ, в итоге получив даже бесплатную доставку или же разделить стоимость доставки на всех. Планируйте своё меню. Вы сами виноваты в том, что большинство продуктов, купленных в большом количестве, быстро портится и отправляется в мусорное ведро. Планирование еды с одинаковыми ингредиентами на всю неделю может помочь вам не покупать слишком много продуктов, тем самым сэкономить деньги. Отключать электронные устройства и приборы. Телевизоры, ноутбуки, кофемашины и другие электроприборы продолжают потреблять энергию, даже когда они выключены, тем самым повышая ваш счёт за электроэнергию. Откладывание определённой купюры. Когда вы платите наличными и вам дают на сдачу, например, 200 рублей, отложите её в сторону. Буквально за полгода можно получить крупную сумму денег, состоящую из 200-рублевых банкнот.

Научиться экономить – это большое дело, но ещё нужно понимать, куда после будут вложены сэкономленные средства: без цели деньги тут же будут потрачены.