6 знаков Зодиака, которые скрывают свои истинные чувства

Зодиакальное созвездие, под которым родился человек, оказывает огромное влияние на его характер и поведение. Одни открыты в своих чувствах и эмоциях, другие же предпочитают их тщательно скрывать, притом даже перед близкими людьми. Однако знать, что у любимого и родного человека на душе – очень важно, ведь от этого зависит построение прекрасных взаимоотношений. Астрологи выделили несколько зодиакальных знаков, которые тщательно скрывают свои чувства.

Знаки Зодиака, которые скрывают свои чувства

Телец. Даже при внешней открытости, этот знак постоянно «играет» навязанную ему обществом роль. Он может быть душой компании, лучшим другом, готовым в любую минуту прийти на помощь, бесконфликтным и всегда идущим на компромиссы человеком. Но именно в тот момент, когда он улыбается, на душе у него скребут кошки, и он готов всё смести на своём пути. И только самый близкий человек, а таких у Тельцов не так уж и много, знает об истинных его чувствах. Просто этот знак боится, что кто-то может воспользоваться его слабостями. Дева. Этот знак привык жить, опираясь на логику, тем самым закрывая глаза на чувства, ведь они могут раскрыть их неидеальность, а быть для всех совершенными Девам очень важно. Они предпочитают заниматься самоанализом, а не рассказывать другим о своих переживаниях, так как не верят в то, что им кто-то поможет или полностью поймёт их. У Дев даже нет такого близкого человека, кому они могут полностью довериться, так как буквально от всех ждут подвоха, тем самым загоняя себя в угол. Весы. Многие считают этот знак бесчувственным, но на самом деле это совсем не так – у Весов целый букет эмоций, которые они накапливают в течение длительного времени. Но потом всё-таки чаша терпения переполняется и они взрываются. Особенно, если нарушено чувство справедливости. Однако каждодневные эмоции они стараются держать при себе, притом как положительные, так и отрицательные. Скорпион. Этот знак ценит доверие и очень боится предательства, поэтому и страшится открываться перед непроверенными людьми. Скорпион осторожен, чтобы не приобрести печальный опыт быть преданным. И, если кто-то единожды не сохранил их тайну, то больше ему этот знак уже не доверится. Однако тот, кто прошёл проверку, станет навсегда самым близким человеком. К тому же, нередко Скорпионы скрывают свои чувства, чтобы сохранить загадочность образа. Козерог. Люди, рождённые под этим знаком, считают, что проявлять свои чувства на людях – глупо. А так как они от природы трудоголики, а значит, большую часть жизни проводят на работе, то поэтому так редко и говорят о своих эмоциях. Хотя иногда они раскрываются перед близким человеком, но при условии, что он сможет его разговорить, ведь Козероги такие стеснительные на эмоции. Ощутив заботу и спокойствие, этот знак обязательно поделится своими переживаниями. Водолеи. Они не любят делиться эмоциями, а также обращать внимание на чужие. Со стороны они кажутся спокойными и уравновешенными людьми, но они очень обидчивые, могут обижаться по несколько раз на день. Но заметить их обиду могут только близкие люди, обращающие внимание на невербальные подсказки Водолея – жесты, взгляды и т.п., но словами они об этом не скажут.

Нельзя однозначно сказать, что только эти 6 знаков скрывают свои эмоции, представители других зодиакальных созвездий тоже имеют свои тайны. Однако именно вышеперечисленные знаки наделены суперсдержанностью и скрытностью.