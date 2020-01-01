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Запечённые жёлтые черри в духовке со сливами: рецепт с фото

Вам нравятся яркие сочетания сладкого и солёного, острого и кислого, вам поднимают настроение ароматы пряных трав и молодого чеснока? И ещё вы не равнодушны к оливковому маслу хорошего качества? Тогда мой простой в исполнении рецепт с фото «Запечённые жёлтые черри в духовке со сливами» предназначен исключительно для вас! Доступность продуктов и быстрота приготовления – это немаловажный фактор при выборе того или иного блюда. Но главный критерий для любой хозяйки – блюдо просто обязано быть вкусным и полезным. Это я вам гарантирую – пока запечённые помидорки со сливами на столе, гурманы вряд ли закончат трапезу. Приглашаю убедиться в этом лично и незамедлительно!

 

Запеченные желтые черри в духовке со сливами: рецепт с фото

 

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  • Время подготовки – 10 минут. Время приготовления – 20 минут.
  • Категория блюд: закуски из овощей и ягод.
  • Средиземноморская кухня. Способ приготовления: в духовке.

Ингредиенты на 2 порции/персоны запечённых жёлтых черри в духовке со сливами:

  • помидорки жёлтые черри – 10 шт.
  • сливы крупные сладкие – 5 шт.
  • чеснок молодой – 2-3 зубчика
  • укроп свежий – 1 веточка
  • соль крупная + смесь перцев – по щепотке
  • масло оливковое – 2-3 ст. ложки
  • розмарин/тимьян сухие - опционально
  • перец чили – на любителя

Ингредиенты на 2 порции запеченных желтых черри в духовке со сливами

Пошаговый рецепт приготовления запечённых жёлтых черри в духовке со сливами:

1. Помидоры черри помыть, просушить салфеткой и разрезать на половинки. Из слив вынуть косточки и нарезать крупными дольками. Очищенные зубчики чеснока превратить в пластинки. 

 

Помидоры нарезать фото 1

 

2. Помидоры и сливы красиво разложить на дно формы для запекания. Рекомендую остановить свой выбор на керамической форме, которую можно использовать не только для приготовления пищи в духовке, но и в качестве сервировочной посуды.

 

Выложить в форму для запекания фото 2

 

3. Между сливами и черри воткнуть кусочки чеснока, сверху посыпать измельчённым укропом, морской солью, свежемолотым перцем/смесью перцев и сухими приправами. Всю эту красоту сбрызнуть оливковым маслом непременно отличного качества.

 

Добавить чеснок и зелень фото 3

 

4. Запекать черри и сливы в нагретой духовке примерно в течение 20 минут. Температурный режим в духовке – 220 оС. Готовность блюда можно определить визуально – помидорки слегка сморщатся, а сливы изменят цвет на более насыщенный/яркий. Сливовый сок соединится с оливковым маслом. Вашу кухню заполнят невероятные ароматы чеснока и пряных трав!

 

Запекать 40 минут фото 4

 

Готовые запечённые жёлтые черри со сливами можно сразу подать на стол как самостоятельную закуску в горячем виде. Второй вариант подачи: охлаждённые сливы и помидоры с предельной аккуратностью переложить на блюдо, полить образовавшимся соусом и предложить домашним или гостям в качестве закуски или гарнира. Приятного вам аппетита!

 

запеченные желтые черри в духовке со сливами рецепт фото

 

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 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:18

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