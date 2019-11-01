8 знаков Зодиака, которых ждёт удача и успех в 2020 году

2020 год по китайскому календарю будет годом Белой Металлической Крысы, которая, вступив в свои права, тут же возьмёт под свою опеку несколько зодиакальных созвездий. Именно эти знаки в 2020 году будут наиболее успешными в профессиональной деятельности и счастливыми в личной жизни. Кто же станет подопечным хозяйки следующего года?

Знаки Зодиака, которых ждёт удача и успех в 2020 году

Телец. Этот знак всегда стремился к стабильности во всём, но в первую очередь к устойчивому финансовому положению. Крыса поможет Тельцам воплотить свою мечту в жизнь, и в 2020 году они смогут не только организовать прибыльный бизнес, но и получить немалый доход из неожиданного источника. Прекрасно сложатся отношения в семье. Есть вероятность крупной покупки, о которой так мечтали все члены семейства. Рак. Этому знаку несказанно повезёт в 2020 году не только в любви, но и на работе. Раков ожидает карьерный рост и повышение заработной платы. Есть вероятность перехода на другое место работы с более выгодными условиями. В личной жизни ожидаются крупные перемены, особенно это коснётся семейных представителей этого знака. Крыса поспособствует пополнению в семействе Раков. Лев. Настойчивость и высокий интеллект этого знака будут оценены хозяйкой года прибыльной работой и получением высоких доходов Львами-бизнесменами. В любви также повезёт этому знаку, Крыса постарается помочь одиноким найти свою вторую половинку, а тем, кто уже нашёл свою любовь, построить гармоничные отношения. Хозяйка года не забудет и о главном желании Львов – блистать и всех покорять, поэтому в 2020 году их будет ждать масса праздничных и светских мероприятий. Дева. Этот знак всегда отличался умением копить и тратить только на самое необходимое. Крысе очень понравится такой жизненный подход, поэтому в свой год она поможет Девам и заработать, и накопить на то, о чём они так давно мечтали. Хозяйка года будет благоприятствовать и любовным отношениям этого знака: Девы встретят любовь всей своей жизни и просто потеряют голову. Весы. Эстеты по жизни будут рады подарку хозяйки года – крупной сумме денег, которую они заработают самым неожиданным образом и тут же потратят на желанный предмет роскоши. Получив вожделенное, Весы, наконец-то, смогут переключиться на личную жизнь, в которую Крыса тоже внесёт некоторые коррективы. Одинокие представители этого знака влюбятся в идеального, по их мнению, человека, те же, кто состоит в браке, порадуют свою вторую половинку путешествием, о котором они так давно мечтали. Скорпион. Осторожный, напористый и вдумчивый Скорпион откроет в 2020 году для себя такие возможности, о которых ему только приходилось мечтать. Его ждёт взлёт по служебной лестнице, финансовый подъём, а также реализация профессиональных задумок. Скорпионам повезёт и в любви – их ждёт бурный роман, который перерастёт в серьёзные отношения. Стрелец. 2020 год – время, когда этот знак почувствует себя всемогущим, так как всё, о чём он только задумается, тут же будет воплощаться в жизнь. Его ждёт богатство, повышение статуса в обществе, а также большая любовь. Именно она и вдохновит Стрельца на многие бездумные подвиги, которые подарят ему чувство свободы и счастья, позабытое в прошлом году. Рыбы. Нежный, отзывчивый знак сможет в 2020 году собрать около себя только настоящих друзей, которые будут верить в него и ценить, а также поддерживать во всех начинаниях. В год Крысы многие Рыбы, чувствуя такую дружескую опору, решатся на открытие своего дела. И будут правы – бизнес принесёт стабильный доход. Фортуна будет рядом и в любви – этот знак сможет построить гармоничные и крепкие отношения с тем, кто так дорог сердцу. Есть большая вероятность долгожданного пополнения семейства.

Не стоит думать, что удача будет на стороне только этих знаков. Мы сами кузнецы своего счастья, поэтому любой может превратить год Крысы в самый лучший период в своей жизни.