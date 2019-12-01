4 самых неверных знака Зодиака в 2020 году

Неверность второй половинки не всегда говорит о конце любви, по крайней мере, для некоторых знаков Зодиака. Просто они по своей природе полигамны, поэтому и не могут сдержаться, чтобы не сходить налево. Но в 2020 году только четыре зодиакальных созвездия решатся на измену, притом для некоторых из них их неверность тоже станет неожиданностью.

Самые неверные знаки Зодиака в 2020 году

Телец. Это благородный знак, который ценит спокойствие и комфорт, да и начинать всё сначала с новым партнёром ему просто лень. Однако в 2020 году у Тельцов обострится потребность в независимости, что может и подтолкнуть представителей этого созвездия к радикальным решениям, которые негативно отразятся на отношениях со второй половинкой. К тому же, в этом году у этого знака возникнет нестерпимая жажда к новым впечатлениям, в том числе и в любовном плане, что, кстати, удивит даже самого Тельца. Рак. Тихий и семейный знак, которого тяжело обвинить в изменах, вдруг решится на любовную интрижку на работе или на отдыхе. А подтолкнёт его к этому шагу напряжённость в отношениях со второй половинкой, которая будет сопровождать Раков в течение первого полугодия. Любимый человек поставит под сомнение верность этого знака и тем самым и спровоцирует роман на стороне. Когда же Рак поймёт, что с ним произошло, будет слишком поздно для восстановления прежних отношений. Есть вероятность того, что интрижка перерастёт в нечто серьёзное. Скорпион. Этот знак все считают самым харизматичным и притягательным, поэтому и не удивляются изменам Скорпиона, но именно он никогда не изменит своей второй половинке, если в семье царит любовь и гармония. Однако в 2020 году этот знак, будучи на эмоциях, вдруг окажется в чужой постели. И, что самое удивительное, его чувственность и любопытство будут снова и снова подталкивать его к изменам. Остановиться Скорпиону станет сложно, да и нет смысла, между ним и новым партнёром возникнет большая страсть. А так как этот знак не терпит ложь, он сам расскажет о своей неверности любимому человеку, тем самым поставив точку в их отношениях. Водолей. Этот знак всегда считал измену постыдным поступком, поэтому совершив его, будет сильно переживать и страдать, ища поддержку в близком человеке, которым и окажется тот, с кем он изменяет. И, чем больше Водолей будет страдать, тем чаще станет изменять. И, когда ком неверности вырастет до гигантских размеров, он всё-таки решится признаться своей второй половинке в своём романе на стороне, тем самым разрушив когда-то крепкий и гармоничный союз.

Все понимают, насколько измена ранит обманутого партнёра, и эти 4 самых неверных знака Зодиака в 2020 году тоже должны об этом помнить и постараться не допустить эту ошибку.