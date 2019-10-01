Все знаки Зодиака очень разные по характеру, темпераменту, они, оказывается, даже стареют по-разному. И, если кто-то из женщин и пытается держать себя в форме до самых преклонных лет, то есть такие, которые в довольно ещё молодом возрасте перестают следить за своим весом и модой, ходят с бигуди на голове и в растоптанной обуви. Одним словом, выглядят старше своих лет.

Астрологи выделили 3 знака Зодиака, которые стареют раньше других



Третье место – Козерог

Этому знаку от природы присущ консерватизм и рационализм, поэтому он редко следит за новинками моды. Конечно, нельзя сказать, что все представительницы этого зодиакального созвездия выглядят как «клуши», но всё же среди Козерогов безразличных к своему виду женщин очень много. Дело в том, что в молодые годы девушки, рождённые под этим знаком, очень красивые, ухоженные и стильные, особенно в период поиска второй половинки, поэтому как-то странно видеть их совсем другими. Став старше, они убирают подальше модные вещички и аксессуары, считая их слишком роскошными, и облачаются в домашние безразмерные халаты или же в удобные спортивные брюки и кофты.

Второе место – Девы

В молодости девушки, рождённые под этим созвездием, очаровательны и привлекательны, так как огромное количество времени проводят у зеркала, выбирая красивые и стильные вещи для своего модного лука. У Дев прирождённое чувство стиля. Поэтому так удивительно, что с возрастом они его утрачивают, превращаясь в небрежно одетых женщин, как будто вещи выбраны по принципу «чисто и ладно». Есть одно объяснение, почему так происходит. Они как перфекционисты по своей природе на первое место ставят либо карьеру, либо семью, полностью окунаясь в хлопоты и заботы, поэтому и не находят времени для себя и своей красоты. Уборка, стирка, приготовление еды, беготня по магазинам или отчёты, совещания и другие рабочие моменты отбирают у них все силы, и желание очаровывать уходит на последний план.

Первое место – Рак

Домосед по своей природе, Рак всё своё время посвящает семье. Он относится ко всему очень серьёзно и трепетно, поэтому свои душевные раны пытается залечить кулинарными шедеврами – тортиками, кексиками и другой выпечкой, которую с удовольствием ест и сам. После такой «диеты» у Раков появляется лишний вес и масса комплексов, которые их ещё больше гнетут. В итоге представительницы этого знака превращаются в этаких матрон, вечно стоящих в халате и фартуке у плиты и готовящих вкусняшки для своих домочадцев.

Безусловно, нельзя всех под одну гребёнку грести, и среди других зодиакальных созвездий есть такие, кто не следит за собой. И всё же, согласно астрологии, именно эти 3 знака Зодиака стареют раньше других, но этого можно не допустить, следя за своим внешним видом.