Гороскоп карьеры, работы и бизнеса на 2020 год по знакам Зодиака

Начало года – время начинаний и планирования будущего, в том числе и связанного с профессиональной деятельностью. Кто-то решится на смену работы на более оплачиваемую, кто-то рискнёт открыть свой бизнес, а кто-то и вовсе сделает перерыв и насладится долгожданным отдыхом. Что же произойдёт именно с каждым знаком Зодиака, подскажет гороскоп работы и бизнеса на 2020 год.

Гороскоп карьеры, работы и бизнеса на 2020 год для знаков Зодиака

Овен. Первое полугодие – идеальный период для кардинальных перемен в деловой жизни. Безусловно, чтобы добиться желаемой цели, придётся приложить немалые усилия. Но трудности никогда не останавливали этот знак, скорее, наоборот, Овен начинает проявлять характер и получает то, к чему так стремился. Вторая половина года пройдёт спокойно и по накатанной. Особенно порадует декабрь – в этом месяце Овен поймёт, что весь год шёл по верному пути.

Телец. Этому знаку нужно дистанцироваться от проблем и не позволять себе эмоциональных перегрузок, только так он сможет получить желаемое. В начале года нужно постараться быть хладнокровным и решительным, никуда не торопиться, взвешивая каждый свой шаг. Когда же будут получены первые результаты, надо, напротив, не терять ни одной минуты, действовать, не задумываясь о последствиях.

Близнецы. Звёзды рекомендуют начать новый год спокойно, не тратя сил и энергии на бесполезные дела, так как с февраля начнётся довольно сложный период, когда придётся постоянно принимать решения, от которых будет зависеть, как сложится в будущем карьера. Стабильность придёт лишь летом, но и то при условии, что предыдущие действия были тщательно продуманы.

Рак. В 2020 году этот знак проявит решительность и дерзость, которые и помогут ему добиться больших вершин. С первых дней года Рак будет усердно работать, чтобы достичь своих целей. Немало времени придётся посвятить и учёбе. С новым багажом знаний и по-боевому настроенным, этот знак с лёгкостью найдёт ту работу, о которой так давно мечтал и которая раскроет перед ним огромные перспективы.

Лев. Следующий год будет состоять из взлётов и падений. Львам придётся проявить гибкость и решительность, так как прямолинейность и твердолобость может только усложнить и без того непростую ситуацию. Из-за постоянной зависти и конкуренции со стороны коллег часто придётся принимать радикальные решения. Все неприятности, с которыми столкнётся этот знак, только закалят Львов и приведут к карьерному взлёту, о котором так мечтал этот знак.

Дева. Этому знаку будет часто не хватать уверенности в себе и своих способностях, из-за чего они могут столкнуться с проблемами в работе. Однако поддержка друзей и коллег поможет Девам укрепить свои позиции и достичь желаемых целей. Есть большая вероятность того, что в 2020 году некоторые представители этого знака решатся на открытие собственного бизнеса, который принесёт немалый доход.

Весы. Этому знаку в 2020 году придётся столкнуться с массой трудностей, но звёзды рекомендуют сохранять хладнокровие и ясность мышления. Только так можно будет с ними справиться и достигнуть желаемой цели. Не стоит стесняться, предлагая новые проекты, они дадут первые результаты уже в начале весны, а все преграды наконец-то будут сломлены.

Скорпион. Если этот знак научится управлять своими эмоциями и настроением, то у него хороший шанс получить то, о чём он так давно мечтал. В достижении успеха Скорпионам будут помогать Юпитер, Сатурн и Плутон, которые укрепят профессиональную позицию этого знака. В 2020 году надо обязательно выделить время для самообразования, новые знания сейчас не помешают.

Стрелец. Весь год этот знак будет сосредоточен на работе. Их ждут новые проекты, которые и подтолкнут к идее открытия собственного дела. Не стоит бояться ошибок, которых избежать точно не получится, лучше воспринимать их как полезный опыт. Звёзды рекомендуют не спешить с важными решениями, касающимися финансовых вопросов, сейчас не лучшее время для риска.

Козерог. Он полон решимости и остановить его никто и ничто не сможет. В карьере намечается большой прорыв – есть вероятность того, что Козерогу предложат руководящую должность. Но, прежде чем давать ответ, нужно взвесить все за и против. Владельцев своего дела ждут небольшие сложности в отношениях с конкурентами, но прозорливость этого знака поможет всё уладить в короткий срок.

Водолей. 2020 год принесёт множество карьерных перемен – новая работа, обмен опытом с заграничными партнёрами, возможность изучения новых горизонтов. Не стоит бояться изменений. Напротив, нужно показать себя как человека гибкого, прогрессивного и целеустремлённого, готового на многое ради карьеры.

Рыбы. У этого знака будет масса возможностей, чтобы показать себя как профессионал своего дела. Однако Рыбы не воспользуются ими, предпочитая идти по знакомой тропе. Рациональное зерно в их решении, бесспорно, есть, но, с другой стороны, новые знания откроют им огромные перспективы и, возможно, приведут к карьерному росту. Но, какой бы путь ни выбрал этот знак – он приведёт к успеху.

Данный гороскоп работы и бизнеса на 2020 год поможет уже сегодня спланировать свои действия для достижения профессиональных целей и не допустить ошибки при воплощении их в жизнь, поэтому он будет полезен как бизнесменам, так и простым трудягам, которые, возможно, могут уже завтра резко подняться по карьерной лестнице.