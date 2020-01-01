3 знака Зодиака, которые тратят деньги больше, чем у них есть

Умение мудро распоряжаться деньгами – качество, необходимое для стабильной и безбедной жизни. Жаль, но кое-кто обделён им с рождения. Астрологи назвали 3 знака Зодиака, которые тратят денег больше, чем у них есть, а потом мучаются, возвращая кредиты. Давайте-ка посмотрим, кого звёздные покровители не научили азам финансовой грамотности.

Самые невероятные транжиры по мнению астологов

Овен – импульсивный растратчик

Бережливость и скрупулёзный учет личных средств не входят в список достоинств представителей этого огненного знака Зодиака. Их стихия – шопинг, который порой становится бессмысленным и беспощадным. Деньги Овны тратят импульсивно, процесс сам по себе обеспечивает им энергетическую подпитку. Не задумываясь, они приобретают ненужные вещи просто потому, что те понравились. С удовольствием делают подарки друзьям и родным, абсолютно не сожалея о расходах, размер которых нередко превышает реальные возможности. После очередного безумного шопинга, зарядившись позитивом, с энтузиазмом погружаются в работу. Периодически здравый смысл Овнов берёт верх над расточительством. Они какое-то время экономят и даже прячут заначку. Финансовой дисциплинированности хватает ненадолго. Малейшая искорка огорчения их ранимой, но деятельной натуры, требует восстановления внутренней энергии, что влечёт за собой очередной марш-бросок по магазинам.

Лев – роскошь в кредит

Стремление к восхищению окружающих – ахиллесова пята любимчиков Солнца. Их неуёмное внутреннее тщеславие требует дорогой и качественной одежды, украшений, автомобилей и прочих атрибутов достатка. Всё лишь бы пустить пыль в глаза и спровоцировать завистливые вздохи. Львы жить не могут без показушной роскоши, готовы тратить деньги на эту «маленькую» слабость. Пустой кошелёк – не проблема. Если заработок представителя этого знака ниже среднего, что случается редко, он с лёгким сердцем использует кредитные средства, чтобы поддерживать имидж благополучия. Небесные покровители удивительно снисходительны к тщеславию Львов, они постоянно подкидывают им возможности дополнительного заработка.

Весы – скрытые транжиры

Представители седьмого по счёту знака Зодиака заслужили репутацию людей рассудительных, не склонных к бездумным тратам. Кое-кто даже считает их скупердяями. Только астрологи давно разгадали секрет. Да, Весы умеют экономить. Расчётливый ум мгновенно выдаёт калькуляцию плюсов и минусов для любой покупки. Здравый смысл заставляет откладывать, пусть даже минимальную часть, но с каждого гонорара. Только подопечным ветреницы Венеры свойственна тяга к дорогим вещам и удовольствиям. Они могут влюбиться в люксовый автомобиль, домик в фешенебельном районе, элитное антикварное украшение. Когда это случается, внутренняя гармония, являющаяся основным жизненным приоритетом Весов, рушится, желание обладать вожделенным объектом преобладает над практичностью. Они не успокаиваются, пока не обретают то, что хотят. Безрассудно тратят все сбережения, залезают в долги.

Что важнее: жизнь в удовольствие или инвестиции в обеспеченное будущее? Каждый человек сам определяет приоритеты. Но, господа, безрассудные траты чреваты серьёзными финансовыми неприятностями. Денежки быстро утекают сквозь пальцы, и не факт, что вернутся!