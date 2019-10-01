7 привычек, крадущих наше время

Наверное, каждый сталкивался с такой проблемой, как нехватка времени. Ложишься спать и начинаешь корить себя за невыполненные дела, затем обещаешь всё исправить и планируешь свой следующий день по минутам. Он наступает и… ничего из запланированного опять не сделано. В чём же причина? Оказывается, большинство людей по привычке тратит время впустую. От привычек трудно избавиться, но можно попробовать хотя бы попытаться заменить их на новые, полезные. Когда это произойдёт, то мир просто перевернётся – он станет лучше и успешнее. Но прежде стоит разобраться, что же это за привычки, которые так беспощадно крадут наше время.

Привычки, крадущие наше время

Социальные сети. Они - настоящие воры времени, потому что даже если мы и планируем потратить всего несколько минут на их просмотр, то в итоге тратим часы, которые можно было бы провести в выполнении более важных дел. Создайте новую привычку – отключите оповещение о поступлении новых сообщений и комментариев или же вообще уберите гаджеты куда подальше от своего рабочего места, а почту и социальные сети проверяйте три раза в день. Поверьте, вы ничего важного не пропустите. Беспорядок. Если всё лежит на своих местах, то не придётся тратить много времени на поиск нужного предмета. Иначе вам придётся потратить часы на то, чтобы отыскать важный документ, например, заваленный другими бумагами, или ключи от квартиры, кинутые по приходу домой в неизвестном направлении, а не повешенные на крючок на ключнице. Дезорганизация. Люди, привыкшие работать в неорганизованном хаосе, постоянно теряют кучу времени, потому что не устанавливают приоритеты важности вещей, часто посвящая всё своё время второстепенным задачам. Если же сделать уборку на столе, компьютере или в доме, при этом чётко распланировав, что нужно сделать сначала, а что можно оставить на потом, то, в конце концов, появится возможность даже выделить часок-другой и для менее важных дел. Телефонные разговоры. Многие могут часами сидеть с телефоном в руках, разговаривая ни о чём, но при этом тратят уйму времени на бесполезные беседы. Поэтому нужно научиться вовремя останавливать разговор, не страшась обидеть собеседника, иначе так каждый день и будет проходить впустую, не принося никакого удовольствия, а только сплошное раздражение и разочарование. Самостоятельность. Желание всё делать самостоятельно – плохая идея. Во-первых, глупо делать то, что не умеешь, самому, ведь потраченные силы не дадут желаемый результат, а, во-вторых, делегирование задач другому – ассистенту, виртуальному помощнику, коллеге или члену семьи, даст возможность освободить личное время и убыстрить процесс работы. Перфекционизм. Вместо того, чтобы выполнить работу эффективно, человек, привыкший делать всё идеально любой ценой, тратит огромное количество времени, пытаясь усовершенствовать то, что является лишь промежуточным шагом к успеху. Лучше выполнять дело на «хорошо», а не на «превосходно», и следовать дальше. Частые перерывы. Постоянно отвлекаясь, человек не может сосредоточиться на выполнении задачи, тем самым ему приходится каждый раз снова включаться в процесс работы, затрачивая на это драгоценное время. Чтобы избавиться от этой привычки, надо научиться не разрешать окружающим отвлекать вас от работы. Для этого есть уйма способов – поставить в компьютере статус «занят» или же переключить телефон на беззвучный режим, закрыть двери и включить музыку, помогающую сосредоточиться и не отвлекаться.

Эти семь привычек, крадущих наше время, мы приобретаем постепенно, поэтому и избавляться от них тоже нужно будет поэтапно. Но, когда они будут заменены на полезные, то жизнь станет намного успешней, а дни длиннее. Главное - захотеть этого!