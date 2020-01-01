Йоркширский пудинг с начинкой из грудинки: рецепт с фото

Что такое пудинг в нашем понимании? Желеобразный десерт, который принято подавать охлаждённым, он может быть на основе риса, с фруктами или сладким соусом. А что же такое йоркширский пудинг? Это булочки в нашем понимании. Готовят пудинг в Англии уже много веков, используют блинное тесто и жир. Изначально при жарке мяса в поддон стекал жир, туда решили добавить блинное тесто, и пока пеклось мясо, готовился и пудинг, то есть булочка, которая была сочной от жира, стекающего с мяса.

Пудинг идеально подходит к мясу, можно подавать его и к рыбе. Чем удобен такой пудинг – полым пространством внутри, которое можно заполнить начинкой.

Для приготовления такого пудинга ингредиентов надо не более чем на блины, и времени на приготовление потребуется примерно столько же. А на выходе получаем чудо-выпечку, которая увеличивается в два раза в объёме, не требует долгой возни с тестом, да ещё и с начинками можно поиграться. В этом фоторецепте мы приготовим йоркширский пудинг с начинкой из грудинки.

Время приготовления: 10 минут подготовка, 20 минут выпечка.

Ингредиенты для приготовления йоркширского пудинга с начинкой из грудинки:

125 г муки

200 г молока

2 яйца

30 г копчёной грудинки

Приготовление йоркширского пудинга с начинкой из грудинки

1. Муку просеиваем, чтобы насытить её кислородом и удалить примеси. Для приготовления пудинга это обязательный этап, который помогает булочкам быть более воздушными и хорошо подняться.

2. Мелко нарезаем грудинку, шкурку удаляем. В муку добавляем яйца и молоко.

3. Хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния, следим, чтобы не образовались комочки.

4. Если есть время – тесто можно оставить на 30-40 минут, чтобы ингредиенты взаимодействовали, если времени нет – приступаем сразу к выпечке.

Разогреваем духовку до 180 градусов, в каждую формочку кладём маленький кусочек сливочного масла.

5. Наливаем в каждую формочку на 1/3 тесто, и кладём по 2-3 кусочка грудинки.

6. Выпекаем 20 минут, тесто должно хорошо подняться, дверцу духовки не открываем.

Подаём пудинг горячим. Приятного аппетита!