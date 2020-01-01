Итонский десерт: рецепт с фото

Вкусный и простой десерт, который можно приготовить буквально за 10 минут, что может быть лучше? Главное, чтобы у вас дома были всегда нужные ингредиенты. Итонский десерт можно готовить как летом, из свежих фруктов, так и зимой - из замороженных фруктов. Нет ничего лучше, чем сочетание ягод или фруктов и сливок, хотя в этом рецепте можно заменить сливки сметаной. Ну и ещё одна интересная составная этого десерта - это воздушное безе. В основе лежит традиционный рецепт десерта из ягод со сливками, который изначально выкладывался слоями. Легенда гласит, что этот десерт люди взяли на пикник, на него села собака и всё раздавила, и он превратился в итонский десерт (или мешанину), потом это блюдо стало классикой. Правда или нет, но сочетание всех его составляющих получается довольно вкусным. В наше время каждая хозяйка может вносить свою нотку в этот десерт, а наш пошаговый рецепт поможет в этом.

Из расчёта на две порции вам для итонского десерта понадобится:

клубника - 300-400 грамм,

безе (меренга) - по вкусу,

сливки (сметана) - 200 грамм,

сахар - 100 грамм,

мята.

Как приготовить итонский десерт

1. Готовое безе можно легко купить в супермаркете, либо приготовьте его сами. Это делается довольно просто, если следовать всем инструкциям при приготовлении. Рецепт вы найдёте на просторах интернета.

2. Итонский десерт можно выкладывать в порционную посуду (креманки или широкие бокалы) либо, если вы будете подавать его на общий стол, можно взять широкое и красивое блюдо и оформлять десерт на нём. Первым слоем будет идти безе, его следует помять, не боясь, руками и выложить на дно.

3. Очистите и помойте клубнику, положите в глубокую ёмкость. Немного клубники отложите. Вместо клубники можете взять любую ягоду на ваш вкус.

4. С помощью давилки для картофеля разомните всю клубнику, только делайте это аккуратно, ягоды могут брызгать. Вместо давилки можно просто размять клубнику руками.

5. Теперь добавьте сливки в клубнику и перемешайте.

6.Сахар добавляйте по вкусу, потому что кто-то любит не очень сладкие десерты, а есть и сладкоежки.

7. Отложенную клубнику порежьте крупными кусочками и добавьте к сливочной массе, так будут чувствоваться кусочки клубники.

8. Разложите клубнично-сливочную смесь на раскрошенное безе.

9. Украсьте десерт сверху клубникой и мятой и дайте ему постоять 5-10 минут в холодильнике.

Подавайте вашим гостям в охлаждённом виде итонский десерт, они обязательно оценят его по достоинству и попросят добавки!

Пусть вам будет сладко!