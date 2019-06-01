У Вас есть божественный дар! Вот чем одарили каждый знак Зодиака

Существует греческая легенда о том, откуда появились знаки Зодиака и какими качествами их наградили боги, чтобы помочь зодиакальным созвездиям на жизненном пути. С одной стороны, дар, данный божествами, является благословением, но с другой – проклятием, ведь если его игнорировать, то можно себе серьёзно навредить.

Божий дар каждого знака Зодиака

Овен. Честь. Для этого знака дело чести - добиться успеха в начатом деле. Овнов можно было бы даже назвать оптимистами, до такой степени они верят в удачу. Однако они таковыми не являются, потому как в первую очередь верят в покровительство Высших сил, и Божества их никогда не подводят– Овны из любой ситуации выходят победителями.

Телец. Сила. Если этот знак что-то решил, то он обязательно справится с задачей, ведь у Тельцов огромная внутренняя сила, исходящая из самого сердца. Поэтому главным оружием этого зодиакального созвездия является любовь. С ней он легко преодолеет все препятствия и неприятности на своём пути.

Близнецы. Общительность. Они постоянно собирают и изучают информацию, чтобы достичь желаемого результата. Благодаря своему дару они с лёгкостью вливаются в любой коллектив, тем самым обзаводясь интересными и нужными знакомствами. Они лучшие собеседники, умело ведущие разговор на любую тему.

Раки. Преданность. Этот знак настолько предан своим родным и близким, что часто страдает от своей слепой любви к ним. Однако именно благодаря своей верности вокруг них всегда находятся добрые, отзывчивые и любящие люди. Высшие силы вознаграждают Раков за их лояльное отношение к окружающим настоящими друзьями и счастливой семьёй.

Лев. Гордость. Добрый, умный и гордый знак Зодиака с лёгкостью справляется с грубостью окружающих. Лев всегда ведёт себя достойно по отношению как к друзьям, так и к неприятелям. Это его дар, который превращает его в сильного и мудрого человека, перед которым открыты все двери.

Девы. Приспособляемость. Этот знак легко приспосабливается к любой обстановке ради любимых людей или сложившихся обстоятельств. Девы не ощущают дискомфорта, меняя окружение, род деятельности или же место жительства. Они всегда с большим достоинством выходят из любой сложной ситуации, часто преодолевая свои страхи и немалые трудности.

Весы. Правосудие. Они очень внимательны к поведению окружающих, ведь исходя из него они делают выводы и судят по совершённым поступкам и действиям. Весы довольно требовательно относятся как к себе, так и к другим людям, что делает их очень честными, справедливыми, а также способными избавиться от любых преград на своём пути.

Скорпионы. Страсть. Они всегда внимательно прислушиваются к своему внутреннему голосу, который подсказывает им путь к счастью. Скорпионы – прекрасные друзья, всегда придут на помощь, самоотверженны и страстны в своих целях. Они постоянно добиваются желаемого, делая то, что им по-настоящему нравится.

Стрелец. Удача. Фортуна всегда на их стороне. Стоя перед выбором, этот знак редко ошибается. Он нутром чувствует, как правильно поступить, чтобы получить желаемое. Стрельцы – знатные везунчики!

Козерог. Успех. Этот дар Богов довольно тяжёл, так как Козерогам редко что-то даётся с лёгкостью, всего они должны добиваться трудом и стараниями. Не всем удаётся справиться с такой нагрузкой, но не стоит забывать, что всё это Козерог делает не ради себя, а ради своих родных и любимых людей.

Водолей. Уникальность. Этот знак сильно отличается от других, но это и есть дар Божий, благодаря которому Водолеи счастливы, и так непонятны окружающими. Именно неумение найти общий язык с другими и делает многих представителей этого знака одинокими. Но они от этого не страдают, предпочитая скорее быть в одиночестве, чем в кругу семьи или друзей.

Рыбы. Фантазия. Этот знак с лёгкостью воплощает в жизнь все свои задумки и фантазии, ведь Рыбы живут в иллюзорном мире, созданном своим воображением. Они разукрашивают его яркими цветами, тем самым делая его привлекательным и для окружающих. Именно благодаря своей фантазии они и достигают своих целей.

Боги постарались никого не обидеть, раздав всем знакам Зодиака по дару. Главное, им правильно пользоваться, только тогда он принесёт должные результаты, а не приведёт к краху.