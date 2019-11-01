Финансовая стабильность, неожиданное наследство, рост по карьерной лестнице. Чего вы хотите от звёзд в 2020 году? Может, любви или просто покоя, крепкого физического и психического здоровья? 2 декабря 2019 года Юпитер выйдет из Стрельца и начнёт совместное путешествие с Козерогом. Астрологи говорят, что самая крупная планета солнечной системы символизирует щедрость и оптимизм. Однако она из дома стабильности переходит в упадок. 6 самых счастливых знаков Зодиака в 2020 году будут процветать, остальным придётся не сладко. Ниже мы попытаемся объяснить в целом положительные и отрицательные сюрпризы, которые Юпитер преподнесёт везунчикам.

Влияние планет, чего ждать?

Важно понимать, что несмотря на всю силу воздействия высшего провидения миллиардное население Земли не делится на группы счастливчиков и неудачников по дате рождения. Гороскоп подсказывает общие тенденции, кто умеет – пользуется шансами, остальные живут по накатанной стезе.

2020 год начнётся под влиянием Юпитера в Козероге (до декабря) и Сатурна в этом же земном знаке (до марта). Именно такие планетарные проходы определяют основополагающие тенденции.

Казалось бы, звёзды должны все 12 месяцев покровительствовать людям, управляемым стихией Земли. И это будет так. Но ослабевшие благоприятные флюиды Юпитера станут едва ощутимыми в период царствования Сатурна. Дополнительную сумятицу внесёт Уран, проходящий под знаком Тельца. Влияние последнего во многих ситуациях будет решающим.

6 самых счастливых знаков Зодиака в 2020 году: подсказки везунчикам

Телец

Главная и, пожалуй, единственная трудность грядущих 12 месяцев – внутреннее стремление к переменам. Уран требует глобальных жизненных реформ, побуждает избавиться от бесполезного имущества. Тех, кто сможет осуществить задуманное под действием астрологического толчка, ждёт благоприятный период. Юпитер и Сатурн покровительствуют удаче в любви и карьерному росту. Хотите перспективных знакомств? Избавляйтесь от тоски по прежней «половинке». Не бойтесь увольнения с неприбыльной и однообразной работы. Планеты-покровители подарят великолепные возможности для профессиональной реализации. Новые соглашения, контракты, сотрудничество. Все инновации станут удачными. Мыслите позитивно! Откройте разум и сердце ветру перемен.

Дева

Второй знак стихии Земли также не будет обижен. Людям, родившимся в период с 23 августа по 23 сентября, астрологи обещают фантастические сюрпризы во всех жизненных сферах. Особенный акцент звездочёты делают на финансовой стабильности Дев. Не бойтесь инвестировать. Это направление будет превосходно развиваться. Позитивные тенденции распространятся и на личные отношения. Пора начинать совместное проживание с любимым человеком и назначить дату свадьбы. Но будьте осторожны! Красивые и захватывающие события произойдут только в том случае, если представлять их в положительном ракурсе. Забудьте на время о привычной предусмотрительности, доверьтесь сердцу.

Скорпион

Наступает период достижения ошеломительных успехов и отличных заработков. А главное, Скорпионы смогут наконец реализовать проекты, над которыми трудились долгие годы. Астрологи призывают не бояться финансовых вложений, новых романтических отношений и даже переезда в другой город. Благоприятные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В другое время Уран в Тельце не оставляет шансов на раздумья. Противодействующая планета требует от Скорпионов быстрых решений, а медлительным угрожает разрушением внутреннего, семейного и профессионального баланса.

Стрелец

Те, кто не прозевал в 2019 году транзит Юпитера через второй астрологический дом своего знака, смогут, наконец-то, насладиться результатами трудов. Остальным придётся попотеть. Впрочем, Сатурн контролирует профессиональную сферу, дела идут вверх. 2020 год для Стрельцов необыкновенно удачен с финансовой точки зрения. Кошелёк раздуется так, что можно будет тратить без оглядки на приоритетность покупок. Даже фрилансеры почувствуют ощутимый приток клиентов и доходов. Только не забывайте о благоразумии, отложите копеечку. Поддержка звёзд не вечна, а деньги имеют свойство заканчиваться.

Козерог

Та-дам! Вот кто станет самым счастливым знаком Зодиака в 2020 году. Объединённые усилия Юпитера, Сатурна и Урана обеспечат Козерогам феерический период жизни. Наступит эпоха стабильного успеха. Удача будет рядом не один год. Планеты-покровители неустанно подкидывают шансы в самых разных сферах: знакомства, дети, лёгкая сдача экзаменов, выгодные инвестиции, перспективная работа. Козерогам благоволит даже воинственный Марс. Конкретность и упрямство – два важных личностных качества будут сопутствовать удаче представителей земного знака всё это невероятное время.

Рыбы

Фантастических успехов и денежного дождя подопечным Нептуна астрологи не обещают, но гарантируют благосклонность звёзд. Особенно внимательно планеты следят за профессиональными успехами Рыб. Этот год подходит для задумки и начала реализации важных проектов, смены профессиональной деятельности. Кроме того, небесные покровители побалуют положительным решением юридических вопросов, лёгким преодолением бюрократических преград и даже удачей в азартных играх.

Телец, Дева, Скорпион, Стрелец, Козерог, Рыбы – 6 самых счастливых знаков Зодиака в 2020 году. Тем, кто не попал в список, придётся отвоёвывать долю внимания Юпитера, Сатурна и Урана.