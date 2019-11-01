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8 знаков Зодиака, которых ждёт удача и успех в 2020 году
2020 год по китайскому календарю будет годом Белой Металлической Крысы, которая, вступив в свои права, тут же возьмёт под свою опеку несколько зодиакальных созвездий. Именно эти знаки в 2020 году будут наиболее успешными в профессиональной деятельности и счастливыми в личной жизни. Кто же станет подопечным хозяйки следующего года?
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Знаки Зодиака, которых ждёт удача и успех в 2020 году
- Телец. Этот знак всегда стремился к стабильности во всём, но в первую очередь к устойчивому финансовому положению. Крыса поможет Тельцам воплотить свою мечту в жизнь, и в 2020 году они смогут не только организовать прибыльный бизнес, но и получить немалый доход из неожиданного источника. Прекрасно сложатся отношения в семье. Есть вероятность крупной покупки, о которой так мечтали все члены семейства.
- Рак. Этому знаку несказанно повезёт в 2020 году не только в любви, но и на работе. Раков ожидает карьерный рост и повышение заработной платы. Есть вероятность перехода на другое место работы с более выгодными условиями. В личной жизни ожидаются крупные перемены, особенно это коснётся семейных представителей этого знака. Крыса поспособствует пополнению в семействе Раков.
- Лев. Настойчивость и высокий интеллект этого знака будут оценены хозяйкой года прибыльной работой и получением высоких доходов Львами-бизнесменами. В любви также повезёт этому знаку, Крыса постарается помочь одиноким найти свою вторую половинку, а тем, кто уже нашёл свою любовь, построить гармоничные отношения. Хозяйка года не забудет и о главном желании Львов – блистать и всех покорять, поэтому в 2020 году их будет ждать масса праздничных и светских мероприятий.
- Дева. Этот знак всегда отличался умением копить и тратить только на самое необходимое. Крысе очень понравится такой жизненный подход, поэтому в свой год она поможет Девам и заработать, и накопить на то, о чём они так давно мечтали. Хозяйка года будет благоприятствовать и любовным отношениям этого знака: Девы встретят любовь всей своей жизни и просто потеряют голову.
- Весы. Эстеты по жизни будут рады подарку хозяйки года – крупной сумме денег, которую они заработают самым неожиданным образом и тут же потратят на желанный предмет роскоши. Получив вожделенное, Весы, наконец-то, смогут переключиться на личную жизнь, в которую Крыса тоже внесёт некоторые коррективы. Одинокие представители этого знака влюбятся в идеального, по их мнению, человека, те же, кто состоит в браке, порадуют свою вторую половинку путешествием, о котором они так давно мечтали.
- Скорпион. Осторожный, напористый и вдумчивый Скорпион откроет в 2020 году для себя такие возможности, о которых ему только приходилось мечтать. Его ждёт взлёт по служебной лестнице, финансовый подъём, а также реализация профессиональных задумок. Скорпионам повезёт и в любви – их ждёт бурный роман, который перерастёт в серьёзные отношения.
- Стрелец. 2020 год – время, когда этот знак почувствует себя всемогущим, так как всё, о чём он только задумается, тут же будет воплощаться в жизнь. Его ждёт богатство, повышение статуса в обществе, а также большая любовь. Именно она и вдохновит Стрельца на многие бездумные подвиги, которые подарят ему чувство свободы и счастья, позабытое в прошлом году.
- Рыбы. Нежный, отзывчивый знак сможет в 2020 году собрать около себя только настоящих друзей, которые будут верить в него и ценить, а также поддерживать во всех начинаниях. В год Крысы многие Рыбы, чувствуя такую дружескую опору, решатся на открытие своего дела. И будут правы – бизнес принесёт стабильный доход. Фортуна будет рядом и в любви – этот знак сможет построить гармоничные и крепкие отношения с тем, кто так дорог сердцу. Есть большая вероятность долгожданного пополнения семейства.
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Не стоит думать, что удача будет на стороне только этих знаков. Мы сами кузнецы своего счастья, поэтому любой может превратить год Крысы в самый лучший период в своей жизни.
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