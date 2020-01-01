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6 знаков Зодиака, которые скрывают свои истинные чувства
Зодиакальное созвездие, под которым родился человек, оказывает огромное влияние на его характер и поведение. Одни открыты в своих чувствах и эмоциях, другие же предпочитают их тщательно скрывать, притом даже перед близкими людьми. Однако знать, что у любимого и родного человека на душе – очень важно, ведь от этого зависит построение прекрасных взаимоотношений. Астрологи выделили несколько зодиакальных знаков, которые тщательно скрывают свои чувства.
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Знаки Зодиака, которые скрывают свои чувства
- Телец. Даже при внешней открытости, этот знак постоянно «играет» навязанную ему обществом роль. Он может быть душой компании, лучшим другом, готовым в любую минуту прийти на помощь, бесконфликтным и всегда идущим на компромиссы человеком. Но именно в тот момент, когда он улыбается, на душе у него скребут кошки, и он готов всё смести на своём пути. И только самый близкий человек, а таких у Тельцов не так уж и много, знает об истинных его чувствах. Просто этот знак боится, что кто-то может воспользоваться его слабостями.
- Дева. Этот знак привык жить, опираясь на логику, тем самым закрывая глаза на чувства, ведь они могут раскрыть их неидеальность, а быть для всех совершенными Девам очень важно. Они предпочитают заниматься самоанализом, а не рассказывать другим о своих переживаниях, так как не верят в то, что им кто-то поможет или полностью поймёт их. У Дев даже нет такого близкого человека, кому они могут полностью довериться, так как буквально от всех ждут подвоха, тем самым загоняя себя в угол.
- Весы. Многие считают этот знак бесчувственным, но на самом деле это совсем не так – у Весов целый букет эмоций, которые они накапливают в течение длительного времени. Но потом всё-таки чаша терпения переполняется и они взрываются. Особенно, если нарушено чувство справедливости. Однако каждодневные эмоции они стараются держать при себе, притом как положительные, так и отрицательные.
- Скорпион. Этот знак ценит доверие и очень боится предательства, поэтому и страшится открываться перед непроверенными людьми. Скорпион осторожен, чтобы не приобрести печальный опыт быть преданным. И, если кто-то единожды не сохранил их тайну, то больше ему этот знак уже не доверится. Однако тот, кто прошёл проверку, станет навсегда самым близким человеком. К тому же, нередко Скорпионы скрывают свои чувства, чтобы сохранить загадочность образа.
- Козерог. Люди, рождённые под этим знаком, считают, что проявлять свои чувства на людях – глупо. А так как они от природы трудоголики, а значит, большую часть жизни проводят на работе, то поэтому так редко и говорят о своих эмоциях. Хотя иногда они раскрываются перед близким человеком, но при условии, что он сможет его разговорить, ведь Козероги такие стеснительные на эмоции. Ощутив заботу и спокойствие, этот знак обязательно поделится своими переживаниями.
- Водолеи. Они не любят делиться эмоциями, а также обращать внимание на чужие. Со стороны они кажутся спокойными и уравновешенными людьми, но они очень обидчивые, могут обижаться по несколько раз на день. Но заметить их обиду могут только близкие люди, обращающие внимание на невербальные подсказки Водолея – жесты, взгляды и т.п., но словами они об этом не скажут.
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Нельзя однозначно сказать, что только эти 6 знаков скрывают свои эмоции, представители других зодиакальных созвездий тоже имеют свои тайны. Однако именно вышеперечисленные знаки наделены суперсдержанностью и скрытностью.
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