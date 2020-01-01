Как справиться со стрессом? Расскажет знак Зодиака

Как справиться со стрессом? Как бы это ни было печально, это наш постоянный спутник жизни, с которым каждый борется по-своему. Часто способ справиться со стрессовой ситуацией зависит от того, под каким созвездием родился человек. Итак, что же может ввести каждый знак Зодиака в стресс и как он с ним сражается, об этом можно узнать ниже.

Как справиться со стрессом по знаку Зодиака

Овен. Этот знак по своей природе очень ответственный, смелый и предприимчивый, поэтому он привык всё взваливать на себя. И, если кто-то пытается забрать у него часть дел, тем самым подчеркнув ненужность Овна, то первая реакция этого знака – ступор, а потом уже стресс.

Как справляется Овен со стрессом? Легко. Находит «жертву», устраивает ей скандал, выплёскивая при этом весь негатив. И через пару часов все нервничают и психуют, а Овен спокоен и уравновешен, при этом ещё и может сказать: «Не нойте и не надо мне рассказывать о стрессе. Не выдумывайте. Да, жизнь полна неприятностей, но посмотрите на меня, как я легко с ними справляюсь».

Телец. Этот знак просто ненавидит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и, если что-то мешает планам Тельца, то для него это стресс. Кстати, стрессовой ситуацией этот знак считает и конфликты, которых всеми силами пытается избежать.

Как справляется Телец со стрессом? Сначала он начинает проводить тщательный анализ ситуации, приведшей к стрессу, затем думает, как из него выйти. В итоге же приходит к выводу, что выхода нет, и скоро ему придёт конец, поэтому остаётся только спрятаться под одеяло и с грустью ждать печального финала. Единственный вариант вывести его из стресса – это друг, который поговорит с Тельцом по душам за бокалом вина или кружкой пива.

Близнецы. Весёлые, остроумные, капризные и не терпящие однообразия, поэтому и вокруг них все должны веселиться и радоваться жизни. И, если вдруг кто-то отказывается от тусовок, при этом ещё придумывая разные отговорки, то это очень злит Близнецов и вводит в стресс.

Как справляются Близнецы со стрессом? Юмором и ещё большим стрессом. По принципу, клин клином вышибают. Поэтому в стрессовом состоянии они берут парашют и выпрыгивают из самолёта с мыслью, что он не раскроется. А потом приземляются на землю спокойные и счастливые, что избавились от гнетущих проблем.

Рак. Они любят свою семью и ценят работу, а также ненавидят тратить попусту время, поэтому, если кто-то из домашних или коллектива ведёт себя поверхностно, то для Раков это сильный стресс.

Как справляется Рак со стрессом? Он забирается в свою раковину и сидит там до тех пор, пока стресс не пройдёт. Когда это произойдёт, никто не знает, но зато все вокруг уяснили, что в этот момент Раков лучше не трогать, иначе мало не покажется. Могут и руку оттяпать, и голову оторвать.

Лев. Они гордые и эгоистичные люди, но при этом умеющие быть добрыми и ласковыми. Какую роль предпочесть, они сами выбирают, главное, чтобы всё было под их контролем. Если же кто-то или что-то не подвластно их влиянию, то это может привести Львов к большому стрессу.

Как справляется Лев со стрессом? Идеальный вариант – это найти дорогого и очень знаменитого психотерапевта, и всё рассказать ему, особенно про свои достижения и победы. Если же вдруг такой возможности нет, то Львы отправляются в бар, где обязательно найдётся пара свободных ушей.

Дева. Они застенчивые: ненавидят быть в центре внимания, поэтому часто собственные решения передают через других, и если вдруг они не принимаются, то Девы впадают в стресс. Также до стрессового состояния их может довести невозможность выполнить обещанное.

Как справляется Дева со стрессом? Она покупает кучу сладостей, бутылочку вина и закрывается дома, читая или просматривая интересные фильмы. Спустя пару-тройку дней Дева спокойно выходит из своего сладко-винного затворничества, как будто ничего и не было.

Весы. Этот знак постоянно ищет гармонию и равновесие, поэтому очень тяжело переносит неудачи и конфликты. Оказавшись в неприятной или конфликтной ситуации, Весы тут же впадают в стресс.

Как справляются Весы со стрессом? Тут два варианта. Первый – они созывают многочисленных друзей и веселятся с ними до упаду. Второй – ложатся с головой под одеяло и плачут до тех пор, пока слёз не будет, периодически вставая, чтобы перекусить шоколадкой или горсточкой конфет. Хотя бокал хорошего вина тоже прекрасный помощник в избавлении от стресса.

Скорпион. Загадочные, неуверенные и агрессивные люди, которые никому никогда не доверяют, поэтому хотят обо всех всё знать, тем самым собирая компромат. Но, если информация о ком-то им недоступна, Скорпионов такая неопределённость вводит в стресс.

Как справляются Скорпионы со стрессом? Во время стресса Скорпионы копят весь негатив, чтобы выплеснуть его на подходящего человека (часто это близкие люди). А после спокойно живут счастливые, но не менее подозрительные, дальше.

Стрелец. Эти оптимисты привыкли жить на полную катушку. Такое пребывание на «максимуме» и приводит к продолжительному стрессу, особенно, если жизнь преподносит неприятные сюрпризы.

Как справляются Стрельцы со стрессом? Физические нагрузки творят чудеса со Стрельцами в стрессе. Поэтому в таком состоянии они обычно отправляются в спортивный зал или же в ночной клуб, где танцуют до упада. А ещё лучше – найти страстного партнёра, который поможет отключиться от всех проблем.

Козерог. Трудолюбивые и целеустремлённые, а также очень амбициозные, поэтому, если у них что-то не получается, притом после нескольких попыток, то Козероги могут впасть в небольшой стресс.

Как справляется Козерог со стрессом? Только тяжёлой работой, так как, по мнению этого знака, стрессы могут быть только у тех, кто бездельничает. У целеустремлённого трудоголика просто нет времени на такие глупости.

Водолей. Они терпеливые, самобытные, но часто отвлечённые и дезорганизованные, поэтому нередко, думая, что всё под контролем, оказываются в сложной ситуации, из которой самостоятельно не выбраться. Вот именно в такие моменты они и сталкиваются со стрессом.

Как справляется Водолей со стрессом? Он старается переключиться на что-то другое, чаще всего он отправляется в то место, где никто и ничто его не будет трогать, например, в лес или парк. Главное, побыть в одиночестве. Но, если и это не помогает, то они начинают включать режим активности – ремонт, копание в огороде или же генеральная уборка, в которой должны участвовать и остальные члены семьи.

Рыбы. Они очень чувствительные, инициативные, но не очень уверенные в себе, поэтому любая ситуация, требующая ответственности и принятия решений, воспринимается ими как стресс.

Как справляются Рыбы со стрессом? Шоппиногом и подарками. Поэтому в стрессовой ситуации их можно встретить в магазине или же страдающими в кругу приятелей, которые пытаются подбодрить разными подарочками. Но лучше всего от стресса этот знак спасает шоппинг с подругой, которая дарит что-то из приглянувшегося Рыбке.

Как видите, стресс – для каждого своё понятие, да и справляются с ним все по-разному. Но всех спасает одно в данной ситуации – поддержка верных друзей и близких людей, готовых снести обиды, горести и нападки дорогого человека, находящегося в стрессе!