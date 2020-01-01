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Итонский десерт: рецепт с фото

Вкусный и простой десерт, который можно приготовить буквально за 10 минут, что может быть лучше? Главное, чтобы у вас дома были всегда нужные ингредиенты. Итонский десерт можно готовить как летом, из свежих фруктов, так и зимой - из замороженных фруктов. Нет ничего лучше, чем сочетание ягод или фруктов и сливок, хотя в этом рецепте можно заменить сливки сметаной. Ну и ещё одна интересная составная этого десерта - это воздушное безе. В основе лежит традиционный рецепт десерта из ягод со сливками, который изначально выкладывался слоями. Легенда гласит, что этот десерт люди взяли на пикник, на него села собака и всё раздавила, и он превратился в итонский десерт (или мешанину), потом это блюдо стало классикой. Правда или нет, но сочетание всех его составляющих получается довольно вкусным. В наше время каждая хозяйка может вносить свою нотку в этот десерт, а наш пошаговый рецепт поможет в этом.

 

Итонский десерт: рецепт с фото

 

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Из расчёта на две порции вам для итонского десерта понадобится:

  • клубника - 300-400 грамм,
  • безе (меренга) - по вкусу,
  • сливки (сметана) - 200 грамм,
  • сахар - 100 грамм,
  • мята.

 

Ингредиенты для приготовления итонского десерта

Как приготовить итонский десерт

1. Готовое безе можно легко купить в супермаркете, либо приготовьте его сами. Это делается довольно просто, если следовать всем инструкциям при приготовлении. Рецепт вы найдёте на просторах интернета.

 

Приготовьте безе фото 1

 

2. Итонский десерт можно выкладывать в порционную посуду (креманки или широкие бокалы) либо, если вы будете подавать его на общий стол, можно взять широкое и красивое блюдо и оформлять десерт на нём. Первым слоем будет идти безе, его следует помять, не боясь, руками и выложить на дно.

 

Выложить безе слоем фото 1

 

3. Очистите и помойте клубнику, положите в глубокую ёмкость. Немного клубники отложите. Вместо клубники можете взять любую ягоду на ваш вкус.

 

Промойте клубнику фото 3

 

4. С помощью давилки для картофеля разомните всю клубнику, только делайте это аккуратно, ягоды могут брызгать. Вместо давилки можно просто размять клубнику руками.

 

Разомните вилку фото 4

 

5. Теперь добавьте сливки в клубнику и перемешайте.

 

Добавьте сливки фото 5

 

6.Сахар добавляйте по вкусу, потому что кто-то любит не очень сладкие десерты, а есть и сладкоежки.

 

Добавьте сахар фото 6

 

7. Отложенную клубнику порежьте крупными кусочками и добавьте к сливочной массе, так будут чувствоваться кусочки клубники.

 

Добавьте нарезанную клубнику фото 7

 

8. Разложите клубнично-сливочную смесь на раскрошенное безе.

 

Выложите массу фото 8

 

9. Украсьте десерт сверху клубникой и мятой и дайте ему постоять 5-10 минут в холодильнике.

 

Украсьте и охладите десерт фото 9

 

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Подавайте вашим гостям в охлаждённом виде итонский десерт, они обязательно оценят его по достоинству и попросят добавки!

Пусть вам будет сладко!

 

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 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:25

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