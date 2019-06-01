6 самых нервных знаков Зодиака

Современный мир постоянно давит на нас, и не все могут справиться с трудностями и препятствиями на своём пути, поэтому половина человечества, по крайней мере, так утверждают учёные, испытывает вечный стресс, который негативно отражается на нервной системе. С утверждениями учёных согласились и астрологи, выяснив, какие самые нервные знаки Зодиака, которые в порыве гнева или растерянности могут не сдержать свои эмоции – выплеснув всю злость на окружающих.

Шестёрка нервных зодиакальных созвездий

Овен. Этот знак привык брать на себя слишком много обязанностей, и окружающие с удовольствием с этим соглашаются, тем более он никогда и никому не отказывает, из-за чего сильно нервничает. Становится агрессивным, нетерпеливым, особенно по отношению к близким людям, им он высказывает всё, что у него на душе. При этом никогда не задумывается о последствиях, часто оскорбляя и унижая родного человека. Вывести же Овна из себя может любая мелочь – задуманное пошло не по плану, его перестали слушать или же пытаются доказать свою точку зрения, противоположную его. В этом случае гнева этого знака не избежать. Близнецы. Этот знак имеет двойственную натуру: он мягкий, добрый, весёлый и отзывчивый и в то же время ужасно злой и довольно агрессивный. Правда, его плюс – отходчивость. Объяснить такое поведение можно его слишком возбудимой психикой. Близнецы очень переживают, что вдруг что-то пойдёт не так, а значит, придётся исправлять, и это их очень расстраивает и злит. Но, кстати, в таком состоянии они лучше работают. Однако на окружающих их агрессия действует угнетающе. Рак. Он очень боится быть проигравшим, поэтому всегда готов оправдаться, в первую очередь перед собой, почему он оказался среди неудачников. Такое эмоциональное состояние не проходит бесследно – Раки начинают нервничать, но при этом стараются не показывать вида, ведь это тоже поражение. Они всегда контролируют свои действия и эмоции, чтобы «удержать лицо», но внутри них кипит вулкан страстей. Дева. Этот знак пытается контролировать свои эмоции, но у него очень плохо получается – постукивание карандашом по столу, ёрзание на стуле и покусывание губ выдают Деву с потрохами. Она нервничает постоянно и виной тому - её аналитический ум, который желательно направлять в нужное русло, а не туда, куда привыкла Дева, вечно подсчитывая и рассчитывая, где может быть допущена ошибка, как её поскорее исправить, а ещё лучше не допустить. Скорпион. Есть два типа Скорпионов: первый - тихий, спокойный и уравновешенный, второй же – вулкан, взрывающийся при малейшем давлении. Таким поведением этот знак Зодиака чем-то напоминает Овнов, но в отличие от них Скорпион куда злее и мстительнее. Притом мстит он больно и долго, потом, правда, страдает из-за совершённой ошибки, но это его злит ещё больше. Стрелец. Дружелюбный, коммуникабельный и располагающий к себе знак Зодиака - довольно нервный и даже агрессивный, если ему приходится чего-то ждать или же сталкиваться с преградами на своём пути. У Стрельцов есть пунктик – последнее слово должно быть за ними, по-другому не может и быть, иначе гром и молнии полетят в адрес их противника. Кстати, позже Стрельцы пожалеют о том, что наговорили, и захотят загладить вину, но дело сделано!

Хотелось бы, чтобы нас окружали сдержанные личности, с которыми можно было бы решить все спорные ситуации мирным путём. Но, увы, это невозможно, так как не все способны держать свои эмоции в узде. И часто мешают это сделать звёзды, ведь именно они влияют на характер и темперамент человека, рождённого под определённым созвездием.