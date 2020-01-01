Любовный гороскоп на 2020 год: найдёшь ли ты свою половинку?

Жизнь – это череда больших и маленьких приключений, и любовь – одно из них. Если вы хотите знать, будет ли следующий год полон положительных эмоций, интересных знакомств и незабываемых событий, то можно обратиться к астрологическому прогнозу.

Любовный гороскоп на 2020 год: найдёте ли вы свою половинку?

Овен. В начале 2020 года вы будете притягивать к себе противоположный пол, как магнит. Если же у вас уже есть пара, то не стесняйтесь – порадуйте любимого человека чем-то особенным в постели. Летом же вас обуяет страсть, и только вам решать, на кого её направить – на настоящего партнёра или же завоевать сердца других мужчин. Однако не забывайте о последствиях, иначе год может стать очень трудным как для вас, так и для вашего любимого человека.

Телец. Если у вас есть партнёр, то в этом году ожидается новый виток в отношениях, полный любви и страсти. А вот одиноким придётся ещё побыть какое-то время в этом статусе, пока в вашей жизни не появится человек, который заставит снова улыбаться и верить в любовь. Главное, держаться подальше от капризных особ и транжир, чтобы не трепать себе нервы.

Близнецы. Вы полны любви, которой с удовольствием делитесь со второй половинкой. Однако нельзя сказать, что ваши любовные отношения идеальны, в начале весны могут возникнуть некоторые недоразумения. Лето – прекрасное время для романтических встреч и свиданий, поэтому, если вы пока одиноки, то можете это исправить во время отдыха. Только постарайтесь избегать спорщиков, они вас будут выводить из себя. Зимой ваша нежность к партнёру будет зашкаливать, и эти чувства взаимны.

Рак. В начале года возможны конфликты со второй половинкой, он станет вас упрекать в равнодушии. Если вы дорожите отношениями, то должны пойти на компромисс. Лето – один из самых романтичных периодов следующего года, притом как у несвободных Раков, так и у тех, кто пока ещё не нашёл свою судьбу. Любовь с первого взгляда станет началом длительных отношений. Вам нужно придерживаться дистанции в общении с холодными и гордыми людьми – они могут сильно ранить.

Лев. Только с семьёй вы будете чувствовать себя счастливо и свободно, поэтому начало года лучше провести с родными и близкими. В июле ожидается встреча, которая может кардинально изменить жизнь. Тем, кто состоит в браке, нужно постараться внести изюминку в отношения с партнёром. Если вы ещё не нашли свою вторую половинку, стоит проявить активность в летний период. В декабре надо подальше держаться от подавленных и грустных людей, они могут «заразить» своим пессимизмом и вас.

Дева. Если у вас есть пара, то в январе вы почувствуете, как ваши отношения с каждым днём становятся теплее и крепче. Одинокие же в новогоднюю ночь могут встретить свою судьбу, притом при весьма неожиданных обстоятельствах. Летом ожидается встреча с человеком, который повлияет на вашу личную жизнь. Но не стоит ему слепо верить. Вам нужно обходить стороной высокомерных манипуляторов, они могут поколебать вашу веру в себя.

Весы. В январе-феврале могут произойти важные перемены в семейной жизни, связанные с переездом. Если вы уже состоите в браке, то в начале весны можете вдруг проявить некоторое безрассудство – вас обуяет страсть, с которой вы не сможете справиться, что не самым лучшим образом отразится на партнёрских отношениях. Вам надо держаться подальше от слишком ревнивых особ.

Скорпион. В начале года вы почувствуете, что на вас давят и пытаются переделать, поэтому есть большая вероятность того, что в марте вы решитесь на небольшую паузу в отношениях. И это правильно. Данное решение поможет сохранить вашу любовь. Летом вы устроите своей второй половинке романтический отпуск. В октябре в вашей семье ожидается пополнение, ребёнок укрепит ваш брак. Что же касается одиноких Скорпионов, то вас в 2020 году ждёт масса интересных знакомств и романтических свиданий, однако серьёзных отношений не предвидится. Стоит остерегаться лицемеров и поверхностных людей.

Стрелец. В начале года любовные отношения могут складываться как нельзя прекрасно, но ваше желание побыть в одиночестве может помешать этому. В июле душа будет требовать веселья, знакомств и романтики, поэтому вы будете активны и суперобщительны, но не факт, что сможете завязать длительные отношения. Декабрь – время подведения итогов, есть большая вероятность того, что именно в этом месяце вы и решитесь изменить свою жизнь – разорвать давние любовные отношения или начать новые, только избегайте неамбициозных людей – для вас они первый шаг упасть в пропасть скучного быта.

Козерог. Приятная атмосфера будет царить в ваших отношениях со второй половинкой в начале года, но в марте всё может измениться из-за непонятного вам поведения партнёра. В этой ситуации придётся либо подстраиваться либо же идти на конфликт, притом серьёзный и чреватый разрывом. Одиноким нужно перестать стесняться, только так вы сможете влюбить в себя того, о ком так давно мечтаете. Держитесь подальше от негативных людей, вечно недовольных и критикующих всё подряд.

Водолей. Вступите в 2020 год с правильной ноги, тогда вы с лёгкостью сможете изменить свою жизнь к лучшему, в том числе и в любовном плане. Летом вас ждёт большая любовь и страсть. Если вы состоите в браке, то ваша раскрепощённость может сильно удивить и безумно порадовать вашего партнёра. Что же касается одиноких Водолеев, то вы будете настолько соблазнительны, что даже придётся выбирать между несколькими претендентами на ваше сердце. В декабре вы начнёте подумывать о браке. Вам в этом году надо избегать скучных людей, они могут обрезать ваши крылья, несущие вас к мечте.

Рыбы. В начале года вы будете себя чувствовать одиноко из-за постоянной занятости второй половинки. Но в феврале всё изменится – в вашу жизнь ворвётся страсть и любовь, которая сделает вас самым счастливым человеком на свете. Но летом опять наступит период затишья, причин для этого несколько – ваша работа, проблемы с родными и деньгами. В ноябре уйдут эти проблемы, а вместе с этим вновь вернётся любовь, только постарайтесь избегать плохих компаний, они могут сильно навредить вашей личной жизни.

Любовь – прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. Кто же станет счастливчиком в следующем году, подскажет любовный гороскоп на 2020 год. Теперь вы знаете, встретите ли вторую половинку или же пока звёзды не готовы дать вам шанс влюбиться. Но, даже если и так, не стоит огорчаться, ведь всё в ваших руках!